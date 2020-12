Όλοι πρέπει να μάθουμε για την 37χρονη Ευαγγελία Γαζέπη, τη νοσηλεύτρια που πέθανε με κορωνοϊό

«Ελπίζω να μη σας κουρασω με το μεηλ μου.

Σας γραφω για να σας μιλήσω για μία κοπέλα, την Λιτσα που πέθανε χτες στα 37 της απο τον κορονοιο. Σας στέλνω δυο screenshots, από το facebook της Λίτσας, που είναι ανοιχτό…

Η Λίτσα έμενε στην Έδεσσα απέναντι από το νηπιαγωγείο μου και ήταν λίγο πιο μικρή απο εμένα.

Την ήξερα από τότε. Δεν ήμασταν φίλες, αλλά την Λίτσα πάντα τη θαυμαζα. Είχε φάει πολυ bulling λόγω της εμφανισης της, που δεν ήταν μέσα στα στανταρ που “απαιτει η κοινωνια”.

Η Λίτσα ήταν όμως ενα πλάσμα υπέροχο, με δυο μάτια καταγάλανα και φωτεινα. Ήταν πάντα, μα πάντα χαμογελαστή. Ένας αισιοδοξος άνθρωπος.

Εργαζόμενη στο χώρο της υγείας, στο νοσοκομείο της Νάουσας, πόσταρε το καλοκαίρι, όπως θα δείτε, αυτά τα δυνατά λόγια…

Πόσο συγκινητικά είναι τα λόγια της σήμερα. Και πόσο συγκλονιστική η φωτο εξωφύλλου που είχε βάλει, με το σκίτσο νοσηλεύτριας που ύψωνε δάχτυλο στον κορωνοϊό…

