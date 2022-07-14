Πώς είναι δυνατόν να αποφυλακίστηκε ο Λιγνάδης; Ένας δικηγόρος απαντά

Ο Δημήτρης Λιγνάδης από σήμερα θα ζει ελεύθερος. Πλήθος αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας να δώσει κατά πλειοψηφία ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση του καταδικασθέντος σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγνάδη. Το δικαστήριο όρισε περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε 1, 6 και 20 του μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του, καθώς και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ, τα οποία, όπως αναμενόταν συγκέντρωσε:

Αποφυλακίζεται σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης από τον Κορυδαλλό | LiFO Συγκέντρωσε το ποσό της εγγύησης. Αποφυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι ο Δημήτρης Λιγνάδης , ο οποίος εξασφάλισε το ποσό των 30.000 ευρώ που όρισε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ως εγγύηση για την αποφυλάκισή του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμό δύο ανηλίκων αγοριών το 2015, ωστόσο η ποινή του έλαβε ανασταλτικό χαρακτήρα.

Οι έντονες αποδοκιμασίες ξεκίνησαν στο άκουσμα της απόφασης εντός του δικαστηρίου ενώ χιλιάδες κόσμου στα μέσα μαζικής δικτύωσης κατακεραύνωσαν αυτή την απόφαση με πολλούς να αναρωτιούνται πώς φτάσαμε στην αποφυλάκιση κάποιου που καταδικάστηκε για βιασμούς δύο ανηλίκων.

Τα Μικροπράγματα της LiFO απευθύνθηκαν στον γνωστό δικηγόρο Πέτρο Πανταζή για το πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση, ποιοι λόγοι συνέτρεχαν και τι προβλέπει η νομοθεσία για αυτές τις περιπτώσεις.

— Κύριε Πανταζή, με ποιο σκεπτικό αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος ο Δημήτρης Λιγναδης;

Σύμφωνα με το άρθρο 497 παράγραφος 8 του κώδικα ποινικής δικονομίας «Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του».

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το πρωτόδικο δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση, χορηγεί αναστολή εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης, εκτός εάν κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, ή στο παρελθόν υπήρξε φυγόποινος, ή υπάρχει κίνδυνος να τελέσει ίδια («ομοειδή») εγκλήματα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το ΜΟΔ έκρινε, προφανώς (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η αιτιολογία του), ότι ο Δ. Λιγναδης δεν είναι πιθανό να προβεί σε ίδιες εγκληματικές πράξεις, ίσως λόγω της αναγνωσιμότητάς του, που καθιστά δύσκολη την επανάληψη ιδίων πράξεων.

— Ποιοι είναι αυτοί που το αποφάσισαν;

Το αποφάσισαν οι 3 τακτικοί Δικαστές (Πρωτοδίκες), καθώς και οι 4 ένορκοι, από κοινού , κατά το άρθρο 404 του κώδικα ποινικής δικονομίας.

— Πώς σχολιάζετε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε αθώο για όλες τις κατηγορίες των καταδικασμένο πρωτόδικα για δύο βιασμούς ανηλίκων;

Όπως έγινε γνωστό, η καταδικαστική απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία , ενώ υπήρχε ισχυρή απαλλακτική μειοψηφία της προέδρου του δικαστηρίου, μίας τακτικής δικαστού και ενόρκου.

Κατά το άρθρο 401 του κώδικα ποινικής δικονομίας «Οι ψήφοι των τακτικών δικαστών και των ενόρκων είναι ισότιμες.

Τα δικαιώματα που δίνονται στους δικαστές κατά το άρθρο 357 τα έχουν και οι ένορκοι».

Αρα, επί της ουσίας, δεν σημαίνει τίποτε ότι μειοψήφησε η Πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού και οι 7 ψήφοι είναι ισότιμοι.

— Υπάρχουν υποθέσεις σαν του Δημήτρη Λιγνάδη που ο καταδικασμένος πρωτόδικα για τόσο σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός ανηλίκων, παραμένει εκτός φυλακής μέχρι το εφετείο;

Υπάρχουν αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, ανά την Ελλάδα, με τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, σε κατηγορούμενο για εγκλήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η κάθε περίπτωση, όμως, (πρέπει να) κρίνεται με εξατομικευμένα κριτήρια, που έχουν σχέση με την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, τις συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος, το τυχόν βεβαρημένο ποινικό του μητρώο κλπ.

— Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο κοινό σκεπτικό μεταξύ των υποθέσεων Λιγνάδη και Φιλιππίδη όσον αφορά το ότι και οι δύο βρίσκονται εκτός φυλακής αυτή τη στιγμή;

Ένα κοινό σκεπτικό, θα μπορούσε να είναι η μεγάλη αναγνωρισιμότητα των ως άνω κατηγορουμένων, που καθιστά την επανάληψη τελέσεως των ιδίων εγκλημάτων, σε βάρος τυχόν μελλοντικών θυμάτων – γυναικών, δύσκολη, εφόσον οι τρίτοι γνωρίζουν τις υποθέσεις τους, γνωρίζουν τα εγκλήματα για τα οποία δικάστηκαν και, αρα, θα αποφύγουν την συναναστροφή μαζί τους.

