Ντροπή: Όλοι φορούσαν μάσκα στην ορκωμοσία – εκτός απ’ τους παπάδες

Ο Πρωθυπουργός, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όλοι οι υπουργοί και υφυπουργοί που ορκίστηκαν χτες. Όλοι φορούσαν μάσκες.

Έστω και αργοπορημένα, οι πολιτικοί ηγέτες καθοδηγούν με το παράδειγμά τους.

Ακόμα κι αν το παρακάνουν καμιά φορά 😉

Archbishop Elpidophoros of America wears a mask while his Greek counterparts don’t in the presence of the country’s President and PM. Pathetic. https://t.co/psQvtS3Rlr pic.twitter.com/LfBSCPgBB8