Υπάρχουν και χειρότεροι απ’ τη Ρωσία; Ίσως. Κι οι Αμερικανοί έχουν κάνει ένα σωρό πολέμους, και τι να πούμε και για τους Γερμανούς! Όμως τώρα μιλάμε για τη Ρωσία.

Που, όπως ισχυρίζονται τα φερέφωνά της, ένιωθε απειλή απ’ το ΝΑΤΟ ή την Ουκρανία και γι’ αυτό ξεκίνησε πόλεμο. (Ο οποίος ξεκίνησε για να αναγνωριστούν κάποια αποσχισμένα κομμάτια, κι αντί να μείνει εκεί, ξαφνικά οι Ρώσοι βρέθηκαν, όλως τυχαίως, μέσα στο Κίεβο και σ’ ένα σωρό μεγάλες πόλεις.)

Καταρχάς όταν ισχυρίζεσαι ότι είσαι η μεγαλύτερη υπερδύναμη, με τα σπουδαιότερα όπλα που θα τσακίσουν κάθε εχθρό, είναι αστείο να λες ότι «νιώθεις απειλή». Ή ψωνισμένος πανίσχυρος είσαι, ή ανασφαλής φοβισμένος.

Κυκλοφορεί αυτός ο χάρτης στο σάιτ της Χρυσής Αυγής (και όχι μόνο)

Ο παραπάνω χάρτης ότι μας δείχνει πόσο… απειλείται η Ρωσία απ’ το ότι πολλές χώρες στα σύνορά της είναι του ΝΑΤΟ και την «στρίμωξαν». (Και τι φοβάται; Ότι θα την καταλάβουν;)

Πέρα απ’ το εξωφρενικό του ότι οι Έλληνες ναζιστές λένε ότι ενοχλούνται απ’ το «ναζισμό» της Ουκρανίας, αναρωτιέται κανείς:

Γιατί λοιπόν οι περισσότερες πρώην Σοβιετικές χώρες επέλεξαν να γίνουν σύγχρονες δημοκρατίες και συντάχθηκαν, με ελεύθερη επιλογή τους με τη Δύση; Γιατί δεν προτίμησαν να μείνουν υπό τη Ρωσική επιρροή; Μήπως κάτι ξέρουν; Μήπως, επίσης, είναι δικαίωμά τους να το αποφασίσουν, χωρίς να χρησιμοποιείται αυτό ως δικαιολογία για να γίνει εισβολή στη χώρα τους;

Μήπως αν ο Πούτιν δεν χρησιμοποιούσε αυταρχισμό και τσαμπουκά αλλά προσέγγιζε τις χώρες αλλιώς θα τις είχε κάνει δικές του συμμάχους; Αφού το ΝΑΤΟ τούς προσφέρει κάτι καλύτερο απ’ τη Ρωσία, φταίει αυτό πάλι; Και ακόμα και απειλή να ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η απάντηση είναι εισβολή και πόλεμος;

Αντιγράφω από ένα θρεντ του XYZ Contagion

Επειδή δεν μπορούμε να ακούμε ανοησίες: Κανείς δεν απειλεί τη Ρωσία. Και σίγουρα δεν την απειλούν οι 3.000 νατοϊκοί στρατιώτες στις βαλτικές χώρες ή οι 4.000 στη Ρουμανία.

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει:

Η απειλή της Ρωσίας στέλνει τις μικρές χώρες στα δυτικά της στην αγκαλιά της Δύσης.

Φοβούνται για την ύπαρξή τους.

Ο Πούτιν σκοτώνει, ρημάζει, ρίχνει αεροπλάνα, δηλητηριάζει αντιπάλους σε ξένες χώρες, σκοτώνει δημοσιογράφους και η απάντηση της Δύσης πάντα είναι «κατευνασμός».

Το χειρότερο, η Ρωσία κόβει συνεχώς κομμάτια από ανεξάρτητες χώρες. Και οι οπισθοδρομικές σέχτες τσαρλατάνων και ανορθολογιστών πιστών του δεινοσαυρικού αντιιμπεριαλισμού και του αντιδραστικού καρτουνίστικου αντικαπιταλισμού μας λένε ότι ο Πούτιν βρίσκεται σε άμυνα; Σοβαρά;

Πρόχειρη λίστα με τις εισβολές/πολέμους/επεμβάσεις της Ρωσίας από το 1991 & μετά (ενδεχομένως με μικρολάθη αλλά ελληνική λίστα δεν υπάρχει):

– Αμπχαζία 1991-1993 (εθνοκάθαρση του 45% των κατοίκων της)

– Βόρεια Οσετία, 1992, εκδίωξη μειονότητας

– Υπερδνειστερία, 1992, ρωσικά στρατεύματα κατοχής

– Τσετσενία 1994-1996, εισβολή

– Τσετσενία 1999-2009, κατοχή

– Γεωργία, Νότια Οσετία, Αμπχαζία, 2008, κατοχή

– Ναγκόρνο Καραμπάχ (με τον αφοπλισμό του ανταγωνιστικού προς τη Ρωσία σε θέματα ενέργειας Αζερμπαϊτζάν)

– Γεωργία, 2008, όταν η Ρωσία για να την τιμωρήσει για τις φιλοδυτικές της διαθέσεις τη διαμέλισε και προσάρτησε κομμάτια της

– Κριμαία, 2014

– Ντονέντσκ, Λουγκάνσκ 2014

– Συριακή αντιπολίτευση 2015 – σήμερα

– Αφρική, Κεντροαφρικανική δημοκρατία, Ρουάντα, 2018 – σήμερα

-#Ουκρανία 2022

Και έχουμε και τη Ρωσική Πρεσβεία στην Ελλάδα να κουνάει το δάχτυλο στην… Ελλάδα και να λέει «να συνέλθουμε».

Ταγκάρει μάλιστα τον υπουργό Εξωτερικών και άλλους Έλληνες αξιωματούχους:

Κι όλα αυτά, μετά το θάνατο 10 Ελλήνων ομογενών απ’ το στρατό της Ρωσίας. Βέβαια η Πρεσβεία λέει ότι αυτά είναι συκοφαντίες (οι «νεοναζί Ουκρανοί» σκότωσαν τους συμπολίτες τους, ποιος άλλος;).

Όπως συκοφαντίες έλεγε και τις ακριβέστατες πληροφορίες περί εισβολής λίγο πριν συμβεί αυτή:

