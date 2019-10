Ο Δημήτρης, επαγγελματίας instagrammer, μας λέει πώς κατάφερε να έχει έσοδα απ’ το προφίλ του

Ο Δημήτρης Μπασλάρης χωρίς να είναι γνωστός απ’ την τηλεόραση, έχει ένα σχετικά μεγάλο κοινό στο Ίνσταγκράμ του (πάνω από 75.000 followers), το οποίο συνοδεύει ο υπότιτλος ◎ t r a v e l | menswear | lifestyle

October….I’m ready! 3,249 Likes, 13 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “October….I’m ready!”

-Θες να μου πεις μερικά πράγματα για τον εαυτό σου; Τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Μόλις τελείωσα το σχολείο πέρασα ως φοιτητής (που είμαι ακόμα) στην Θεσσαλονίκη στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από μικρός έλεγα ότι θέλω να γίνω επιχειρηματίας ελπίζω να πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Instagram 7 χρόνια πριν και επαγγελματικά τα τελευταία δύο. Η πρώτη μου επαφή με το instagram ήταν στο πρώτο μου ταξίδι στην Νέα Υόρκη στα 15 όπου αγόρασα το πρώτο μου IPhone. Ξεκίνησα να φωτογραφίζω ότι έβλεπα δρόμους,ανθρώπους, κτίρια, αμάξια κτλ. Σταδιακά άρχισα να πειραματίζομαι περισσότερο και έβγαζα πιο landscape φωτογραφίες όπως χώρους, αξιοθέατα, sunset μου άρεσε πολύ να παίζω με τα χρώματα και να ψάχνω νέες τοποθεσίες. Όταν πήγα τρίτη Λυκείου έκανα ένα μικρό break λόγω Πανελληνίων αλλά αυτό με βοήθησε να αλλάξω τελείως οπτική και να ασχοληθώ περισσότερο με lifestyle, ταξίδια και ένδυση.

Το Instagram σήμερα αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μου. Εκτός από το προσωπικό μου προφίλ που μου αποφέρει έσοδα τα τελευταία χρόνια δουλεύω ως Social Media Manager/Content Creator -Freelance με διάφορες εταιρίες και παράλληλα εργάζομαι και σε εταιρία ψηφιακού Marketing ως Social Media Manager.

Merry Christmas. 🎄 Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family! 3,030 Likes, 89 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Merry Christmas. 🎄 Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating…”

Arc on point ✔️ 913 Likes, 4 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Arc on point ✔️”

Still summer? ☀️ 5,633 Likes, 35 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Still summer? ☀️”

Hello September…still summer here! 🍹 3,388 Likes, 26 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Hello September…still summer here! 🍹”

| spring sunset.🌅 544 Likes, 17 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “| spring sunset.🌅”

-Πώς ανακάλυψες την αγάπη σου για τα ταξίδια;

Τα ταξίδια αποτελούν κινητήρια δύναμη για την καθημερινότητα. Όλα ξεκίνησαν μετά το πρώτο μου ταξίδι στην νέα Υόρκη όπου και λόγω ηλικίας ενθουσιάστηκα. Έτσι ακολούθησαν στην πορεία αρκετά! Επίσης συνηθίζουμε να πηγαίνουμε κάθε Χριστούγεννα οικογενειακώς ταξίδι στην Ευρώπη (συνεχίζουμε ακόμα και τώρα) και μέσα στην διάρκεια του χρόνου προσπαθώ με κάθε αφορμή να ταξιδεύω. Άλλωστε ποτέ δεν έχεις ταξιδέψει αρκετά.

-Ποιες ήταν οι καλύτερες διακοπές της ζωής σου και γιατί;

Το κάθε ταξίδι είναι ξεχωριστό. Πολλές φορές είναι οι άνθρωποι που είναι μαζί σου που καθορίζουν το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Το αγαπημένο μου ήταν το πιο πρόσφατο ταξίδι μου στην Ισπανία. Είναι ένας προορισμός που προσπαθούσα αρκετό καιρό να επισκεφτώ και πραγματοποιήθηκε με το ιδανικότερο τρόπο.

I miss the days spent in Barcelona! Also thanks to @meliabcnsky for this amazing hotel experience! #meliabcnsky #meliahotels #onlyinmelia #tastethesky #thelevel 3,463 Likes, 72 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “I miss the days spent in Barcelona! Also thanks to @meliabcnsky for this amazing hotel experience!…”

Saturday = Back in the city. 7,674 Likes, 33 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Saturday = Back in the city.”

Miles are my meditation. 🌴 3,283 Likes, 76 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Miles are my meditation. 🌴”

Too much wishes #roma 🇮🇹 3,197 Likes, 97 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Too much wishes #roma 🇮🇹”

☕️ is always best when served in a bed. -soon-🇪🇸 3,605 Likes, 30 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “☕️ is always best when served in a bed. -soon-🇪🇸”

Cliché 🇮🇹 3,458 Likes, 142 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Cliché 🇮🇹”

-Πώς βλέπεις τη φάση με το Instagram;

Το instagram αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας και οποίος το αρνείται δεν προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα η χρήση του αποτελεί προσωπική επιλογή. Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησε ως ένα μέσο έκφρασης της δημιουργικότητας και πλέον αποτελεί το νούμερο ένα τρόπο διαφήμισης. Έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά που ενημερώνεται,αγοράζει και αποφασίζει ανάλογα με το τι βλέπει στην αρχική του σελίδα. Το μόνο αρνητικό είναι η έλλειψη του μέτρου και η απομάκρυνση από την πραγματική ζωή.

-Πώς καταφέρνει κάποιος να έχει έσοδα απ’ το Instagram του;

Πολλοί θεωρούν πως για να βγάλουν χρήματα από το instagram απαραίτητο είναι να έχουν πολλούς χιλιάδες followers.

Σίγουρα αυτό παίζει ρόλο αλλά πλέον υπάρχουν πολλοί χρήστες που έχουν πιο δημιουργικό και καλλιτεχνικό προφίλ με αποτέλεσμα προσελκύουν εταιρείες για να δημιουργήσουν content.

-Πολλά προφίλ δίνουν την αίσθηση μιας επίπλαστης ευτυχίας, ασταμάτητων ταξιδιών και συνεχούς χλιδής. Πώς καταφέρνεις να μην πέσεις σ’ αυτήν την παγίδα;

Δεν νομίζω ότι αποτελεί επίπλαστη ευτυχία. Το instagram αποτελείται από στιγμές που έχουμε επιλέξει να αποτυπώσουμε σε μια φωτογραφία. Ο καθένας επιλέγει να μοιραστεί οποίες στιγμές επιθυμεί. Νομίζω πως το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτοί που βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες θεωρούν πως η καθημερινότητα του Χ λογαριασμού είναι συνέχεια άψογη.

-Ποιο είναι το ταξιδιωτικό σου απωθημένο; Κάπου που θέλεις πολύ να πας και δεν έχεις πάει;

Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ κάποια στιγμή την Παταγονία. Γενικότερα ο γύρος της νότιας Αμερικής με ενθουσιάζει τόσοι διαφορετικοί πολιτισμοί με τεράστια ιστορία.

Another year is right here, Welcome it and forget your fears, Hold a glass of your favorite wine, And shout out with your friends, cheers. Good Bye & thank you 2018! 2,656 Likes, 42 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Another year is right here, Welcome it and forget your fears, Hold a glass of your favorite wine,…”

Saturday mornings be like. #citizenm #citizenmcopenhagen 2,759 Likes, 85 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Saturday mornings be like. #citizenm #citizenmcopenhagen”

Happy at 📍Nyhavn Canal, Copenhagen 2,426 Likes, 51 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Happy at 📍Nyhavn Canal, Copenhagen”

Happy New Year’s Eve wish you all the best. Thank you for the support. More challenges coming soon. 💯 #2018 #nye 2,001 Likes, 33 Comments – ᴍᴘᴀs (@donmpas) on Instagram: “Happy New Year’s Eve wish you all the best. Thank you for the support. More challenges coming soon….”

-Ποιο σχετικά άγνωστο μέρος της Ελλάδας θα μας πρότεινες να ανακαλύψουμε;

Η Θάσος, ένα νησί που διαθέτει τόση φυσική ομορφιά χωρίς ιδιαίτερη προβολή. Εμείς στην βόρεια Ελλάδα η αλήθεια είναι πως την επισκεπτόμαστε συχνότερα. Πιστεύω όμως πως πρέπει να την ανακαλύψουν περισσότεροι. Ο συνδυασμός θάλασσας και φύσης είναι απίστευτος. Η ιδανική επιλογή για τις επόμενες διακοπές σας.

-Και ποιο σχετικά άγνωστο μέρος εκτός Ελλάδας;

Η Αμβέρσα, την επισκέφτηκα πέρυσι τα Χριστούγεννα και εντυπωσιάστηκα. Μόλις μια ώρα από τις Βρυξέλλες και τόσο διαφορετική. Εξαιρετική αρχιτεκτονική, τεράστιο λιμάνι, γραφικές αγορές και προσβάσιμη με τα πόδια ο ιδανικός συνδυασμός. Αν βρεθείτε κοντά αξίζει να σταματήσετε για μια βόλτα.

