Ομοφυλοφιλία: Οι χώρες στις οποίες είναι παράνομο να είσαι γκέι

Η πρόσφατη καταστολή εναντίον λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ στο Καμερούν είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, σύμφωνα με το Human Rights Watch.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, δύο διεμφυλικά άτομα καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών αφού κρίθηκαν ένοχα για «απόπειρα ομοφυλοφιλίας», λέει το BBC.

Πού παραμένει παράνομη η ομοφυλοφιλία;

69 χώρες έχουν νόμους που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και σχεδόν οι μισές από αυτές βρίσκονται στην Αφρική. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες έχουν γίνει κινήσεις για την αποποινικοποίηση των οργανώσεων υπεράσπισης των ομοφυλοφίλων.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος της Αγκόλας Joao Lourenco υπέγραψε νόμο που επιτρέπει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η Γκαμπόν ανέστρεψε έναν νόμο που ποινικοποιούσε την ομοφυλοφιλία και τιμωρούσε τους παραβάτες με έξι μήνες φυλάκιση και μεγάλο πρόστιμο.

Το ανώτατο δικαστήριο της Μποτσουάνα αποφάσισε επίσης υπέρ της αποποινικοποίησης της ομοφυλοφιλίας το 2019.

Τα τελευταία χρόνια η Μοζαμβίκη και οι Σεϋχέλλες έχουν καταργήσει τους νόμους κατά της ομοφυλοφιλίας.

Στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, δικαστική απόφαση του 2018 έκρινε αντισυνταγματικούς τους νόμους που απαγορεύουν το ομοφυλοφιλικό σεξ.

Υπάρχουν όμως και χώρες όπου οι νόμοι που απαγορεύουν την ομοφυλοφιλία έχουν ενισχυθεί, όπως η Νιγηρία και η Ουγκάντα, ενώ σε άλλες, οι προσπάθειες κατάργησης τέτοιων νόμων απέτυχαν.

Στις αρχές του περασμένου έτους δικαστήριο της Σιγκαπούρης απέρριψε την προσπάθεια ανατροπής ενός νόμου που απαγορεύει το ομοφυλοφιλικό σεξ.

Τον Μάιο του 2019, το ανώτατο δικαστήριο της Κένυας επικύρωσε νόμους που ποινικοποιούν τις ομοφυλοφιλικές πράξεις.

Αποικιακή κληρονομιά

Πολλοί από τους νόμους που ποινικοποιούν τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις προέρχονται από την εποχή της αποικιοκρατίας και σε πολλές περιπτώσεις, η παραβίαση αυτών των νόμων τιμωρούνταν με μεγάλες ποινές φυλάκισης.

Από τις 53 χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πρώην βρετανικές αποικίες, οι 36 έχουν νόμους που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία.

Οι χώρες που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία σήμερα επιβάλλουν επίσης ποινικές κυρώσεις εναντίον και γυναικών που κάνουν σεξ με γυναίκες, παρόλο που οι βρετανικοί νόμοι αφορούσαν μόνο τους άνδρες.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Λεσβιών, Γκέι, αμφιφυλόφιλων, trans και Intersex ατόμων (ILGA) παρακολουθεί την πρόοδο των νόμων σχετικά με την ομοφυλοφιλία σε όλο τον κόσμο και αναφέρει ότι η θανατική ποινή είναι η νόμιμα προβλεπόμενη τιμωρία για σεξουαλικές πράξεις του ίδιου φύλου στο Μπρουνέι, το Ιράν, τη Μαυριτανία, τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και στις βόρειες επαρχίες της Νιγηρίας.

Πέρυσι το Σουδάν κατάργησε τη θανατική ποινή για συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ορισμένοι παρατηρητές σημειώνουν ότι ο κίνδυνος δίωξης σε ορισμένα σημεία είναι ελάχιστος. Για παράδειγμα, μια έκθεση του 2017 για την Τζαμάικα από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η χώρα θεωρείται ομοφοβική, αλλά ότι «οι αρχές δεν διώκουν ενεργά ΛΟΑΤ άτομα.»

Ακτιβιστικές ομάδες λένε ότι η προσβασιμότητα των λεσβιακών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανς (LGBT) οργανώσεων είναι περιορισμένη.

Αλλαγή τάσης

Υπάρχει μια παγκόσμια τάση αποποινικοποίησης των σεξουαλικών πράξεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Μέχρι στιγμής, 28 χώρες στον κόσμο αναγνωρίζουν τους γάμους του ίδιου φύλου και 34 άλλες προβλέπουν κάποια αναγνώριση για ζευγάρια του ίδιου φύλου, λέει ο Ilga.

Από τον Δεκέμβριο του 2020, 81 χώρες είχαν νόμους κατά των διακρίσεων στο χώρο εργασίας βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Πριν από είκοσι χρόνια, ήταν μόνο 15.

Πλήρης κατάλογος των χωρών στις οποίες η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη:

Αφγανιστάν / Αλγερία / Αντίγκουα και Μπαρμπούντα / Μπαγκλαντές / Μπαρμπάντος / Μπουτάν / Μπρουνέι / Μπουρούντι / Καμερούν / Τσαντ / Κομόρες/ Νησιά Κουκ / Ντομίνικα / Αίγυπτος / Ερυθραία / Εσουατίνι / Αιθιοπία / Γκάμπια / Γκάνα / Γρενάδα / Γουινέα / Γουιάνα / Ιράν / Τζαμάικα / Κένυα / Κιριμπάτι / Κουβέιτ / Λίβανος / Λιβερία / Λιβύη / Μαλάουι / Μαλαισία / Μαλδίβες / Μαυριτανία / Μαυρίκιος / Μαρόκο / Μιανμάρ / Ναμίμπια / Νιγηρία / Κατεχόμενες Παλαιστινιακές Περιοχές (Λωρίδα της Γάζας) / Ομάν / Πακιστάν / Παπούα Νέα Γουινέα / Κατάρ / Άγιος Χριστόφορος και Νέβις / Αγία Λουκία / Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες / Σαμόα / Σαουδική Αραβία / Σενεγάλη / Σιέρρα Λεόνε / Σιγκαπούρη / Νησιά Σολομώντα / Σομαλία / Νότιο Σουδάν / Σρι Λάνκα / Σουδάν / Συρία / Τανζανία / Τόγκο / Τόνγκα / Τυνησία / Τουρκμενιστάν / Τουβαλού / Ουγκάντα / Ουζμπεκιστάν / Υεμένη / Ζάμπια / Ζιμπάμπουε

