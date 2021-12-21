Μερικές (ωραίες) αλλαγές στο site μικροπράγματα

Γεια χαρά! Μετά από 4 ολόκληρα χρόνια που τα Μικροπράγματα είχαν το δικό τους σάιτ, σήμερα για πρώτη φορά αλλάζουν το λουκ τους.
Αποχαιρετούμε αυτό:
Και υποδεχόμαστε κάτι σαφώς πιο λευκό και μίνιμαλ.
Έφυγαν τα μπιχλιμπίδια, οι χαριτωμενιές (ψηφίστε, LOL, δε ξερωτί), και χάρη στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο που είχε την ιδέα η στήλη μου να αποκτήσει το δικό της μίνι σάιτ το 2017, το Γιάννη Καρλόπουλο που έκανε τον ολοκαίνουργιο σχεδιασμό και τον Άγγελο Παπαστεργίου που έκανε την υλοποίηση, το σάιτ είναι πλέον ανανεωμένο.
Περιεχόμενο
Μπαίνουμε σε μια πιο «δημοσιογραφική» περίοδο για το σάιτ. Βέβαια η ύλη των μικροπραγμάτων είναι γνωστή και δεν θα διακοπεί τίποτα απ’ αυτά που ήδη κάνουμε. Όμως το προσεχές διάστημα θα εμπλουτιστεί χάρη σε νέες ιδέες που έχουμε και νέες συνεργασίες που θα κάνουμε.
Σύντομα θα υπάρχει μια φόρμα στο σάιτ για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, ενώ θα έχουμε και συμμετοχικά άρθρα. (Επίσης έχουμε ανοίξει τα σχόλια: Εγγραφείτε και μπείτε στη συζήτηση.)
Τα Live θα αυξηθούν, τα podcast επίσης.
Με τη νέα χρονιά θα εστιάσουμε σε πρωτογενή θέματα, έρευνες, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Ο αρχισυντάκτης μας Γιάννης Δημητρέλλος είναι ετοιμοπόλεμος, το ίδιο και ο συνεργάτης απ’ την πρώτη μέρα Δημήτρης Καβατζικλής.
Προσωπικά θα κάνω διάφορα πράγματα, με την όρεξη πρωτάρη:
1. Κάθε μεσημέρι, όπως πάντα, τα 45 Μικροπράγματα.
2. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ κάθε Σάββατο, στην ενότητα Podcasts
3. Θα γράφω περισσότερες απόψεις για όσα γίνονται γύρω μας.
4. Περισσότερη καθαρά δημοσιογραφική δουλειά
5. LIVE blogging με αφορμή διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.
ΚΑΙ
6. Μια νέα καθημερινή στήλη:
Η νέα καθημερινή στήλη άρθρων (Τα Έντεκα της Ημέρας) θα δημοσιεύεται κάθε βράδυ στις 8, και θα είναι η δική μου γραπτή ανασκόπηση της ημέρας. Θα επιλέγω ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν, για όσους δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν για όλα και θέλουν τα πιο σημαντικά -αλλά και κάποια ενδιαφέροντα ασήμαντα.
Η ιδέα που πρωτοξεκίνησε απ’ το enteka, το blog που είχα στα ’00s, συνεχίστηκε παραλλαγμένη στη LIFO απ’ το 2010 -με την καθημερινή στήλη Bits and Pieces- και από σήμερα επιστρέφει γεμάτη πλάγιες ματιές σε ό,τι παίζει τώρα γύρω μας.
*******
Το προσεχές διάστημα νέες εφαρμογές θα εμφανιστούν στο σάιτ και θα λυθούν διάφορα bugs που ίσως προκύψουν.
Περιπλανηθείτε στα νέα μικροπράγματα.
Και φυσικά περιμένουμε το feedback σας 😊
Καλή μας αρχή, και ραντεβού στις 20:00 για την πρεμιέρα του Έντεκα της Ημέρας!
Κι αυτό καλοτάξιδο και χίλια μπράβο.
Συναρπαστικά νεα! Και μόνο που θα μας χαρίζεις συχνότερα την αποψή σου για τα γεγονότα μου φτάνει! Μου είχε λείψει η ματιά σου ❤️
Συγκινητικό που επιστρέφουν τα “11”, και μάλιστα καθημερινά! Θα μου λείψει το γατί από το τέως logo.
Καλή δύναμη στη νέα περίοδο, λοιπόν!
Καλορίζικο Άρη, συνέχισε την εξαίσια δουλειά!
Το μόνο που με ξενίζει είναι η επιλογή χρώματος (και γραμματοσειράς) για την περίληψη, κυρίως επειδή παραπέμπει σε link.
Με γεια και με εκπλήξεις!
Ευχαριστούμε όλους 🙂
ΥΓ. Για το χρώμα/γραμματοσειρά των υποτίτλων, για να δούμε, αν δεν τα συνηθίσουμε το αλλάζουμε
Γράφε, γράφε, μίλα, γράφε… Μίλα μας <3
Είσαι η αγαπημένη μου φωνή! Κι η αγαπημένη μου γραφή! Ζήτω στο καινούργιο site, ζήτω στα γατιά!
Ωραία η ανανέωση. Μου φαίνεται λίγο έντονη αυτή η απόχρωση του μπλε είναι η αλήθεια και θα ήθελα κάτι πιο πολύχρωμο 🤪
φανταστικά! χαίρομαι να διαβάζω,”περισσότερη καθαρά δημοσιογραφική δουλειά”! ενώ δεν ήμουν πολύ φαν των μικροπραγματων έδωσα μια ευκαιρία στα podcasts σου και τα έχω λατρέψει και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό, επιτέλους δημοσιογραφία. χαίρομαι πολύ με τη νέα δομή! θα ήταν ωραίο να υπήρχε και ένα πεδίο συνάντησης με άλλες φωνές της lifo.
Το ξέρω χαριτωμενιά αλλά θέλω το γατούλι που ήταν στο logo πίσω. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Welcome back 11! It’s been a while.
Καλημέρα Άρη. Είναι πολύ ευχάριστα τα νέα που ανακοινώνεις. Είσαι μια βαθειά διεισδυτική ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, την οποία εκφράζεις έντιμα και νομίζω πως όλοι το εκτιμούν, ακόμα και όταν δεν συμφωνούν μαζί σου.
ΟΜΩΣ:
γιατί αυτή η επιλογή γραμματοσειράς, χρωμάτων και look/visual identity γενικότερα; Αισθητικά είναι σαν να πήγατε 20 χρόνια πίσω. Σαν να διαβάζω από τα πρώτα ερασιτεχνικά blog που βγήκαν πριν 20 χρόνια. Σαν να διαβάζω κείμενα γραμμένα σε γραφομηχανή… Βλέπω πως δεν είμαι ο μόνος που το παρατηρεί. Μήπως το εκτιμήσατε λάθος;
Με αγάπη.