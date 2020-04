Κορωνογιατρός: Ο Γιάννης Ζουμάκης κι ο Μάνος Γερογιάννης δημιούργησαν τον πιο χρήσιμο ήρωα

Το animation studio Odd Bleat του Γιάννη Ζουμάκη και του Μάνου Γερογιάννη δημιούργησε το πρότζεκτ με τίτλο «Dr. Corona» που προσφέρει χρήσιμες ιατρικές συμβουλές για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο Dr. Corona είναι ένας fictional χαρακτήρας που δημιουργήσαμε κατά την έξαρση μετάδοσης του COVID-19.

Όταν η κατάσταση στην γειτονική μας στην Ιταλία, άρχισε να κλιμακώνεται, γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα κι εμείς θα αντιμετωπίσουμε τις ίδιες συνέπειες και στην Ελλάδα. Τότε ξεκινήσαμε να συζητάμε πως θα μπορούσαμε κι εμείς να συμμετέχουμε ενεργά με τον τρόπο μας, στον αγώνα κατά του κορονοϊού..

Θέλαμε να δημιουργήσουμε πολλά μικρά χιουμοριστικά βίντεο με οδηγίες σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε τον Dr. Corona, ένα χαρακτήρα που εξηγεί τη σοβαρότητα της κατάστασης με τρόπο χιουμοριστικό, δίνοντας απλές οδηγίες. Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό ακόμα ο Dr. Corona θα συνεχίσει να μοιράζεται τις συμβουλές του, αλλά όσο προχωράμε, οι οδηγίες θα προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες.

Καθώς το στούντιο έχει μεταφερθεί πλέον στα σπίτια μας, συνεχίζουμε να δουλεύουμε τα projects μας και τον Dr. Corona, σε μια προσπάθεια να παραμείνουμε δημιουργικοί και αισιόδοξοι μπροστά σε όλη αυτή την τρελή κατάσταση που μοιάζει λες και έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Η σκέψη μας είναι στους γιατρούς και στις νοσοκόμες που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και μη ξεχνάτε ότι ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Calm down People! There is no reason to be afraid anymore. Here is Dr Corona! A medical genius, ready to share his tips of making #covid_19 go far-far away! You can also follow his Instagram page where he will occasionally spread his knowledge.