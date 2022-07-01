Η τοξική τηλεπερσόνα Ρούλα Πισπιρίγκου (και όσα ξέρουμε πλέον για την υπόθεσή της)

Το θέμα απασχόλησε όσο κανένα άλλο την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας μάχη μεταξύ ιατρικών και ιατροδικαστικών επιστημόνων, είναι στο επίκεντρο μήνες μετά τη δολοφονία και του τρίτου παιδιού της οικογένειας. Το στατιστικό παράδοξο ανέδειξε την υπόθεση σε μια ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Πολλοί κάνουν λόγο για μια έρευνα που από την αρχή παρουσιάζει κενά γι’ αυτό το λόγο προσλαμβάνονται διαρκώς ειδικοί, ιατροδικαστές, παιδοψυχολόγοι και έχουν γίνει πάνω από 50 ανακρίσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην πολύκροτη υπόθεση της πιθανής ανθρωποκτονίας των τριών παιδιών στην Πάτρα, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών και υπεύθυνοι της προκαταρκτικής έρευνας, Απόστολος Ανδρέου και Αντώνης Ελευθεριάνος, επέδειξαν ως μοναδική ύποπτη τη μητέρα, η οποία βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Συγκεκριμένα, η ίδια κλήθηκε από το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας να καταθέσει ανωμοτί, αφού βάσει των στοιχείων του πορίσματος, έχει επιβεβαιωθεί η εγκληματική ενέργεια με κύρια ύποπτη τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Τη δεδομένη στιγμή, η τελευταία βρίσκεται εν αναμονή προκειμένου να δώσει κατάθεση και οι συνήγοροί της προετοιμάζουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Σε επόμενο στάδιο, οι εισαγγελείς θα αποφανθούν για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι πρόσφατες πληροφορίες

Οι έρευνες για τον ανεξήγητο θάνατο των τριών παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη συνεχίζονται και υποδεικνύουν καθημερινά νέα στοιχεία. Οι πρόσφατες πληροφορίες κάνουν λόγο για κακώσεις στο πρόσωπο της Τζορτζίνας, αλλά και εκταφή της σορού της Μαλένας.

Οι επιστήμονες υποβοηθούν το έργο της ανακρίτριας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων αλλά και τα ευρήματα των ιατροδικαστών, η χρήση της δυσεύρετης φαρμακευτικής ουσίας άφησε το αποτύπωμά της στο σώμα του ενός ανήλικου παιδιού. Τα στοιχεία υποδεικνύουν πώς το έγκλημα φέρεται να τελέστηκε από πρόθεση και ο δράστης βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Συμπερασματικά, ο φάκελος της δικογραφίας περιλαμβάνει την ιατροδικαστική εξέταση που αναφέρει το συμπέρασμα πως ο θάνατος των παιδιών προήλθε από ασφυξία, ενώ περιλαμβάνει και περισσότερες από 50 καταθέσεις ιατρών, νοσηλευτών. τραυματιοφορέων και προσώπων από το συγγενικό περιβάλλον της κατηγορουμένης.

Η έρευνα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα κατέληξε στο πόρισμα του ασφυκτικού θανάτου για τη Μαλένα και την Ίριδα. Στο τρεισήμισι μηνών κοριτσάκι έγινε φραγμός με το χέρι στη μύτη και το στόμα, ενώ στο 6 μηνών βρέφος βρέθηκαν κακώσεις στην περιοχή του στόματος ενώ βρισκόταν ακόμη εν ζωή με ένα πανάκι γεμάτο αίμα που βρέθηκε στην κούνια.

Η Μαλένα έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2019, όταν ήταν τρεισήμισι ετών από ηπατική ανεπάρκεια και λευχαιμία, όπως είχε καταγραφεί. Είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και ο οργανισμός της ανταποκρινόταν στην αγωγή, ήταν ευδιάθετη και έτοιμη να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Με βάση τα λεγόμενα της μητέρας το παιδί εμφάνισε ξαφνικά στον ύπνο του δυσχέρεια στην αναπνοή ξύπνησε και πριν προλάβει να ειδοποιήσει τους γιατρούς, απεβίωσε. Στο τάμπλετ της αδικοχαμένης Μαλένας εντοπίστηκαν 27 αναζητήσεις αναισθητικών ουσιών σε ένα διάστημα δύο μηνών οι οποίες φυσικά δεν είχαν αναφερθεί από την ίδια.

Ψυχολόγοι αναφέρουν πως σε πολλά σημεία η αφήγησή της Πισπιρίγκου όχι μόνο δεν φαίνεται να συνάδει με την πραγματικότητα αλλά είναι στοχευμένη προκειμένου να διαψεύσει μια οδυνηρή πραγματικότητα.

Ο Εντατικολόγος που έκανε ανάνηψη στην Μαλένα, τον Απρίλιο του 2019 προσπάθησε να επαναφέρει στη ζωή την Τζορτζίνα τον Ιανουάριο του 2022, κατέθεσε ότι το πρώτο παιδί ήταν τουλάχιστον 10 λεπτά νεκρό όταν η μητέρα ειδοποίησε τους γιατρούς, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις πληγές – υποστάσεις στο σώμα του.

Σε ό,τι αφορά στην Ίριδα, που απεβίωσε τον Μάρτιο του 2021, οι Ιατροδικαστές είχαν στη διάθεσή τους περισσότερα ευρήματα τα οποία τέθηκαν στο μικροσκόπιο. Για το πανάκι του παιδιού ακούστηκαν εξ αρχής διαφορετικές εκδοχές από τα πρόσωπα της οικογένειας. Ανακόλουθη ήταν και η αναφορά για τον εντοπισμό του νεκρού παιδιού.

Ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης κατέθεσε στη δέκατη όγδοη ανακρίτρια και η ιατροδικαστική έκθεση αναγράφει ότι ο θάνατός της Τζορτζίνας προήλθε από δηλητηρίαση με κεταμίνη. Επιπλέον κρίνει σημαντικό να γίνει εκταφή του παιδιού προκειμένου να διερευνηθεί από δείγμα τριχών αν χρησιμοποιήθηκε κεταμίνη και σε προγενέστερο χρόνο. Όσον αφορά τις κακώσεις αυτές, χαρακτηρίστηκαν ως μεταθανάτιες αφού προκλήθηκαν από τη μετακίνηση της σορού της από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο νεκροτομείο.

Τι λέει τώρα η κα Πισπιρίγκου

Η πλευρά της κατηγορουμένης δεν αποδέχεται όσα αναφέρει το πόρισμα των ιατροδικαστών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, δηλώνει πως η ίδια δεν θα είχε παραδώσει το πανάκι με τα δείγματα αίματος, το οποίο αποτελεί βασικό πειστήριο αν η ίδια ήταν ένοχη, Αντιθέτως το επέδειξε στις αρχές στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην εύρεση των πραγματικών αιτιών θανάτου. Η εντολέας του βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση, λυγίζει συναισθηματικά παρ’ όλη τη δύναμη που εξ αρχής έδειξε και απεγνωσμένα υποστηρίζει πως ο θάνατος των παιδιών της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρει πως δεν είναι φρόνιμο να τάσσεται η κοινή γνώμη υπέρ μιας πλευράς, καθώς η υπόθεση αποτελεί το μήλον της έριδος ακόμα και για εμπειρογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος να καταλήξουν με βεβαιότητα, αν επρόκειτο για ασφυκτικό θάνατο ή όχι. Επίσης, κρίνει σκόπιμο να τονίσει πώς το ιατροδικαστικό πόρισμα ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα πορίσματα Τσιόλα και Τσάκωνα για τα δύο μικρά παιδιά, αρνούμενος να δεχθεί ότι οι πρώτοι ιατροδικαστές ενέργησαν συναισθηματικά και όχι επιστημονικά, καθώς αυτό προκαλεί ανασφάλεια δικαίου.

Ο δικηγόρος κ. Ζάρδας υπογραμμίζει πώς τα πορίσματα δεν μπορούν να αντικρουστούν μόνο με νομικό τρόπο, διότι η πλειονότητα δεδομένων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι ιατρικής και ιατροδικαστικής φύσεως, με αποτέλεσμα να πρέπει να δηλωθεί εγγράφως αν υπάρχει κενό ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Στην περίπτωση που οι τεχνικοί σύμβουλοι δηλώσουν ότι το πόρισμα δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, οι δικηγόροι δεν μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήματα ιατρικής φύσεως για να αντικρούσουν την αντιμαχόμενη πλευρά. Αυτό αποτελεί μια κρίσιμη τοποθέτηση για την έκβαση της υπόθεσης.

Σύσσωμοι οι συνήγοροι της Ρούλας Πισπιρίγκου προτάσσουν σαν επιχείρημα πώς κλήθηκαν αρμόδιοι ιατροδικαστές, όπως και παθολογοανατόμοι τις ημέρες των θανάτων των παιδιών, οι οποίοι εξέτασαν όπως αρμόζει τις σορούς τους και κατέληξαν σε αντίθετα συμπεράσματα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αποδίδοντας την αιτία θανάτου αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια. Για να συμβάλουν στην προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής της φερόμενης ως δράστριας, αναζητούν ιατρούς προκειμένου να διερευνήσουν τα περιστατικά και να αντικρουστούν οι κατηγορίες σε βάρος της, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «δεν έχουν το αλάθητο του πάπα αυτοί που εξέτασαν τα ιστοτεμάχια 2 χρόνια μετά», εννοώντας τους ιατροδικαστές Καρακούκη και Καλόγρηα που συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ενώ αναξιόπιστος κρίνεται πλέον, από τους δικηγόρους, και ο Μάνος Δασκαλάκης εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες έχει υποπέσει, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την εξέλιξη ή την έκβαση της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση προσθέτει πως η κατηγορούμενη μητέρα, όταν η ίδια έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής αιτιολόγηση για τους λόγους θανάτου της Μαλένας, φοβούμενη πως μπορεί να γίνει απόκρυψη ευθυνών, κατέφυγε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά. Η πλευρά της κατηγορουμένης αμφισβητεί σθεναρά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τη Μαλένα και την Ίριδα. Ενώ οι εξελίξεις φέρνουν στο φως νέα δεδομένα και συνεχίζεται ο κύκλος των καταθέσεων των συγγενικών προσώπων της οικογένειας Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων διώξεων και σε άλλα πρόσωπα.

Δήμητρα Πισπιρίγκου

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειας μαζί με την μητέρα των παιδιών το βράδυ του θανάτου της Ίριδας Δασκαλάκη, γι’ αυτό και η κατάθεσή της έχει μεγάλη βαρύτητα. Κλήθηκε λοιπόν ως μάρτυρας ή ως ύποπτη και η θεία των τριών παιδιών, όπως και οι υπόλοιποι συγγενείς της μητέρας. Η ένορκη αυτή κατάθεση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των ιατροδικαστών που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για την περίπτωση της δολοφονίας. Επομένως το μεγαλύτερο μέρος της, επικεντρώθηκε στις κρίσιμες ώρες που εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε η δολοφονία του βρέφους.

Βάσει κατάθεσης, οι δύο αδερφές κοιμήθηκαν περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα και στις 07:30 η μικρή έκλαιγε με την αδερφή της να σηκώνεται να δίνει την πιπίλα στο βρέφος και να επιστρέφει στο κρεβάτι. Παρ’ όλα αυτά το σημείο του προβλήματος είχε αναφερθεί αρχικά από την Δήμητρα Πισπιρίγκου. Δεδομένου ότι εκείνη δεν άλλαξε τα όσα είχε πει, οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκτιμούν πώς έχει χρησιμοποιηθεί ως «άλλοθι» ή και ως «πιόνι» για τη δολοφονία του μικρότερου παιδιού, αφού ήταν το δεύτερο που θα έχανε τη ζωή του από τα χέρια της και οι υποψίες θα σύγκλιναν αποκλειστικά επάνω της αν βρισκόταν μόνη στο χώρο. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθοδηγήθηκε από την αδελφή της να πάει να δει το παιδί με σκοπό να το βρει νεκρό και ίσως στη συνέχεια η ίδια να την έβαλε να δώσει το πανάκι στους αστυνομικούς.

Σε μήνυμα της η κατηγορούμενη προς τον Μάνο Δασκαλάκη μεταφέρει πώς παρέλαβε τις ιστολογικές, τις οποίες θα έβλεπε την ίδια μέρα η ιατροδικαστής, η οποία θα την ενημέρωνε άμεσα ή αλλιώς την επόμενη μέρα για να της πει άτυπα την απάντηση, ενώ η ίδια της ζήτησε να μην αναφέρει τίποτα στο νοσοκομείο μέχρι να βγει το πόρισμα. Ο Διαμαντής Μπασαράς, δικηγόρος της Ιατροδικαστού Χ. Τσάκωνα, διευκρίνισε πως δεν υπήρχε ουδέποτε επικοινωνία της εντολέως του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου, τονίζοντας πως θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά της ίδιας και οποιουδήποτε προσώπου διακινεί το μήνυμα αυτό.

Για τη σύνταξη της ιατροδικαστικής έκθεσης αξιοποιήθηκαν όλα τα ευρήματα που υπήρχαν στη διάθεση των ειδικών, όπως εξετάσεις και φωτογραφικό υλικό, ενώ αποκλείστηκε και μια σειρά από αιτίες θανάτου όπως αυτές που είχαν αρχικά διαγνωστεί.

Στη δύση της ανάκρισης που αφορά στη δολοφονία του πρώτου της παιδιού, ξεκίνησε νέος κύκλος κατηγοριών με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία και επίκεντρο την ίδια. Η Ρούλα Πισπιρίγκου παρουσιάζεται ως σύγχρονη Μήδεια η οποία αρνείται κατηγορηματικά πώς άσκησε την οποιαδήποτε μορφή βίας σε βάρος των ανήλικων παιδιών της, πόσο μάλλον ότι αφαίρεσε τη ζωή τους. Αν και θα δοθεί προθεσμία 15 ημερών, το απολογητικό υπόμνημα της κατηγορουμένης, όπως όλα δείχνουν, δε θα περιλαμβάνει τις εξηγήσεις που περιμένει το σύνολο της χώρας για τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας Δασκαλάκη.

Παρ όλα αυτά φαίνεται πως το βούλευμα για παραπομπή ή μη σε δίκη και η εκκρεμής απόφανση της ελληνικής δικαιοσύνης δεν αρκεί, αφού η κοινωνία φορά καθημερινά το μανδύα λαϊκού δικαστηρίου και τα μέσα ενημέρωσης έχουν μετατραπεί σε δικαστικές αίθουσες.

Η αυτοθυματοποίηση της κας Πισπιρίγκου

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αρνείται πεισματικά πως έβλαψε με οποιονδήποτε τρόπο τα παιδιά της, όπως και ότι ο θάνατός τους είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Κάθε φορά παρουσιάζεται συγκλονισμένη στο άκουσμα νέων αποκαλύψεων, ισχυριζόμενη πώς πέφτει έρμαιο σκευωρίας της κοινής γνώμης και της επιστημονικής κοινότητας. Η ίδια συστηματικά θυματοποιεί τον εαυτό της, πέφτει σε αντιφάσεις στην προσπάθειά της να απαγκιστρωθεί από τα δίχτυα των κατηγοριών και εμπλέκει περισσότερο τα δεδομένα, αφηγούμενη καταστάσεις οι οποίες φαίνεται να μην αληθεύουν. Ευδιάκριτο από την πρώτη στιγμή είναι το γεγονός πώς οι σκέψεις και τα λεγόμενά της περιστρέφονται διαρκώς γύρω από τον Μάνο Δασκαλάκη και τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς να διστάζει να κατασκευάσει ακόμα και αντιζηλίες, τη στιγμή που ο χαμός των τριών παιδιών της οικογένειας έχει διεγείρει μέχρι και το αίσθημα της κοινής γνώμης, η οποία δεν μπορούμε να πούμε καν ότι συμπάσχει με τον συγγενικό κύκλο και τους κύριους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, με τους τελευταίους να εστιάζουν προκλητικά σε άλλα ζητήματα.

Ψυχολόγοι αναφέρουν πως σε πολλά σημεία η αφήγησή της όχι μόνο δεν φαίνεται να συνάδει με την πραγματικότητα αλλά είναι στοχευμένη προκειμένου να διαψεύσει μια οδυνηρή πραγματικότητα. Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν οι δηλώσεις της παιδοψυχολόγου, Χριστίνας Μπογιατζή για τη σκιαγράφηση του προφίλ της μητέρας, έπειτα από ανάλυση των ζωγραφιών της Τζορτζίνας που μαρτυρούν την εύθραυστη ψυχολογία της. Το παιδί δεν δίστασε να την απεικονίσει με μορφές που μόνο με τη στοργή και την αγάπη, που πηγάζει από το δεσμό μητέρας παιδιού, δεν συνάδουν. Άκρως αποκαλυπτική και καθοριστική υπήρξε λοιπόν και η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, που έριξε φως στη σχέση της με τα τρία παιδιά. Οι περιγραφές που κάνει η ίδια αναφερόμενη στα παιδιά της, μας δίνουν το περιθώριο να υποθέσουμε ότι τα αντιλαμβάνεται ως προέκτασή της, καλούνται να εκπροσωπήσουν το δικό της λόγο και τις δικές της επιθυμίες, ενώ η ίδια φάνηκε να μην κατανόησε ποτέ τις θεμελιώδεις αναπτυξιακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την παιδοψυχολόγο.

Οι διαρκείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μαρτυρούσαν στιγμές την οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής, οι άμεσες αντιδράσεις της μητέρας, τόσο με μηνύματα όσο και με κλήσεις σε ζωντανές εκπομπές, με τις οποίες στρεφόταν κατά των ειδικών, διατάζοντας να μην ξανά ασχοληθούν με τα παιδιά της, την στοχοποιούν ακόμη περισσότερο. Οι συνομιλίες της με όσους της απευθύνονταν για να εκμαιεύσουν πληροφορίες για την υπόθεση, και η – πάντα πρόθυμη – στάση της, μας κάνουν να αναρωτιόμαστε, αν η ίδια αντιλαμβάνεται πώς εκτίθεται με την αδιαφορία και την αναλγησία που επιδεικνύει.

Υπέπεσε όμως στην παγίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης τροφοδοτώντας τα με ανούσιο υλικό σε σημείο που έχει αναχθεί σε μια τοξική τηλεπερσόνα. Πέρα από τα απτά αποδεικτικά στοιχεία, τα δείγματα χειριστικής και ναρκισσιστικής συμπεριφοράς της, την τοποθετούν επάξια στη θέση της κατηγορουμένης.

