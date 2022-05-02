«Πώς άλλαξε ύφος!» – Όλοι μιλάνε για τον τύπο που κλώτσησε τη γάτα σε ταβέρνα της Αιδηψού

Κάποιος ανέβασε αυτό το βίντεο στο Instagram του.

Δείτε απλά τι γίνεται (με ήχο):

Stamatina Stamatakou on X (formerly Twitter): “Για την πλάκα τους κλωτσάει το ζώο και το ρίχνει στην θάλασσα. Κανείς δεν τον σταματάει, όλοι γελάνε. Ξέχασε όμως ότι πλέον είναι κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.Ενημέρωσα ήδη το @CyberAlertGR @hellenicpolice pic.twitter.com/50fw6Bauko / X” Για την πλάκα τους κλωτσάει το ζώο και το ρίχνει στην θάλασσα. Κανείς δεν τον σταματάει, όλοι γελάνε. Ξέχασε όμως ότι πλέον είναι κακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.Ενημέρωσα ήδη το @CyberAlertGR @hellenicpolice pic.twitter.com/50fw6Bauko

Γράφει η Σταματίνα Σταματάκου:

«Ο τύπος στο βίντεο που βλέπετε πήγε μαζί με την παρέα του σε μία ψαροταβέρνα στην Αιδηψό που τη λένε “Στέλλα”. Στην παρέα υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα, δύο ανδρες και μία γυναίκα.

Στο σημείο βρίσκονταν και δύο αθώες γατούλες που περίμεναν κι αυτές να φάνε λίγο.

Ο τύπος λοιπόν αντί να ταΐσει ή έστω να αποφύγει ή ακόμη και να διώξει τις γατούλες -αν πούμε ότι τόσο τον ενοχλούσαν τα ανυπεράσπιστα αυτά πλάσματα- τις δελεάζει με ψάρι και καταφέρνει τουλάχιστον τη μία από τις δύο να την κλωτσήσει και την ρίξει στην θάλασσα! Για την πλάκα του!

Κορόιδευε το ζώο, έπαιζε με την πείνα του, γέλαγε που το κλώτσησε και το έριξε στην θάλασσα. Η παρέα του ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο να χασκογελάει ενώ δεν ακούγεται κανένας να τον σταματάει, μάλιστα αποπειράται αμέσως μετά να κάνει ακριβώς το ίδιο και στην άλλη γατούλα.

Να δούμε τώρα πώς θα είναι για την πλάκα του να έρθει αντιμέτωπος με τον νέο νόμο που ο βασανισμός και η φόνευση ζώου τιμωρούνται με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη. Να δούμε αυτός και η παρέα του πώς θα χασκογελάνε και θα βγάζουν story…

Ενημέρωσα ήδη την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τόσο τηλεφωνικά όσο μέσω email.»

Όπως είναι λογικό υπήρξαν πολλές αντιδράσεις.

Το βίντεο της ντροπής: Άνδρας δελεάζει μία γάτα με μεζέ και την κλωτσά στη θάλασσα – Παρέμβαση Θεοδωρικάκου | LiFO Στα social media διακινείται ευρέως τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στο οποίο άνδρας στην Αιδηψό φαίνεται να δελεάζει με φαγητό αδέσποτες γάτες, επιχειρώντας να

ᴀʀɪꜱᴛᴏᴛᴇʟᴇꜱ 🏳️‍🌈 on X (formerly Twitter): “Προσφέρει τροφή στο ζωντανό και αφού πλησιάσει το κλωτσάει για να πέσει κάτω…Ο ξεφτίλας με όλη την σημασία της λέξης… https://t.co/UmqPeBl97z / X” Προσφέρει τροφή στο ζωντανό και αφού πλησιάσει το κλωτσάει για να πέσει κάτω…Ο ξεφτίλας με όλη την σημασία της λέξης… https://t.co/UmqPeBl97z

Zastro on X (formerly Twitter): “Να μην σας κάνουν εντύπωση συμπεριφορές όπως του ατόμου που κλώτσησε το γατί. Αυτή είναι η πλειοψηφία γύρω μας. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από απαίδευτους ανθρώπους με ελλειψη σεβασμού, αγενείς, χωρίς αισθητική, ρατσιστές, σεξιστές, “θυμωμένους”, έτοιμους να κατηγορήσουν τους πάντες. / X” Να μην σας κάνουν εντύπωση συμπεριφορές όπως του ατόμου που κλώτσησε το γατί. Αυτή είναι η πλειοψηφία γύρω μας. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από απαίδευτους ανθρώπους με ελλειψη σεβασμού, αγενείς, χωρίς αισθητική, ρατσιστές, σεξιστές, “θυμωμένους”, έτοιμους να κατηγορήσουν τους πάντες.

Θα γίνουν τα νόμιμα:

Για ακόμη μία φορά ο @theodorikakosp παρεμβαίνει για την προστασία των ζώων και ζητάει την άμεση και παραδειγματική εφαρμογή του νόμου. pic.twitter.com/zZdID1h2Fl — Stamatina Stamatakou (@StamatinaSs) May 2, 2022

Αιδηψός: Συνελήφθη ο νεαρός που κλώτσησε τη γάτα σε ταβέρνα | LiFO Στη σύλληψη του νεαρού που εμφανίζεται σε βίντεο να δελεάζει γάτα και στη συνέχεια να την κλωτσά σε ταβέρνα στην Αιδηψό, προχώρησαν οι αρχές.

Ο γατούλης είναι καλά:

Εντύπωση όμως προκαλεί η αντίδραση αυτού που τράβηξε το βίντεο:

Εννοείται πως έσβησε τα βίντεο με το γατί, (πώς του ήρθε να το ανεβάσει;!), όμως ανέβασε βιντεάκια στα οποία ουρλιάζοντας και έξαλλος απαντούσε στις αντιδράσεις (με ύφος «ρε ΜΑΛΑΚΕΣ, ρε ΜΑΛΑΚΕΣ που είστε ΤΡΕΛΟΙ ΡΕ ΜΑΛΑΚΕΣ ΗΛΙΘΙΟΙ που σας πείραξε που σπρώξαμε το γατί ΕΙΣΤΕ ΤΡΕΛΟΙ ΡΕ ΜΑΛΑΚΕΣ;». Τα διέγραψε πριν λίγο, κάποιος όμως τα πρόσεξε:

Προσέξτε το ύφος πριν καταλάβει ότι η πράξη (του φίλου του) ήταν κακουργηματική:

Ο ίδιος δίνει τη δική του εξήγηση με story στο Instagram. pic.twitter.com/UgTrrQ3Jgf — Georgy Zhukov 🇺🇦 (@GeorghyZhukov) May 2, 2022

Συνέχιζε έτσι για ώρα. Φαινόταν ένας άνθρωπος που ένιωθε αδικημένος με τα αρνητικά σχόλια καθώς θεωρεί τον εαυτό του φιλόζωο.

Έβαλε μάλιστα αρκετά στόρι από παλιές φωτο του με δεκάδες σκύλους (και μία γάτα), ενώ και το προφίλ του είναι γεμάτο με φωτογραφίες του με σκυλιά.

Έπειτα όμως διέγραψε και τα βίντεο στα οποία έβριζε όποιον είχε τολμήσει να αντιδράσει.

Μήπως να ήταν η στιγμή που κατάλαβε πως είχε ειδοποιηθεί η Αστυνομία, πως ο ίδιος ο υπουργός ανέλαβε προσωπικά το θέμα και πως η πράξη που είχε καταγράψει τιμωρείται με φυλάκιση και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ;

Η αλλαγή στο ύφος είναι εμφανής στο νέο βίντεο («πώς άλλαξε ύφος!» σχολίασε κάποιος):

Και τελικά δήλωσε πικραμένος απ’ τα βρισίδια που του έγραψαν:

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

