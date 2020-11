Πώς η Ιβάνκα Τραμπ προσπαθεί απεγνωσμένα να διασώσει την εικόνα της φεύγοντας

Όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέλαβαν για πρώτη φορά τις θέσεις τους στον Λευκό Οίκο το 2017, υπέθεταν ότι οκτώ χρόνια αργότερα, θα επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη και θα στεφθούν βασιλιάς και βασίλισσα όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Η Vogue θα τους έκανε εξώφυλλο στο τεύχος Σεπτεμβρίου. Οι δισεκατομμυριούχοι θα τους παρακαλούσαν να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών τους για να δώσουν έναν αέρα αξιοπιστίας. Ο κόσμος θα φώναζε «Σ’ αγαπώ Γιαβάνκα» στο δρόμο. Οι πολιτικοί αναλυτές θα τους εκλιπαρούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για Πρόεδροι των ΗΠΑ. Ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House θα έδινε μάχη για να δημοσιεύσει τα απομνημονεύματα τους, λέγοντας στους New York Times, «Τα 65 εκατομμύρια δολάρια που ρίξαμε στον Ομπάμα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δώσουμε για αυτούς τους τα δύο». Στα μεγάλα συνέδρια, οι παρευρισκόμενοι θα υποδέχονταν τον Τζάρεντ ως τον άνθρωπο που έφερε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή! Οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν θα αναρωτιόταν πλέον «ποια είναι αυτή;» όταν τους μιλούσε η Ιβάνκα, λέει το vanityfair.

Αντ ‘αυτού, αποχωρούν κακήν κακώς από τον Λευκό Οίκο, μετά από μόλις τέσσερα χρόνια, με φήμη χειρότερη από αυτή με την οποία ξεκίνησαν. Φυσικά, κανείς δεν καιγόταν να προσεγγίσει το ζευγάρι πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν μισητοί από τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζονται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένα μικρό μόνο μέρος του Μανχάταν ανυπομονεί για την επιστροφή τους, ενώ ο Δήμος του Staten Island τους προσκάλεσε να εγκατασταθούν εκεί. «Όσοι έχουν αυτοσεβασμό, καριέρες, ήθος, σεβασμό για τη δημοκρατία ή δεν θέλουν να ντροπιαστούν ιδιωτικά και δημόσια, θα απομακρυνθούν», είπε ένας πρώην φίλος του ζευγαριού στην δημοσιογράφο Emily Jane Fox, γεγονός που πιθανότατα έχει να κάνει με τις απαγωγές, τις πιθανές ποινές φυλάκισης και την συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εξερχόμενη πρώτη κόρη φαίνεται να προσπαθεί απεγνωσμένα να ελέγξει τη ζημιά, προσπαθώντας να αποδείξει, μέσω tweets που θα έπρεπε να συνοδεύονται από fact-check, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ήταν η χειρότερη στη σύγχρονη ιστορία. Για παράδειγμα, πριν λίγες μέρες η Ιβάνκα έγραψε αυτό:

No Title FACT: Greenhouse gases generated by the U.S. will slide 9.2% this year, tumbling to the lowest level in at least three decades. @EPA

«Γεγονός: Τα αέρια του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 9.2% φέτος στις ΗΠΑ, το χαμηλότερο ποσοστό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες»

… το οποίο θα ακουγόταν εντυπωσιακό, αν ο λόγος της μείωσης τους δεν ήταν το γεγονός ότι ο πατέρας της (και ο σύζυγός της) χειρίστηκαν την πανδημία με τον χειρότερο δυνατό τρόπο με αποτέλεσμα το θάνατο 250.000 Αμερικανών.

Όπως το έθεσε η USA Today: «Η μελέτη ανέφερε ότι οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου έχουν καθοδική πορεία στις ΗΠΑ από το 2008, κυρίως λόγω της χαμηλότερης εξάρτησης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα. «Πράγματι, εκτιμούμε ότι χωρίς τον COVID-19 οι εκπομπές θα ήταν 1% χαμηλότερες το 2020 από ό, τι το 2019», ανέφερε η μελέτη. «Αυτό σημαίνει ότι μόνο ο COVID-19 έχει μειώσει τις εκπομπές των ΗΠΑ κατά 8% το 2020».

Επίσης:

«Η μελέτη περιελάμβανε μια προειδοποίηση για τα ευρήματά της: «Το 2020 σημειώθηκε απότομη αύξηση των πυρκαγιών στις ΗΠΑ και, αν συμπεριληφθούν και αυτές στην ανάλυσή μας, οι εκπομπές τους αντισταθμίζουν εν μέρει τη μείωση των εκπομπών λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας». Οι πυρκαγιές είναι μια άλλη πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά. «Οι πυρκαγιές στις ΗΠΑ το 2020 αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας τάσης, που ξεκίνησε το 2019, έξαρσης των δασικών πυρκαγιών κυρίως στις εύκρατες περιοχές», ανέφερε η μελέτη.

Τα νέα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν είναι απαραίτητα θετικά. «Οι δυσκολίες που περάσαμε για μια σχετικά μέτρια πτώση δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει πιο έξυπνη πολιτική όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε ο Ethan Zindler, επικεφαλής του BloombergNEF στην Washington Post. «Τώρα, δεν πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση της ζήτησης, αλλά στο πώς θα κάνουμε την προσφορά πιο πράσινη».

Φυσικά, αν ο πατέρας της Ιβάνκα είχε εκλεχθεί για δεύτερη θητεία, κάτι που δεν συνέβη παρά τα όσα λέει ο ίδιος, θα συνέχιζε την προσπάθεια του να βάλει σε κίνδυνο τον πλανήτη, όπως φαίνεται και από τις ενέργειες του όσο βρίσκεται ακόμα στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια μέρα, προσπάθησε να προτείνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν αυτή που πρέπει να λάβει τα εύσημα για την άνοδο του Dow Jones

No Title Dow Jones Industrial Average hits 30,000 for the first time ever! Congratulations America! 🇺🇸 pic.twitter.com/pQFRdxaIHL

«Ο Dow Jones έφτασε τις 30.000 μονάδες για πρώτη φορά στα χρονικά! Συγχαρητήρια Αμερική!»

Παραδόξως, η Ιβάνκα δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο πατέρας της είχε ισχυριστεί ότι το χρηματιστήριο θα συντριβεί σε περίπτωση που εκλεγεί ο Μπάιντεν:

No Title If you want your 401k’s and Stocks, which are getting close to an all time high (NASDAQ is already there), to disintegrate and disappear, vote for the Radical Left Do Nothing Democrats and Corrupt Joe Biden. Massive Tax Hikes – They will make you very poor, FAST!

«Αν θέλετε οι καταθέσεις σας και μετοχές σας, που πλησιάζουν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών (ο NASDAQ είναι ήδη εκεί) να εξαφανιστούν, ψηφίστε τους ακροαριστερούς Δημοκρατικούς που δεν κάνουν τίποτα και τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν. Οι μαζικές αυξήσεις φόρων θα σας κάνουν πολύ φτωχούς, ΓΡΗΓΟΡΑ!»

No Title Your 401k’s will crash with Biden. Massive Biden Tax and Regulation increases will destroy all that you have built! Additionally, 180 Million People will lose their Private Healthcare Plans.

«Οι καταθέσεις σας θα συντριβούν με τον Μπάιντεν. Οι μαζικές αυξήσεις φόρων και κανονισμών του Μπάιντεν θα καταστρέψουν όλα όσα έχετε δημιουργήσει! Επιπλέον, 180 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τα ιδιωτικά τους προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης»

No Title Sleepy Joe Biden just agreed with the Radical Left Democrats to raise Taxes by Three Trillion Dollars. Everyone will pay – Will kill your Stocks, 401k’s, and the ECONOMY. BIG CRASH! #MAGA

«Ο νυσταλέος Τζο Μπάιντεν μόλις συμφώνησε με τους ακροαριστερούς Δημοκρατικούς να αυξήσουν τους φόρους κατά τρία τρις. Όλοι θα πληρώσουν. Θα σκοτώσουν τις μετοχές σας, τις καταθέσεις και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ!»

No Title WOW. Record Growth in 2nd Quarter! Under Corrupt Joe Biden and his MASSIVE Tax and Regulation increases, Markets, and your 401k’s, will PLUNGE! Expect a Record 2021!

«ΟΥΑΟΥ. Ρεκόρ ανάπτυξη το 2ο τρίμηνο! Με τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, τους ΜΑΖΙΚΟΥΣ του φόρους και τους κανονισμούς που αυξάνονται, οι αγορές και οι καταθέσεις σας θα ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ! Αναμένετε ένα 2021- ρεκόρ!»

Ούτε ανέφερε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Dow Jones σημειώνει άνοδο είναι ότι οι επενδυτές φαίνονται ανακουφισμένοι από τη νίκη Μπάιντεν.

Παρά τις προσπάθειες της Ιβάνκα για την αποκατάσταση της εικόνας της, φαίνεται ότι το ζευγάρι έχει δει τι έρχεται και γι’ αυτό σκοπεύουν να περνούν λιγότερο χρόνο στην Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τους New York Times:

«Οι αξιωματούχοι της πόλης Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ έχουν σχέδια για μια πιθανή εγκατάσταση μελών της οικογένειας Τραμπ: μια σημαντική προσθήκη στο εξοχικό της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ με βάση το Trump National Golf Club, τέσσερα νέα γήπεδα, ένα ελικοδρόμιο και ένα συγκρότημα σπα. Καθώς το Μανχάταν περιμένει την επιστροφή της οικογένειας Τραμπ, η πρώτη κόρη και ο σύζυγός της φαίνεται να κάνουν προετοιμασίες αλλού: μια έπαυλη στο Νιού Τζέρσεϊ ή τη Φλόριντα, όπου ο Πρόεδρος Τραμπ ανακαινίζει το κτήμα του στο Mar-a-Lago».

«Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, θα έχουν ακόμη πιο δύσκολη χρονιά από τον ίδιο τον Τραμπ», δήλωσε ο Donny Deutsch στην δημοσιογράφο Elizabeth Williamson. «Είναι απεχθής αλλά επιβλητικός. Αυτοί οι δύο είναι οι κακόμοιροι υπηρέτες που απλά τον ακολούθησαν».

Αν κάποιος προσπαθούσε να μην γίνει μισητός από τη μισή χώρα, αυτός θα ήταν ένας παράξενος τρόπος να το πετύχει:

«Καθώς η κρίση της μετάβασης εξουσίας εντατικοποιήθηκε, ένα μέλος της ειδικής ομάδας COVID του Μπάιντεν σκέφτηκε ότι ίσως η Επιχείρηση Warp Speed ​​είχε παγιδευτεί και είχε δημιουργηθεί έν σχέδιο που θα έκανε την έγκαιρη διανομή εμβολίων σχεδόν αδύνατη. Αυτό θα έδινε στον Πρόεδρο Τραμπ τη νίκη της επιτυχούς ανάπτυξή του εμβολίου, και στον επόμενο Πρόεδρο Μπάιντεν την αποτυχία της διανομής του.»

«Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό», είπε ένα μέλος της ειδικής ομάδας του Μπάιντεν στην Katherine Eban του Vanity Fair, προσθέτοντας ότι «η σκόπιμη καθυστέρηση δυσκολεύει την ομάδα που έρχεται» και θα κοστίσει ζωές. «Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο τρομαγμένος αισθάνεται ο μέσος Αμερικανός βλέποντας στην τηλεόραση τα παιχνίδια που παίζονται από την κυβέρνηση Τραμπ, που δεν αφήνει την καλύτερα προετοιμασμένη ομάδα του Μπάιντεν να σώσει ζωές».

Ο υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin δυσκολεύει όσο μπορεί τη θέση αυτού θα ακολουθήσει:

«Ο υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin θα μεταφέρει 455 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό που η πιθανή διάδοχός του, η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Janet Yellen, θα χρειαστεί άδεια από το Κογκρέσο για να χρησιμοποιήσει. Τα χρήματα θα τοποθετηθούν στο Γενικό Ταμείο του οργανισμού, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Τα περισσότερα από αυτά είχαν δοθεί στις υπηρεσίες έκτακτου δανεισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και η κίνηση του Mnuchin καθιστά αδύνατο για την Yellen ως γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών να τα αποκαταστήσει χωρίς την συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί επέκριναν την κίνηση, με τον Bharat Ramamurti, μέλος της επιτροπής παρακολούθησης που διορίστηκε από το Κογκρέσο να επιβλέπει τα ταμεία βοήθειας, να δηλώνει: «τα καλά νέα είναι ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο και μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη χρονιά».

Την Παρασκευή, ο γερουσιαστής Sherrod Brown δήλωσε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση Τραμπ και οι συνεργάτες της στο Κογκρέσο προσπαθούν ενεργά να βουλιάξουν την οικονομία των ΗΠΑ» κάτι που σίγουρα δεν ακούγεται λάθος.

Από το Vanity Fair

