Πήγαμε στην αντιπολεμική συναυλία της Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αριστοτέλους

Χτες βράδυ, η Αντιπολεμική Συναυλία στην Θεσσαλονίκη είπε ένα ηχηρό «όχι» στην Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον πόλεμο και κάθε κοινωνική αδικία που ταλανίζει τις μέρες μας. Η Συναυλία ήταν μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος και του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου (παράρτημα Θεσσαλονίκης) και διήρκησε πάνω από 8 ώρες με τη συμμετοχή άνω των 65 καλλιτεχνών στην κατάμεστη πλατεία Αριστοτέλους.

Από την αφίσα και μόνο ήταν φανερό πως σκοπός δεν είναι να δοθεί έμφαση σε περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς καλλιτέχνες, καθώς τα ονόματα καταγράφηκαν με αλφαβητική σειρά, αλλά να ενωθούν όλοι κάτω από ένα κοινό «θέλω»: την διαδήλωση μέσω της μουσικής και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η ισότητα, όλων, φάνηκε και στην ποικιλομορφία του κοινού. Στην πλατεία Αριστοτέλους μπορούσε κανείς να συναντήσει κάθε είδους ανθρώπου. Από μικρά παιδιά, μέχρι φοιτητές και ηλικιωμένους, ήταν όλοι εκεί και απολάμβαναν το θέαμα. Μαζί με τους παραπάνω, το παρόν έδωσαν άνθρωποι με ελληνικές σημαίες, σωματεία, μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, μέλη του φεμινιστικού κινήματος της Θεσσαλονίκης, φοιτητικοί σύλλογοι αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, τα οποία είχαν αναρτήσει πανό και φώναζαν συνθήματα κατά του πολέμου. Ένα ακόμη δείγμα του κλίματος σύμπνοιας και σύμπραξης που κατέκλυσε την συναυλία, ήταν η μεγάλη ποικιλία μουσικών ειδών και καλλιτεχνικών μέσων, όπως η συμμετοχή καλλιτεχνών του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών.

Ο Ζαφείρης Μελάς στη σκηνή:

Εκτός από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με φυσική παρουσία, δεν έλειψαν κι εκείνοι που έδωσαν το παρών με την βοήθεια της τεχνολογίας. Το δικό τους μήνυμα κατά του πολέμου, λοιπόν, έδωσαν μέσω βίντεο η Τζώρτζια Κεφαλά των Μπλέ, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Σταμάτης Κραουνάκης αλλά και ο Roger Waters, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd και ο μουσικός παραγωγός Brain Eno, μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των καλλιτεχνών, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε τα κομμάτια «Του κάτω κόσμου τα πουλιά» και «Όλα καλά κι όλα ωραία» και μοιράστηκε ένα μήνυμα αγάπης για όλες τις μητέρες του κόσμου, μιας και η ημέρα της συναυλίας συνέπιπτε με την ημέρα της Μητέρας. [Να σημειωθεί βέβαια ότι το κοινό -ίσως και λόγω της τεράστιας διάρκειας- δεν ήταν ακριβώς (ή συνεχώς) ενθουσιώδες. Ακόμα και ο Νταλάρας σχεδόν με το ζόρι χειροκροτήθηκε.]

«Ακούτε τι λέω;» – Ο Νταλάρας στη σκηνή

Η Ρίτα Αντωνοπούλου μοιράστηκε τα κομμάτια «Δρόμοι Παλιοί» και «Το καραντί», ο Γεράσιμος Ανδρεάτος το «όλα καλά κι όλα ωραία», ο Ζαφείρης Μελάς το «απόγευμα θλιμμένο» και «γειά σου μάνα Σαλονίκη» η Dilek Koc το «Χιροσίμα», η Γεωργία Νταγάκη το «πως να σωπάσω» και ο Λάκης Παπαδόπουλος την «Γυριστρούλα». Σίγουρα τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό δείγμα της πληθώρας των μουσικών και των θεαμάτων που παρακολουθήσαμε, αλλά είναι αντιπροσωπευτικά για να κατανοήσουμε την έκταση και την σημασία της συναυλίας.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου στη σκηνή με το Καραντί του Θάνου Μικρούτσικου:

Ακούσαμε πολλά και είδαμε άλλα τόσα και κάποια λόγια της διοργάνωσης θα μας μείνουν χαραγμένα στο μυαλό. «Είμαστε εδώ γιατί δεν παραδεχόμαστε την ήττα. Πιστεύουμε στην Ειρήνη των λαών και την ανυπακοή τους στον πόλεμο» και «Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν παιδιά δεν έχουν που να κοιμηθούν». Η συναυλία ήταν σκέτη απόλαυση για τα αυτιά και τις καρδίες μας αλλά ταυτόχρονα υπήρχε ένα βαρύ πέπλο πένθους για τα θύματα του πολέμου και το μαύρο σύννεφο της Ρωσικής Εισβολής.

Η αλήθεια είναι πως μια συναυλία δεν μπορεί να αλλάξει την παθογένεια του πολέμου, τις ιμπεριαλιστικές τάσεις των κρατών και την αδικία στον κόσμο. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει έναυσμα για ενημέρωση, συσπείρωση, χρωματισμό της μαυρίλας και τρανή δήλωση της ανάγκης που υπάρχει για αλλαγή και ειρήνη. Τόσο οι καλλιτέχνες, όσο και το κοινό, έδωσαν την ενέργεια και την αγάπη τους με μια ελπίδα πως σύντομα αυτή η ανάγκη θα εισακουστεί.

