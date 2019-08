Μύκονος: Γνωστός πυγμάχος πλήρωσε 920 ευρώ μια μπριζόλα και «έβαλε τα κλάματα»

Η Μύκονος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα συχνά στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας όχι μόνο με τα καλύτερα σχόλια. Μετά από την υπόθεση του εστιατορίου με τα καλαμαράκια και αυτή της κλοπής της Τζίτζι Χαντίντ σήμερα μία ακόμη περίπτωση φέρνει στο φως η Daily Mail και είδαμε στο news247.

Πρόκειται για τα 920 ευρώ που πλήρωσε για μία μπριζόλα rib eye ο γνωστός πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας Ricky Hatton.

O κορυφαίος βετεράνος Βρετανός πυγμάχος στην κατηγορία των Μεσαίων Βαρών (έχει ηττηθεί μόνο από τους Mayweather και Pacquiao) βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Μύκονο και όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις που κάνει στο instagram χαίρεται ιδιαίτερα τις διακοπές του.

4,238 Likes, 108 Comments – Ricky Hatton MBE (@rickyhitmanhatton) on Instagram: “Wow. We’ll start the diet tommorow then shall we? This could be another war. 😕”