Ο Πατούλης έριξε επική ζεϊμπεκιά στην Στανίση για να χαλαρώσει

Το να είσαι περιφερειάρχης Αττικής εν μέσω θέρους απαιτεί σκληρά νεύρα και σκληρή δουλειά, αλλά Αυτό δε σημαίνει ότι ο περιφερειάρχης δεν πρέπει να ξεκλέβει κάποιες στιγμές για να χαλαρώνει. Χτες λοιπόν ο κ Πατούλης ξέκλεψε λίγο χρόνο για να ρίξει μια βαριά ζεϊμπεκιά υπό τους ήχους των τραγουδιών της Κατερίνας Στανίση.

Mε το κοινό να τον αποθεώνει εντός και από ό,τι διαβάσαμε στα online σχόλια (όχι και τόσο) και εκτός πίστας.

Εκ των υστέρων, όταν είδε τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στα social media, o γλεντζές περιφερειάρχης έβγαλε μια κροκοδείλια ανακοίνωση:

«Χτες παρευρέθηκα σε μια εκδήλωση γυναικών της ομογένειας, που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Προς το τέλος της εκδήλωσης αυτής και λίγο πριν την αποχώρηση μου, κάποιες από τις παρευρισκόμενες μου ζήτησαν να χορέψω μαζί τους κι εγώ εντελώς λανθασμένα, όπως οφείλω να παραδεχθώ εκ των υστέρων, ανταποκρίθηκα θετικά στην πρόσκληση τους.

Ήταν μια κακιά στιγμή, για την οποία θέλω ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη.

Σε όλη την πολιτική μου διαδρομή έχω αποδείξει ότι δεν κρύβομαι στα δύσκολα, κι έχω το πολιτικό θάρρος να παραδέχομαι και να διορθώνω τα λάθη μου. Χτες έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη αν σε μια δύσκολη για την Πατρίδα μας συγκυρία, έστειλα με μια στιγμιαία πράξη μου το λάθος μήνυμα.»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.