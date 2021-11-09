Πέθανε ο γιατρός-αρνητής Νίκος Χριστοδούλου. Είχε πείσει τη μητέρα και τον αδερφό του να μην εμβολιαστούν

Συχνά οι ανεμβολίαστοι λένε πως δεν θα κάνουν το εμβόλιο επειδή τους το είπε κάποιος γιατρός.

«Μου το είπε ο Κούβελας» λέει ο ένας. (Ναι, αλλά ο ίδιος ο Κούβελας έχει εμβολιαστεί!)

«Μου το είπε μια γνωστή μου γιατρός» λέει άλλος. (Ναι, αλλά επίσης σου είπαν να το κάνεις σχεδόν όλοι οι γιατροί όλου του κόσμου. Γιατί εσύ επιλέγεις να πιστέψεις την εξαίρεση της εξαίρεσης;)

Αυτοί που θέλουν να πιστέψουν ότι το εμβόλιο τους είναι αχρείαστο -έως και βλαπτικό- θα γαντζωθούν από τους απειροελάχιστους γιατρούς που είναι αρνητές, επειδή απλούστατα τους λένε όσα θέλουν να ακούσουν.

Αναρωτιέμαι πόσοι δεν εμβολιάστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν με τον covid, επειδή… «μου το είπε ο γιατρός Νίκος Χριστοδούλου».

Γνωρίζουμε όμως τρία άτομα, που επιβεβαιωμένα πείστηκαν απ’ τον γιατρό Νίκο Χριστοδούλου, και πέθαναν από κορωνοϊό.

Τη μητέρα του, τον αδερφό του, και, τώρα, τον ίδιο.

Μαθαίνουμε απ’ το lamiareport.gr

«Δεν έχουν τελειωμό οι οικογενειακές τραγωδίες που αποκαλύπτονται τον καιρό της πανδημίας.

Μία τέτοια ξαναχτύπησε τη Φθιώτιδα και αφορά το θάνατο του συνταξιούχου στρατιωτικού γιατρού, Νίκου Χριστοδούλου, ο οποίος σε ηλικία 66 ετών κατέληξε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σωτηρία από επιπλοκές που του δημιούργησε ο κορωνοϊός.

Πριν από ακριβώς 15 ημέρες είχε καταλήξει από τον κορωνοϊό ο 63χρονος αδελφός του, Γιάννης Χριστοδούλου, που ήταν πρόεδρος επί δύο και πλέον δεκαετίες στον Παλαμά Δομοκού, ενώ στις 13 Οκτωβρίου είχε φύγει χτυπημένη από τον ιό και η 91χρονη μητέρα τους.

Όπως είχε αποκαλύψει η σύζυγος τού πρόωρα χαμένου Γιάννη Χριστοδούλου, τόσο ο ίδιος όσο και η πεθερά της δεν είχαν εμβολιαστεί, καθώς είχαν επηρεαστεί από τον γιατρό ότι ο κορωνοϊός είναι μια ίωση όπως όλες οι άλλες.

«Είχε πειστεί και από τον αδερφό του. Δεν πίστευε στον ιό, αρνιόταν να εμβολιαστεί και καθυστέρησε να πάει στο νοσοκομείο», είπε η η σύζυγός του, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έχασε το στήριγμα της και έμεινε μόνη με τρία παιδιά της.

Μάταια προσπαθούσε να τον πείσει να κάνει το εμβόλιο. Εμβόλιο που είχε κάνει τόσο η ίδια όσο και τα τρία του παιδιά: «Εγώ το έχω κάνει, τα παιδιά μου το έχουν κάνει και προσπαθούσα… Κάθε μέρα είχαμε τη συζήτηση αυτή, κάθε μέρα μέσα στο σπίτι μας ήταν η συζήτηση το τι είναι ο κορονοϊός και τι γίνεται».

«Δεν το πίστευε. Πίστευε ότι ο κορονοϊός είναι μία ίωση, είχε πειστεί και από τον αδερφό του ότι είναι μία ίωση σαν όλες τις άλλες» συμπλήρωσε η σύζυγος του 63χρονου. «Εγώ ούτε κόλλησα, ούτε τίποτα. Το μόνο που έκανα και το συνιστώ είναι το εμβόλιο που με έσωσε», είπε.

«Ο αδελφός του είναι γιατρός. Ήταν αρνητής βέβαια, αυτό ήταν το άσχημο», είπε τότε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Παλαμά, Αριστείδης Αδάμ. Αλλά δεν ήταν οι μοναδικοί ανεμβολίαστοι στο χωριό Παλαμάς, καθώς κάτοικος αποκάλυψε στο Mega πως οι λόγοι είναι κυρίως θρησκευτικοί με ολέθριες συνήθως συνέπειες.

Δυστυχώς η οικογένεια του γιατρού-αρνητή (αλλά και ο ίδιος) γνώρισαν με τον πιο σκληρό τρόπο, το πόσο επικίνδυνος είναι ο sars-cov-2 και η covid-19 που προκαλεί.

Ο Νίκος Χριστοδούλου ήταν συνταξιούχος στρατιωτικός γιατρός με ειδικότητα καρδιολόγου απόφοιτος της ΣΣΑΣ, ενώ είχε αποστρατευθεί με το βαθμό του υποστράτηγου. Αν και διέμενε μόνιμα στην Αθήνα, εντούτοις δεν ξεχνούσε ποτέ τον τόπο του τον Παλαμά Δομοκού, τον οποίο αγαπούσε και κρατούσε πάντα στενές επαφές. Εκεί βέβαια ζούσε και ο αδερφός του με την οικογένειά του, αλλά και η αγαπημένη του μητέρα, Αλεξάνδρα.»

