Ούτε για πλάκα Kanye West

Όχι ότι θα ήταν τόσο χειρότερος απ’ τον Τραμπ (που ενδέχεται και να ήταν) αλλά το θέμα με τον Kanye West είναι ότι *ξέρει* πως δεν θα βγει Πρόεδρος. Έχει άλλη ατζέντα – και υπηρετεί την ατζέντα άλλων.

Η ξαφνική ανακοίνωσή του ότι κατεβαίνει για Πρόεδρος -είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα κατέβαινε το 2024 ώστε να περιμένει να τελειώσει τη θητεία του ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ- και ακόμα περισσότερο η υποστήριξη που έλαβε αμέσως απ’ τον επίσης φαν του Τραμπ Elon Mask δείχνουν ότι ο νυν Πρόεδρος δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα.

Ένας τρίτος υποψήφιος, που θα κόψει ψήφους μαύρων (αλλά και νέων) ψηφοφόρων απ’ τον Τζο Μπάιντεν ήταν κάτι που ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Τραμπ. Και ο Πούτιν φυσικά, ο οποίος είχε ενορχηστρώσει τον «τρίτο υποψήφιο» του 2016, την υποτιθέμενη οικολόγο υποψήφια Τζιλ Στάιν, η οποία έκοψε ψήφους απ’ την Χίλαρι Κλίντον (την ψήφισαν κάτι Σούζαν Σάραντον και άλλοι αριστεροί αντί-Χίλαρι υποψήφιοι) χαρίζοντας την Προεδρία στον Τραμπ.

Ναι, και όχι.

Ναι, κάποιοι μαύροι που μπορεί να ψήφιζαν Μπάιντεν -είναι πολύ αγαπητός στους μαύρους, λόγω Ομπάμα- τώρα θα το ρίξουν στον Kanye. Το τελευταίο διάστημα προσπάθησε να αλλάξει το προφίλ του και υποστήριξε το Black Lives Matter για να ξαναγίνει αγαπητός στους μαύρους, την ίδια στιγμή όμως απέφυγε οποιαδήποτε κριτική στον Πρόεδρο Τραμπ.

Μπορεί να μην είναι πάρα πολλοί αυτοί οι μαύροι, όμως και ένα πολύ μικρό ποσοστό που θα φαγωθεί απ’ τη δεξαμενή του Μπάιντεν -ειδικά αν γίνει στοχευμένα σε αμφίρροπες πολιτείες, αρκεί. Εδώ η Χίλαρι πήρε 3.5 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους απ’ τον Τραμπ, όμως λόγω της περιπλοκότητας του εκλογικού συστήματος έχασε. Επίσης, ναι θα πάρει ψήφους αρκετών νέων που θα τρολάρουν, με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι Έλληνες το ρίχναν στον Λεβέντη ή τον Βεργή.

Ακόμα και για να δουν την Καρντάσιαν πρώτη κυρία, κάποιοι που δε νοιάζονται για την πολιτική αλλά δεν συμπαθούσαν τον Τραμπ (εξάλλου η πλειοψηφία δεν τον συμπαθεί) θα ψήφιζαν Kanye West.

(Στην πραγματικότητα η Κιμ Καρντάσιαν θα ήταν πολύ καλύτερη και απ’ τον Κάνιε, και απ’ τον Τραμπ και κονταροχτυπιέται και με τον Μπάιντεν.)

H όλη φάση αντιμετωπίζεται με χιούμορ και ενθουσιασμό απ’ τους νέους και στην ψηφιακή εποχή των memes ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ειδικά όταν ο Μπάιντεν θεωρείται γέρος και βαρετός…

Η ομοφοβική, ρατσιστική, εναντίον των αμβλώσεων πλευρά του, λίγους νέους θα αποτρέψει όταν θα νιώθουν πως μπορούν να τρολάρουν το «Σύστημα» ψηφίζοντας τον πιο εξωφρενικό υποψήφιο.

just a reminder about the kind of person kanye west is pic.twitter.com/wcWuZlNDpj

Και όχι, δεν θα φάει κρίσιμο ποσοστό απ’ τους οπαδούς του Τραμπ. Όσοι απογοητεύτηκαν απ’ τον Τραμπ απλά δεν θα τον ψηφίσουν. Κανένας φανατικός του νυν Προέδρου (η συντριπτική πλειοψηφία είναι λευκοί, πολλοί απ’ αυτούς ρατσιστές) δεν θα τον άλλαζε για κανέναν άλλον, πόσο μάλλον έναν μαύρο.

Για το πώς θα ήταν σαν πρόεδρος ο Kanye West δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, αφού δεν κατεβαίνει για αυτό.

Όχι το γεγονός ότι είναι βαριά ψυχικά άρρωστος (είναι, και δεν είναι ντροπή) αλλά το ότι έχει δηλώσει πως δεν παίρνει τα φάρμακά του, και αυτό φαίνεται. Προτιμά να μην παίρνει τα φάρμακα και να φέρεται αλλοπρόσαλλα (για να μην στερείται τη «δημιουργικότητά» του) και μετά από έναν Πρόεδρο που ήδη φερόταν απαίσια επί τέσσερα χρόνια, ο πλανήτης δεν αντέχει άλλον έναν.

Ελπίζω ότι δεν θα συνεχίσει με την υποψηφιότητά του, (είναι ήδη αργά να κατέβει σε 7 απ’ τις 50 Πολιτείες, αλλά τη ζημιά μπορεί να την κάνει στις υπόλοιπες), αν και οι πιέσεις που θα δεχτεί από τον Τραμπ, τον Elon Mask, ξένους παράγοντες κ.α. θα είναι πολλές.

Αλλιώς, αν επιμείνει, η επανεκλογή του Τραμπ που σήμερα δείχνει πανδύσκολη, θα γίνει σχεδόν σίγουρη.

just so we’re clear on the whole Kanye trying to be the Jill Stein of 2020 pic.twitter.com/xKYdAfyeZg

— Operative_X (@OperativeXRay) July 5, 2020