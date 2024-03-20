Γιάννης Οικονομίδης: «Η εικόνα της Ελλάδος είναι πολύ χειρότερη από αυτή που παρουσιάζω »

Συνέντευξη στην ΕΡΤ και στην εκπομπή “Studio 4” έδωσε ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης και μίλησε για το τι τον ώθησε να γίνει σκηνοθέτης, για το αν η παρουσίαση της Ελλάδος μέσα από τις ταινίες του είναι γκροτέσκα και για τη νέα του ταινία.

“Έχω σκληρή γλώσσα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα συστατικό της μορφής της κοινωνίας μας.Ο Έλληνας είναι ένας λαός που γενικά βρίζει, πολλές φορές αυτό λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά”

Είπε ο σκηνοθέτης όσον αφορά τη σκληρή γλώσσα και την αγριότητα που χαρακτηρίζει το φιλμικό του σύμπαν

Στην ερώτηση, γιατί ξεκίνησε να κάνει σινεμά, ο Οικονομίδης απάντησε:

“Άλλοι το κάνουν για τα λεφτά, άλλοι για να γίνουν διάσημοι, εγώ το έκανα για την επικοινωνία, για να επικοινωνώ με το περιβάλλον μου, με τους ανθρώπους του τόπου μου της πατρίδας μου, με την κοινωνία δηλαδή, πάντα το ήθελα αυτό”

“Το Σπιρτόκουτο δίχασε, υπήρχαν αυτοί που το λάτρεψαν και αυτοί που το μίσησαν, που έλεγαν, “δεν είναι αυτή η Ελλάδα”. “Καλό είναι οι ταινίες να δημιουργούν αντίλογο, αλλιώς είναι βαρετό και ύποπτο”

“Ο γιος μου που είναι 9 χρονών είδε όλο το Σπιρτόκουτο και του άρεσε”

Και συνέχισε λέγοντας:

“Η εικόνα της Ελλάδος είναι και πολύ χειρότερη, δεν είναι αυτό ακριβώς που παρουσιάζω εγώ, είναι πολύ πολύ χειρότερη και το λέω αυτό γιατί πιστεύω βαθιά, ότι βελτιωνόμαστε όταν κοιτάμε την αλήθεια”

Στην ερώτηση αν έχει χάσει την πίστη του στον άνθρωπο απάντησε:

“Δεν είπα ποτέ ότι πιστεύω στον άνθρωπο για να τη χάσω. Το αποτύπωμα του ανθρώπου στη γη , ήταν, είναι και φοβάμαι ότι θα είναι αρνητικό ”

” Η νέα μου ταινία η Σπασμένη Φλέβα, θα είναι ένα καθαρόαιμο αστικό δράμα πολύ σκοτεινό χωρίς χιούμορ. Τραγωδία, μαύρο δράμα, ωραίο, να το γευτούμε όλο.”

“Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν την πρώτην Απρίλη, την ημέρα που ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων ενάντια στους Εγγλέζους το 1955, μην το ξεχνάμε”

Στην τελευταία ερώτηση της δημοσιογράφου για το πότε θα κάνει μία εμπορική ταινία που δε βρίζουν ο σκηνοθέτης απάντησε

“Κάποτε…”.

