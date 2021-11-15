Γιατί πέθανε η Πασχαλίνα; Η συγκλονιστική πορεία της προς το θάνατο, μέσα απ’ τις αναρτήσεις της

UPDATE: Οι εξελίξεις και όσα έγιναν μετά το θάνατό της, στο νέο ηχητικό ντοκιμαντέρ μου:

Ίσως θα έχετε ακούσει για την Πασχαλίνα. Μια γυναίκα που αγαπούσε το Θεό και τα όμορφα πράγματα. Είχε μεγάλη πίστη, όμως πίστευε και μερικά λάθος πράγματα.

Στο “Γιατί έφυγε από τη ζωή η Πασχαλίνα”, μπορεί να δει κανείς την ιστορία να ξεδιπλώνεται – και να βγάλει τα όποια συμπεράσματά του. Η χρήστρια που έφτιαξε την σελίδα καλεί καλούν μέσω facebook όλες τις αρμόδιες αρχές και τους εισαγγελείς να παρέμβουν.

Ήδη στην τηλεόραση άκουσα ότι έγινε παρέμβαση εισαγγελέα για τον επόπτη υγείας. Για να δούμε τι θα βγάλει η έρευνα.

Από το Facebook της Katerina Tier, βλέπουμε μερικές απ’ τις αναρτήσεις της Πασχαλίνας πριν πεθάνει…

1. Άκουγε τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη

2. Πίστευε τον Νίκο Αντωνιάδη και ακολουθούσε τις συμβουλές του

3. Πίστευε τις περιγραφές του Νίκου Αντωνιάδη περί ψευτοπανδημίας

4. Τρομοκρατούνταν απ’ τον Νίκο Αντωνιάδη

5. Εκτός απ’ τον Νίκο Αντωνιάδη άκουγε και τον Φαίδωνα Βόβολη

6. Δημοσίευε τον Φαίδωνα Βόβολη

7. Άκουγε τις προτροπές του Βόβολη και τον εκφοβισμό του ακόμη και για τις μάσκες προστασίας απ’ τον covid

8. Πίστεψε τον ιατρό Βόβολη ότι ακόμη τα αναγκαστικά locdown ήταν αναίτιο και κακό μέτρο.

9. Δεν καταλάβαινε ότι η Κίνηση Ελεύθερων Πολιτών δεν ήταν μια θρησκευτική ομάδα αλλά το κόμμα του Βόβολη

10. Δημοσίευε και τον Δημήτρη Πόντικα συνεργάτη του Αντωνιάδη

11. Πίστευε ότι ο Δημήτρης Πόντικας είναι ιατρός-ερευνητής

12. Άκουγε τον Ιάκωβο Τίγκα και τις συνομοσιωλογικές θρησκόληπτες θεωρίες του.

13. Άκουγε την Μαριάννα Ευαγγέλου και τις δικές της συνωμοσιολογικές και ψευδείς θεωρίες για την υγεία.

14. Άκουγε το Kρήτη TV του Σαχίνη, που έδωσε βήμα σε όλους τους ψεκασμένους. Με συνέπεια να διαστρεβλώνονται ακόμη και οι επιστημονικές θεωρίες έτσι ώστε να εξυπηρετούν το ψεκοθρησκοληπτικό αφήγημά των αφελών.

15. Δημοσίευε ψευδείς ειδήσεις για την υγεία.

16. Άκουγε τον «Έλληνα Ιθαγενή» που του έδωσε βήμα ο Παπαδάκης

17. Άκουγε τις αντιεμβολιαστικές απόψεις των υγειονομικών που δεν τιμούσαν την επιστήμη τους

18. Άκουγε το ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης Focus Fm

19. Διάβαζε PRONEWS

20. Διάβαζε την Καλλιόπη Σουφλή των Αττικών Νέων

21. Άκουγε τις αποδεδειγμένα βλακώδεις θεωρίες του S. Bhakdi για τις μάσκες.

22. Πίστευε έναν (1) ψεκασμένο επιστήμονα και δεν άκουγε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα

23. Άκουγε την Ραχήλ Μακρή

24. Άκουγε τον λιμενικό (που τελικά τιμωρήθηκε με πειθαρχικό) που δεν ντράπηκε να βγάλει μπροστά το παιδί του για να προπαγανδίσει τις αντιεμβολιαστικές και ψεκασμένες θεωρίες του

25. Όταν η Πασχαλίνα βρέθηκε θετική στον covid και χρειάστηκε νοσηλεία, τρομοκρατημένη ήδη απ’ αυτά που της είχαν φορτώσει στο μυαλό αποτάθηκε πάλι στους ίδιους για να τη “σώσουν”

26. Αποτάθηκε στον Νίκο Αντωνιάδη και τον Δημήτρη Πόντικα

27. Προφανώς νόμιζε ότι απευθυνόταν σε γιατρό εντατικολόγο…

Αφού, είχε προηγηθεί το (θανατερό τελικά) “σώσιμο” της Αντιγόνης και η ανάρτηση του Πόντικα που αποκαλούσε με θράσος τους ιατρούς της ΜΕΘ… “συναδέλφους” (!!!) και η δύστυχη Πασχαλίνα τον πίστεψε για γιατρό!

28. Δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη την έκκληση για βοήθεια ο Νίκος Αντωνιάδης! Ευθύς αμέσως την ανέβασε στο κανάλι του (αυτό με τις συνδρομές και τις δωρεές ντε)…

29. Η Πασχαλίνα, μετά την τρομοκρατία που είχε υποστεί απ’ όλους τους καλοθελητές, ό,τι και να της έλεγαν στο νοσοκομείο, ό,τι και να ένιωθε ως ασθενής, θα το εκλάμβανε ως βασανισμό!

Δεν μπορούσε να καταλάβει πως υπό αυτές τις συνθήκες και όταν σε προετοιμάζουν για διασωλήνωση όπως και οποιαδήποτε άλλη βαριά επέμβαση, ξέρω γω… Δεν είναι δυνατόν να τρως κανονικά! Ούτε κανείς με έλλειψη οξυγόνου και τροφής αισθάνεται περίφημα…

30. Και τα μηνύματα συνεχίστηκαν, σε… άλλους γιατρούς λέει ο Αντωνιάδης…

31. Τώρα πως βρέθηκαν στα χέρια του Αντωνιάδη μηνύματα σε άλλους γιατρούς; Ποιοι γιατροί ήταν αυτοί; Ήταν γιατροί ή γιατροί σαν τον συνεργάτη του τον Δημήτριο Πόντικα;

32. Έβγαλε πόρισμα λοιπόν ο Αντωνιάδης και το δημοσίευσε: “Τη βασάνιζαν την Πασχαλίνα επίτηδες για να προπαγανδίσουν τον εμβολιασμό”!!!

33. Αποτάθηκε και στον Ιάκωβο Τίγκα. Έναν επόπτη υγείας υπό παραίτηση και με ένα πειθαρχικό που δεν έχει γίνει στην πλάτη του… Αλλά πάντως όχι ειδικό για ιατρικές συμβουλές και κυρίως όχι γιατρό.

34. Απευθύνθηκε σε έναν μη γιατρό για να ζητήσει βοήθεια για ιατρικά θέματα

35. Έκρινε (χωρίς να είναι γιατρός) ότι η τιμή οξυγόνου 93-94 με πρόσθετη όμως παροχή οξυγόνου ήταν καλή. [Πάντως αν έβγαζε την μασκούλα που παραδέχτηκε στο μήνυμα ότι φορούσε μπορεί να έπεφτε και στα 60.]

Και ο κύριος Τίγκας την προτρέπει να μη δεχτεί την αναγκαία για τους γιατρούς διασωλήνωση, να πετάξει τη μάσκα και να φύγει!

36. Αντί να συζητήσει και να πάρει εξηγήσεις απ’ τους γιατρούς του νοσοκομείου προσπαθούσε να βγάλει άκρη με τον Ιάκωβο Τίγκα

37. Άκουγε τον Τίγκα που της έλεγε ότι αρκούσε που ήταν νέα και να του φαίνεται ανεξήγητο το ότι διαγνώστηκε με κορωνοϊό…

38. Άκουγε τον Τίγκα που το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ΝΑ ΜΗΝ έχει κάνει εμβόλιο! Και αναρωτιόταν γιατί δεν κάθισε σπίτι της και πήγε στο νοσοκομείο!!!

39. Είχε διαδικτυακούς φίλους των ίδιων αντιεμβολιαστικών και αρνητικών απόψεων και ανέλαβαν να διαδώσουν για να μην εφαρμοστεί η ύστατη προσπάθεια των γιατρών να τη σώσουν με διασωλήνωση.

40. Πίστευαν ότι τα νοσοκομεία έχουν γίνει για να σκοτώνουν κόσμο…

41. Και ως καλοί “χριστιανοί” το πρώτο που σκέφτονται είναι να πάρουν τα όπλα να τα βάλουν με τους γιατρούς; με το νοσηλευτικό προσωπικό; Με όποιον βρουν;

42. Να και το “πρωτόκολλο του θανάτου” των νοσοκομείων που τους είχε μάθει τόσο καλά και τους πιπίλιζε το κεφάλι στα καθημερινά με συνδρομή live και στις αναρτήσεις του, ο δικηγόρος Αντωνιάδης!

43. Αρχίζουν τα σκούρα και επικαλούνται ότι υπάρχει σε αγίους πατέρες, ενώ οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτα για να σωθούν με την πρόληψη της επιστήμης!

44. Τους έχουν φορτώσει τόσο οι καλοθελητές που πολύ άνετα μιλάνε ανοιχτά για όπλα και καραμπίνες εναντίον των νοσοκομείων…

45. Ο Αντωνιάδης χρησιμοποιείται σε κάθε δεύτερη λέξη στην κουβέντα τους…

46. Και το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην κατηγορηθεί ο Αντωνιάδης τους… Μην το παρεξηγήσουν το παιδί…

47. Κι εδώ αρχίζουν τα μαντζούνια για το άσθμα…

48. Συνεχίζουν τα ειδικά “βότανα” για πάσα νόσο και….

49. Όταν ξεφεύγει η κατάσταση αρχίζουν τα ερπετά και τα σκουλήκια ποιος ξέρει σε ποιους αναφερόμενοι; Στους γιατρούς, στα παιδιά μας και τα παιδιά σας δηλαδή; Στους εμβολιασμένους μήπως που πιστεύουν ότι θα μεταμορφωθούν σε ερπετά; Ποιος ξέρει μες την παράνοιά του τι σκέφτεται ο καθένας…

50. ΚΙ ΕΤΣΙ ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ! Έφυγε η Πασχαλίνα, αδικώντας τον εαυτό της και χάνοντας τη ζωή της που σύμφωνα με την πίστη της είναι δώρο θεού! Άδικα! Χωρίς να κάνει ότι ήταν απαραίτητο για να μην φτάσει καν στο νοσοκομείο. Γιατί την έπεισαν οι επιτήδειοι ότι είναι καλύτερο το ρίσκο της φυσικής ανοσίας και ότι το εμβόλιο δεν είναι καλό…

51. Κι όταν φτάνει το τέλος και χάνεται η ζωή τα βάζουν με τους γιατρούς. Ενώ αν είχε σωθεί δεν θα είχαν βοηθήσει οι γιατροί αλλά ο θεός!

52. Και τις λίγες ορθολογικές φωνές δεν τις ακούνε καν! Περνάνε απαρατήρητες!

53. Το τέλος ήρθε γιατί το μυαλό τους είναι Τίγκα στον Αντωνιάδη και στις συνωμοσιολογίες τους!

54. Το τέλος ήρθε γιατί ο ιός δεν ήταν “ιός της μόδας”, δεν ήταν κοροδοϊός, δεν ήταν γριπούλα. Ήταν ένας αμείλικτος θανατηφόρος ιός!

55. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΗΡΘΕ γιατί άργησαν πάρα πολύ οι αρχές, η πολιτεία, η κυβέρνηση να αντιμετωπίσουν και να τιμωρήσουν όσους διέδιδαν και συνεχίζουν να διαδίδουν ακατάπαυστα ψευδείς ειδήσεις για την υγεία. Όσους για κομματικά ψηφοθηρικά ή χρηματικά οφέλη εκμεταλλεύονται αφελείς διακινδυνεύοντας την δημόσια υγεία. Γιατί άφησαν μια μικρή ομάδα αντιεμβολιαστών και ανορθολογιστών να φουντώνει όλο και περισσότερο και να χάνονται ζωές και οικογένειες ολόκληρες!

Αποχαιρετιστήριος επίλογος

Της Markela Komninou

————————–

Θλίβομαι για την Πασχαλίνα, στ’ αλήθεια. Μοδίστρα η ίδια, εντούτοις δεν είχε ιδέα τι έκλωθε η μοίρα γι’ αυτήν.

Δεν φανταζόταν πού έμπλεκε, την ώρα που ασπάστηκε τις θεωρίες [συνωμοσίας…].

Η Πασχαλίνα δεν πείραξε κανέναν. Μια απλοϊκή, εύπιστη γυναίκα ήταν, που βασικά Αγίους ανέβαζε στο προφίλ της και θαύματα, κανέναν δεν ενοχλούσε. Το κρίμα της, να πιστεύει σε μωρά που γεννήθηκαν με ουρά μετά από τον εμβολιασμό της μάνας τους ή το να βασίζεται στις υποσχέσεις ενός ψευτομεσσία, το πλήρωσε με τη ζωή της. Ώρα πια να πληρώσουν αυτοί που οδηγούν τις Πασχαλίνες αυτού του τόπου με μαθηματική ακρίβεια στον θάνατο, εκμεταλλευόμενοι την αφέλειά τους. […]

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.