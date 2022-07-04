«Όσο Snik & Light παίζουν σε κλαμπάκια ο ΛΕΞ γεμίζει στάδια» – Όλοι μιλάνε για τη συναυλία στη Νέα Σμύρνη

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες στο γήπεδο του Πανιωνίου στην Νέα Σμύρνη για να παρακολουθήσουν από κοντά τη συναυλία του ΛΕΞ. Το γήπεδο πλημμύρισε με πάνω από 20.000 θεατές ενώ τα social media κατακλύστηκαν από φωτογραφίες και βίντεο με το κατακόκκινο σκηνικό.

Να πώς αντέδρασε το Twitter

Η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια

Μεταξύ μας δεν νικιέται η αλήθεια.Όσο κάποιοι ατάλαντοι wannabe gangsters από τα λιντλ παίζουνε φαπούλες για να κάνουν ντόρο,ο ΛΕΞ μαζεύει 20.000 κόσμο κάνοντας χαμό στη Νέα Σμύρνη, στην μεγαλύτερη ραπ συναυλία στην ιστορία της χώρας. Ρισπέκτ. #ΛΕΞ #λεξ #Νεα_Σμυρνη

Η #Νέα_Σμυρνη φλέγεται!! Ο Λεξ ταρακουνάει χιλιάδες ψυχές νέων εντός σταδίου, κ γέρων εκτός σταδίου που ακούνε απορημένοι τον χαμό που γίνεται!!!

Η συναυλία στην Νεα Σμύρνη είναι χαλαρα για ταινιούλα. Μπορείτε να την πείτε και κόκκινη νύχτα ξέρωγω.*Που σαι ρε Λεξ;

Οι συγκρίσεις με τους τράπερς αναπόφευκτες

#1 Το ελληνικό χιπ χοπ απόψε έριξε την τραπ στα σκουπίδια .Χωρίς καμία διαφήμιση χωρίς να ξεπουληθεί πουθενά ο Λεξ κάνει 25000 άτομα να ραπαρουν ΟΛΟΥΣ τους στίχους του.Νεολαία κυριως.Ψυχική ανάταση.Εμείς οι 45ρηδες δεν μπορούμε να καταλάβουμε πια τους νέους.

#2 και οι στίχοι του Λεξ είναι κοφτεροί ρομαντικοί σκληροί ποιητικοί .Κριτικάρει βρίζει αλλά έχει αυτοσαρκασμό.Και ταπεινοτητα.Και δεν είναι καθόλου μίζερος.Εκφράζει μια χαμένη γενιά της κρίσης της πανδημίας της τρέλα και της ανασφάλειας.Είναι ποιητής.

#3 και η μουσική παραγωγή του είναι πρωτότυπη κοφτερή γεμάτη.Θα την θυμάται η ελληνική μουσική αυτή τη μέρα.Συναυλια ορόσημο.

Οσο Snik & Light παίζουν σε κλαμπάκια στην πέρα Ραχούλα, ο ΛΕΞ γεμίζει στάδια.Ο κόσμος εχει ένστικτο και αναζητά το ποιοτικό hip hop ακόμα και αν δεν το παίζουν τα πρωινάδικα και οι τάσεις του γιουτουμπ. #ΛΕΞ

H Ελλάδα του Αδαμαντίδη δεν αντέχει να βλέπει την Ελλάδα του Λεξ

Γράφουν για τον ΛΕΞ κάνοντας συγκρίσεις κ κράζοντας την τραπ..Προφανώς κ δεν έχουν πάρει γραμμή πως κ το hype του ΛΕΞ έχει να κανει με το ότι η ραπ έγινε MAINSTREAM λόγω κ της τραπ απ το 16 κ μετά..Ακούστε μουσική να γουσταρετε κ αφήστε τις υψηλές αναλύσεις ρε μαναρακια..

Από εδώ και πέρα οι συναυλίες του ΛΕΞ θα αποτελούν πολιτιστικό δρώμενο της χώρας.Ξεπέρασε τα όρια της ραπ κουλτούρας.

Μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

Οι μικροαστοί φωνάζουν πως ο κόσμος τους ανήκειΚι αρνούνται να πιστέψουν όσα το κουτί δε δείχνει#ΛΕΞ

