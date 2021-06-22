Η ψεκασμένη κατάντια της ΕΡΤ Open

Όταν ο Σαμαράς αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ το 2013 με σκοπό να την ξανανοίξει ως ΝΕΡΙΤ το επόμενο έτος, εργαζόμενοι της ΕΡΤ αντιστάθηκαν και έφτιαξαν την ΕΡΤ Open.

Ο αυτοδιαχειριζόμενος φορέας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως η συνέχεια της ΕΡΤ, διαχειριζόταν μέρος των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνοτήτων της καθώς και ένα μέρος από την περιουσία της, κατά τη διάρκεια της μη λειτουργίας της.

Όταν η ΕΡΤ επαναλειτούργησε, η ΕΡΤ Open δεν σταμάτησε την λειτουργία της, αλλά τελικά πολλά από τα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς της, σταμάτησαν να εκπέμπουν από αυτή και επέστρεψαν ξανά στην ΕΡΤ. Έκτοτε, η λειτουργία της είναι νομικά παράνομη, διαβάζουμε στη Βικιπαίδεια.

Η ιστορία της

Στις 7 Νοεμβρίου του 2013, ύστερα από εισαγγελική εντολή, τα ΜΑΤ εισέβαλαν στο Ραδιομέγαρο και έβγαλαν τους εναπομείναντες εργαζόμενους της ΕΡΤ, οι οποίοι είχαν παραμείνει εκεί για σχεδόν πέντε μήνες λειτουργώντας την EΡΤ Open. Στις 5:13 π.μ. σίγησε το ραδιόφωνο ενώ λίγο νωρίτερα είχαν διακόψει την λειτουργία τους η ΝΕΤ και η ΕΤ1. Ο εκφωνητής συνελήφθη μαζί με άλλους δύο παραγωγούς. Τις επόμενες μέρες, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ, όπως και κάποιες ενημερωτικές εκπομπές, μεταδίδονταν από το δρόμο, έξω από το Ραδιομέγαρο. Μετά από μερικές μέρες, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μετακινήθηκαν στα στούντιο της ΕΡΤ3.

Στις 30 Ιανουαρίου του 2014, έγιναν τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ Open, οι οποίες βρίσκονται στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ απέναντι από το Ραδιομέγαρο. ενώ τον Μάρτιο του ίδιου έτους αποχώρησε από το εγχείρημα μέρος των απολυμένων εργαζόμενων του Δεύτερου Προγράμματος και αλληλέγγυων ραδιοφωνικών παραγωγών, μετά από διαφωνίες με τη διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ για τους στόχους του και τον τρόπο λειτουργίας του

Επαναλειτουργία της ΕΡΤ

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, που σχημάτισαν κυβέρνηση συνεργασίας το 2015, περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Στις 28 Απριλίου 2015, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχετικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η ΝΕΡΙΤ μετονομαζόταν σε ΕΡΤ, και το οποίο περιελάμβανε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και προέβλεπε την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Η ΕΡΤ επαναλειτούργησε στις 11 Ιουνίου 2015.

Ωστόσο, η ΕΡΤ Open συνεχίζει τη λειτουργία της ακόμα και μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Έπειτα από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η διοίκηση της ΕΡΤ ασκεί πιέσεις στην ΠΟΣΠΕΡΤ, ώστε να σταματήσει η λειτουργία της ΕΡΤ Open, ωστόσο η ΠΟΣΠΕΡΤ θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Έπειτα από την επαναλειτουργία της η ΕΡΤ3 αποχώρησε από την ΕΡΤ Open και το ίδιο έκαναν και οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί της (102 FM και 95.8 FM).

To σήμερα

Η σημερινή ΕΡΤ Open αποτελείται από έναν ενημερωτικό διαδικτυακό ιστότοπο και ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα, στους 106.7.

Κι ενώ η λειτουργία της ήταν κατανοητή -έως και χρήσιμη- όσο η ΕΡΤ παρέμενε κλειστή, τώρα μοιάζει περιττή.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά παραπλανεί και παραπληροφορεί.

Παραπλανεί τον κόσμο που μπερδεύεται και πιστεύει ότι τα άρθρα είναι της ΕΡΤ (και βρίζει την ΕΡΤ για τις μπούρδες που ανεβάζει η ΕΡΤ Open)…

και παραπληροφορεί ανεβάζοντας συνεχώς επικίνδυνα, αντιεμβολιαστικά άρθρα.

Κάτι δεν πάει καλά με τους διαχειριστές του @ertsocial. Κάποιος αναμετέδωσε ψευδοεπιστημονικη είδηση από ψεκασμένο site. Κάντε κάτι αλλιώς χάνετε πλήρως την αξιοπιστία σας. #ertopen

Την αξιοπιστία τους πάντως την έχουν χάσει εδώ και καιρό απ’ ό,τι φαίνεται.

Μπήκα σήμερα στο σάιτ της ΕΡΤ Open και είναι *γεμάτο* με παραπλανητικές «ειδήσεις» ενώ δίνει συνεχώς βήμα σε ανθρώπους όπως ο αντιεμβολιαστής Κλεάνθης Γρίβας να λένε τα δικά τους.

Ρίξτε μια ματιά σε ό,τι υπάρχει πάνω-πάνω στο σάιτ αυτή τη στιγμή.

Δηλαδή κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομα και το λογότυπο της ΕΡΤ για να διασπείρουν fake news και πανικό. Και πολλοί τα διαβάζουν.

Απλά δείτε ποια είναι τα πιο δημοφιλή τους θέματα.

Ποια Γλυκά Νερά, ποια πολιτική, ποια επικαιρότητα; Η ΕΡΤ Open πουλάει μόνο με αντιεμβολιασμό.

Εδώ γυρίζει μπούμερανγκ η ανοχή χρήσης του εμπορικού σήματος της ΕΡΤ από τρίτους.

Ποιος στηρίζει το ΕΡΤ Open

Την ΕΡΤ Open στηρίζει με νύχια και με δόντια η ΠΟΣΠΕΡΤ κι ο πρόεδρός της, ο συνδικαλιστής Παναγιώτης Καλφαγιάννης. Δηλαδή, το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ στηρίζει την καταπάτηση συχνότητας της ίδιας της ΕΡΤ από τρίτους, και τη χρήση της για να μεταδίδεται αντιεμβολιαστική προπαγάνδα.

Και μάλιστα η ΠΟΣΠΕΡΤ μαζεύει χρήματα εκ μέρους της ΕΡΤ Open, όπως βλέπουμε στο σάιτ της τελευταίας:

Έχουν γίνει κάποιες δίκες με τον Καλφαγιάννη να αθωώνεται τελικά, αλλά αν καταλαβαίνω σωστά ήταν για την περίοδο του μαύρου και τις συχνότητες της ΕΡΤ. Δίκη για το εμπορικό σήμα δεν γνωρίζω να έχει γίνει.

Αναρωτιέμαι τι περιμένουν εκεί στην ΕΡΤ. Να ανοίξουν οι αντιεμβολιαστές και αυτοδιαχειριζόμενο ERTFLIX;

