Μερικές (ωραίες) αλλαγές στο site μικροπράγματα

Γεια χαρά! Μετά από 4 ολόκληρα χρόνια που τα Μικροπράγματα είχαν το δικό τους σάιτ, σήμερα για πρώτη φορά αλλάζουν το λουκ τους.

Αποχαιρετούμε αυτό:

Και υποδεχόμαστε κάτι σαφώς πιο λευκό και μίνιμαλ.

Έφυγαν τα μπιχλιμπίδια, οι χαριτωμενιές (ψηφίστε, LOL, δε ξερωτί), και χάρη στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο που είχε την ιδέα η στήλη μου να αποκτήσει το δικό της μίνι σάιτ το 2017, το Γιάννη Καρλόπουλο που έκανε τον ολοκαίνουργιο σχεδιασμό και τον Άγγελο Παπαστεργίου που έκανε την υλοποίηση, το σάιτ είναι πλέον ανανεωμένο.

Περιεχόμενο

Μπαίνουμε σε μια πιο «δημοσιογραφική» περίοδο για το σάιτ. Βέβαια η ύλη των μικροπραγμάτων είναι γνωστή και δεν θα διακοπεί τίποτα απ’ αυτά που ήδη κάνουμε. Όμως το προσεχές διάστημα θα εμπλουτιστεί χάρη σε νέες ιδέες που έχουμε και νέες συνεργασίες που θα κάνουμε.

Σύντομα θα υπάρχει μια φόρμα στο σάιτ για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, ενώ θα έχουμε και συμμετοχικά άρθρα. (Επίσης έχουμε ανοίξει τα σχόλια: Εγγραφείτε και μπείτε στη συζήτηση.)

Τα Live θα αυξηθούν, τα podcast επίσης.

Με τη νέα χρονιά θα εστιάσουμε σε πρωτογενή θέματα, έρευνες, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Ο αρχισυντάκτης μας Γιάννης Δημητρέλλος είναι ετοιμοπόλεμος, το ίδιο και ο συνεργάτης απ’ την πρώτη μέρα Δημήτρης Καβατζικλής.

Προσωπικά θα κάνω διάφορα πράγματα, με την όρεξη πρωτάρη:

1. Κάθε μεσημέρι, όπως πάντα, τα 45 Μικροπράγματα.

2. Ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ κάθε Σάββατο, στην ενότητα Podcasts

3. Θα γράφω περισσότερες απόψεις για όσα γίνονται γύρω μας.

4. Περισσότερη καθαρά δημοσιογραφική δουλειά

5. LIVE blogging με αφορμή διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας.

ΚΑΙ

6. Μια νέα καθημερινή στήλη:

Η νέα καθημερινή στήλη άρθρων (Τα Έντεκα της Ημέρας) θα δημοσιεύεται κάθε βράδυ στις 8, και θα είναι η δική μου γραπτή ανασκόπηση της ημέρας. Θα επιλέγω ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν, για όσους δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν για όλα και θέλουν τα πιο σημαντικά -αλλά και κάποια ενδιαφέροντα ασήμαντα.

Η ιδέα που πρωτοξεκίνησε απ’ το enteka, το blog που είχα στα ’00s, συνεχίστηκε παραλλαγμένη στη LIFO απ’ το 2010 -με την καθημερινή στήλη Bits and Pieces- και από σήμερα επιστρέφει γεμάτη πλάγιες ματιές σε ό,τι παίζει τώρα γύρω μας.

*******

Το προσεχές διάστημα νέες εφαρμογές θα εμφανιστούν στο σάιτ και θα λυθούν διάφορα bugs που ίσως προκύψουν.

Περιπλανηθείτε στα νέα μικροπράγματα.

Και φυσικά περιμένουμε το feedback σας 😊

Καλή μας αρχή, και ραντεβού στις 20:00 για την πρεμιέρα του Έντεκα της Ημέρας!

