Γιατί όλοι γελούν με το βιογραφικό του Νάσου Ηλιόπουλου, υποψηφίου Δημάρχου Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ;

Πρέπει να πούμε πρώτα αυτό: Ο υποψήφιος που θα στηρίξει η ΝΔ, ο Κώστας Μπακογιάννης, έχει όντως εργαστεί στη ζωή του, όμως μη ξεχνάμε ότι γεννήθηκε σε οικογένεια εξουσίας κι έτσι πολλές δουλειές τις έκανε λόγω του ονόματος ή/και των διασυνδέσεων. Ας πούμε υπήρξε «κοινοβουλευτικός βοηθός Ευρωβουλευτή και ειδικός συνεργάτης Υπουργού.» Ε, αν έχεις συγγενείς βουλευτές και υπουργούς δεν είναι και τόσο δύσκολο να σε βάλουν κάπου.

Όμως, πέρα από αυτά, ο Μπακογιάννης, δεν αποκλείεται με μέσο, δούλεψε και σε κανονικές δουλειές έξω απ’ το στενό κομματικό πλαίσιο. Διαβάζουμε στο βιογραφικό του: «Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί ως σύμβουλός επιχειρήσεων στην Boston Consulting Group. Υπήρξε εταίρος και διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας στην Αθήνα όπου και εργαζόταν ως Υπεύθυνος Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.»

Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να δώσει το χρίσμα για τη Δημαρχία της Αθήνας στον νυν υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (που σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Left.gr έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Ινστιτούτο Ρόζα Λούξεμπουργκ κι έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση) όλοι πρόσεξαν το βιογραφικό του.

Πολλοί έξυσαν το κεφάλι τους με απορία διαβάζοντάς το. Πέρα απ’ την προσπάθεια μίνι-ηρωοποίησης του κ. Ηλιόπουλου που πήγε κόντρα στο ΠΑΣΟΚ αλλά ακόμα και στη μητέρα του (που, λέει, δεχόταν κριτική για την αποσκίρτηση του γιου της, δηλαδή WTF?!) η δράση του μοιάζει να περιορίζεται στο στενό κομματικό πλαίσιο, σα να μη νοιάζονται καν να γράψουν ότι σπούδασε πληροφορική, έκανε μεταπτυχιακό σε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, και ίσως κάποτε πάρει διδακτορικό.

To βιογραφικό του υποψηφίου δημάρχου του συριζα. Ή αλλιώς, πως μπορείς να γράψεις μια ολόκληρη παράγραφο, ενώ απλώς θες να πεις «άεργο κομματόσκυλο

Πάντως αυτά, πρακτικά, λίγη σημασία έχουν. Ας μην κουνούν το δάχτυλο Νεοδημοκράτες που λάτρευαν τον Κώστα Καραμανλή που δεν είχε δουλέψει ούτε στο περίπτερο της γειτονιάς του ή οι φανς του ΠΑΣΟΚ των κληρονόμων. Σημασία έχει όποιος βγει να κάνει δουλειά για την Αθήνα.

