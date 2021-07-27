Ο Καρμοίρης της ΕΡΤ: Ρατσιστικά σχόλια και προσβολή στην Κορακάκη

Στα αθλητικά ΜΜΕ τα πράγματα είναι αρκετά χύμα. Θυμόμαστε τις χυδαιότητες του Γιώργου Γεωργίου, την ψεκασμένη καμπάνια εναντίον των εμβολιασμών από αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, τα ακροδεξιά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Sportime, το χοντρό «αντρικό» χιούμορ στα αθλητικά σάιτ.

Όμως η ΕΡΤ δεν είναι αθλητικό μέσο και δεν ισχύουν οι συνηθισμένοι κανόνες. Ούτε οι θεατές της -ειδικά αυτοί που βλέπουν τους Ολυμπιακούς- είναι απαραίτητα οπαδοί που ξέρουν και συμφωνούν με τους (χάλια) κωδικούς της μάτσο αθλητικογραφίας.

Ο Δημοσθένης Καρμοίρης, γνωστός απ’ τον Αντ1 και αλλού, πήρε μεταγραφή στην ΕΡΤ για να τονώσει το αθλητικό τμήμα εν όψει των Ολυμπιακών.

«Τα θαλάσσωσε η Κορακάκη»

Φυσικά και θα θέλαμε ένα μετάλλιο απ’ την Άννα Κορακάκη που τελικά τις προάλλες βγήκε 6η Ολυμπιονίκης, όμως ο άκομψος τρόπος που προλόγισε το θέμα ο Δημοσθένης Καρμοίρης προκάλεσε αντιδράσεις.

«Δυστυχώς δεν έχουμε καλά νέα να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας, καθώς η Άννα Κορακάκη τα… θαλάσσωσε».

Μπορεί σ’ ένα αθλητικό ραδιόφωνο να ήταν ένας συνηθισμένος (χάλια) τρόπος να προσεγγίσεις ένα θέμα, όμως στη Δημόσια Τηλεόραση που μεταδίδει τους Ολυμπιακούς και στηρίζει τους αθλητές μας ήταν εξοργιστικό.

Η ίδια η Κορακάκη το έμαθε και στεναχωρήθηκε, όπως άλλωστε είπε στον αέρα ο αδερφός της στην ΕΡΤ, φέρνοντας σε αμηχανία τους παρουσιαστές (ο Καρμοίρης δεν ήταν εκείνη τη στιγμή ανάμεσά τους):

Ο Διονύσης Κορακάκης τόνισε πως θεωρεί «αδιανόητο» ένας επαγγελματίας αθλητικός συντάκτης να θεωρεί την 6η θέση σε ολυμπιακούς αγώνες θαλάσσωμα.

Σημείωσε πως έμειναν έκπληκτοι με τη δήλωση αυτή καθώς «απαξιώνει όλη την υπερπροσπάθεια της Άννας, αλλά και κάθε αθλητή που θα φέρει κάποια αντίστοιχη επιτυχία».

Yiannis Koultzis on X (formerly Twitter): “Πάνω που αναρωτιόμασταν γιατί ήταν εξαφανισμένος ο Καρμοίρης τα τελευταία χρόνια, τώρα μπορούμε να υποθέσουμε το λόγοΤόσα χρόνια δημοσιογράφος και δεν έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ στους Ολυμπιακούς!Μπράβο ⁦@annakorakaki⁩ https://t.co/5mdGMhm7EQ / X” Πάνω που αναρωτιόμασταν γιατί ήταν εξαφανισμένος ο Καρμοίρης τα τελευταία χρόνια, τώρα μπορούμε να υποθέσουμε το λόγοΤόσα χρόνια δημοσιογράφος και δεν έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ στους Ολυμπιακούς!Μπράβο ⁦@annakorakaki⁩ https://t.co/5mdGMhm7EQ

Στη συνέχεια, ο κ. Καρμοίρης ζήτησε (;) συγγνώμη με δήλωση στο SDNA:

«Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Θεωρώ- κι αυτό είναι μια καθαρά προσωπική μου εκτίμηση- πως τις τελευταίες ημέρες συνέβησαν κάποια ατυχή γεγονότα, με αποτέλεσμα να με συμπαρασύρει η γενικότερη… δίνη.

Ίσως η έκφρασή μου «Τα θαλάσσωσε η Άννα Κορακάκη» να ήταν υπερβολική και άτυχη και αν στενοχώρησα την αξιοσέβαστη αθλήτριά μας ή την οικογένειά της, ζητώ δημόσια συγγνώμη. Εξυπακούεται πως δεν είχα αυτό τον σκοπό.

«Ίσως» να ήταν υπερβολική η έκφραση, «αν στεναχώρησα» – αυτή δεν είναι ακριβώς συγγνώμη, αλλά τέλος πάντων.

Ή όχι;

«Πώς βλέπουν με τα σχιστά μάτια;»

Μια μέρα μετά τη συγγνώμη του για το πρώτο περιστατικό, έρχεται στο καπάκι δεύτερο.

Μιλώντας για το πινγκ-πονγκ αναρωτήθηκε με «χιούμορ»:

«Πώς οι Κορεάτες, ενώ έχουν σχιστά μάτια, βλέπουν το μπαλάκι που πάει κι έρχεται;»

Άλλη μια σαχλαμάρα που θα ταίριαζε σε αθλητικό ραδιόφωνο και όλοι θα γελούσαν (και οι περισσότεροι ακροατές) με το χιούμορ επιπέδου δημοτικού.

Ελληνοκορεάτισσα χρήστρια του Τουίτερ σχολίασε ότι θα κάνει αναφορά στο ΕΣΡ και τόνισε:

Τυχαίνει να είναι ρατσιστικό το χιούμορ, αλλά πέρα απ’ αυτό είναι τόσο προφανές, τόσο παλιακό που αναρωτιέται κανείς τι περνούσε απ’ το μυαλό του όταν το είπε.

UPDATE: Ορθώς η ΕΡΤ αποφάσισε πριν λίγο την παύση του!

«Ρατσιστικά σχόλια δεν χωρούν στη Δημόσια τηλεόραση. Η συνεργασία του Δημοσθένη Καρμοίρη με την ΕΡΤ παύθηκε σήμερα, αμέσως μετά την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1»

