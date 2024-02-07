Η θριαμβευτική επανεμφάνιση της Tracy Chapman στα Grammys κέρδισε την αγάπη του κοινού

Τα 66α Ετήσια Βραβεία Grammy μεταδόθηκαν την Κυριακή το βράδυ, τιμώντας τους καλύτερους καλλιτέχνες, συνθέτες και παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας. Ενώ αστέρες της ποπ όπως η Taylor Swift γιόρτασαν μια ιστορική τέταρτη νίκη στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς και η Miley Cyrus κέρδισε το πρώτο της βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία, το κοινό κέρδισε μια μουσικός που έκανε επιτυχία το 1988 (πριν καν γεννηθούν η Swift και η Cyrus). Το «Fast Car» της Tracy Chapman έχει απήχηση σε πολλές γενιές από την κυκλοφορία του πριν από περισσότερα από 35 χρόνια και πλέον έχει γνωρίσει έχει μια μικρή αναγέννηση χάρη στη διασκευή από τον τραγουδιστή της country Luke Combs, λέει το mymodernmet.

Πριν από λίγους μήνες, η Chapman έγινε η πρώτη μαύρη μουσικός που κέρδισε το τραγούδι της χρονιάς στα Country Music Awards για αυτή τη νέα απόδοση του διαχρονικού της κομματιού. Το τραγούδι, που κέρδισε βραβείο Grammy το 1989, κέρδισε επίσης μια υποψηφιότητα για Grammy φέτος. Ο Combs προσκλήθηκε να ερμηνεύσει το τραγούδι στη ζωντανή τελετή των Grammys και το κοινό ήταν εμφανώς χαρούμενο που είδε την Chapman στη σκηνή μαζί του. Καθώς η καλλιτέχνης του «Give Me One Reason» άρχισε να τραγουδά, ήταν ξεκάθαρο από την έκφρασή της ότι ήταν συγκινημένη από την έκρηξη αγάπης του κοινού.

Δείτε την φανταστική εμφάνιση στα Βραβεία Γκράμι

(Το χαμόγελο της όταν την αναγνωρίζουν και ζητωκραυγάζουν!)

Έκτοτε, το Fast Car έχει εκτοξευθεί στην #1 θέση στο iTunes στις ΗΠΑ. Έχουν περάσει σχεδόν 36 χρόνια από την κυκλοφορία του και πλέον δεν υπάρχει μόνο ένα πλήθος νοσταλγών που ξαναζούν τα νιάτα τους μέσα από αυτό το συγκινητικό τραγούδι, αλλά επίσης μια ολόκληρη νέα γενιά που ανακαλύπτει την ιδιοφυΐα της Chapman.

