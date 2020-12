Ο ευρωβουλευτής που συμμετείχε στα γκέι όργια, ήταν δημοσίως ο μεγαλύτερος εχθρός των γκέι

Είναι τόσο κλισέ, αλλά συμβαίνει: Σχεδόν κάθε φορά που κάποιος διατυμπανίζει πόσο εναντίον των γκέι είναι, είναι κάποιος που μισεί τον εαυτό του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκαλύφθηκε πως ο Ευρωβουλευτής που συμμετείχε στο παράνομο (λόγω lockdown) γκέι gang bang στις Βρυξέλλες ήταν ο Ζάγιερ Γιόζεφ, απ’ την Ουγγαρία. O Ζάγιερ, μέλος του ακροδεξιού κόμματος του Βίκτορ Ορμπάν σύμφωνα με την αστυνομία προσπάθησε να ξεφύγει απ’ το παράθυρο, και τραυματίστηκε. Βρήκαν χάπια έκστασι στην τσάντα του (εννοείται πως είπε ότι δεν είναι δικά του).

Η Ryanair σχολίασε χιουμοριστικά στην είδηση πως όποιος θέλει να δραπετεύσει άμεσα απ’ το Βέλγιο, μπορεί να πετάξει φτηνά (αν και δεν συνιστά τη θέση στο παράθυρο).

No Title looking to make a quick escape from Brussels? we have flights from just €14.99 (in this case we don’t recommend the window seat) https://t.co/zzqT5Fgl2e

Ο Γιόζεφ είναι απ’ τους πιο μεγάλους πολέμιους των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, και μάλιστα έχει εργαστεί πάνω στην αλλαγή του Συντάγματος που πλέον κατοχυρώνει το γάμο μόνο ως μια ένωση άνδρα με γυναίκα.

Τη μέρα δυσκόλευε τη ζωή χιλιάδων γκέι συμπατριωτών του, τα βράδια ξέδινε σε παρτούζες με άντρες και ναρκωτικά.

Εννοείται πως ήταν και παντρεμένος (με γυναίκα).

No Title CONFIRMED: MEP caught during a gay “gang bang” on Friday night in Brussels is Hungarian József SzájerClose ally of PM Orbán, he helped rewrite constitution to include: “Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman…”He resigned on Sunday

No Title 🍵🍵🍵József Szájer, Hungarian MEP and founding member of Fidesz was caught in an orgy with 25 people, mainly men, and drugs in Brussels this weekend. Fidesz is the party of Hungarian PM Orbán, protector of conservatism and actively fighting against our LGBTQ+ siblings. (1/x) pic.twitter.com/yHh6iVdIEi

Το έχει αποδείξει η επιστήμη μέσα από έρευνες.

Η λίστα των ακραία ομοφοβικών πολιτικών, ιερέων, επιχειρηματιών κλπ που αποκαλύφθηκε πως ζούσαν μια κρυφή ζωή ως γκέι είναι πολύ μεγάλη.

Πιο χτυπητό παράδειγμα ο μεγαλύτερος ομοφοβικός της Αμερικής, που όσο κατακεραύνωνε τα γκέι δικαιώματα, διατηρούσε δεσμό με γκέι ιερόδουλο.

It’s like the infamous Televangelist Ted Haggard.

During this he was involved in a 4 year sexual and drug taking relationship with a male prostitute. https://t.co/WSloImSx1m — Dragoon Guard 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍒 (@DragoonGuard) December 1, 2020

Μην πιάσουμε καν δικούς μας παπάδες και πολιτικούς. Κατανοητό αν λόγω της συντηρητικής οικογένειας/κοινωνίας δεν μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους ελεύθερα ή/και ανοιχτά, αλλά το να πηγαίνουν στο άλλο άκρο λόγω τύψεων και να προσπαθούν να το παίξουν 100% ετεροφυλόφιλοι βρίζοντας τους υπόλοιπους είναι απαίσιο.

Αν και εξηγείται και αυτό, επιστημονικά…

