Πώς η πανδημία εκθρόνισε (ίσως οριστικά) τις Καρντάσιαν

Από το Atlantic / Επιμέλεια Δημήτρης Καβατζικλής

Το αρχικό σχέδιο της Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ για τα 40α γενέθλιά της ήταν να μεταφέρει με αεροπλάνο όλους τους φίλους της στο Ουαϊόμινγκ για ένα «άγριο πάρτι». Αλλά, όπως είπε η ίδια σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians, «με την πανδημία του κορωνοϊού απλά δεν αισθάνομαι ότι τώρα είναι η ώρα για πάρτι». Μικρό το κακό, καθώς η οικογένειά της οργάνωσε ένα ακόμη φαντασμαγορικό πάρτι- έκπληξη σε ένα στούντιο του Λος Άντζελες. Τα πόνυ, όπως αυτά που είχε στα πρώτα της γενέθλια, στέκονταν στην είσοδο του χώρου, όπου οι συμμετέχοντες έκαναν τεστ κορωνοϊού. Τα επιδόρπια σερβιρίστηκαν σε μια πιο γκλάμουρ εκδοχή του μενού που είχε σερβίρει ως 8χρονη. Το νυχτερινό κέντρο Tao, ανακατασκευάστηκε ως μινιατούρα. «Όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι ήταν εκεί – όλοι οι καλοί φίλοι και η οικογένειά μου», είπε η Κιμ στις κάμερες του Ε! «Και αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν».

Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που χρειαζόταν. Μέχρι τώρα το διαδίκτυο γνωρίζει πολύ καλά ότι η Κιμ γιόρτασε τα 40α γενέθλια της σε ένα ιδιωτικό τροπικό νησί. Οι παρευρισκόμενοι δεν ενημερώθηκαν για το που θα πήγαιναν, αλλά τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων να προετοιμαστούν για «ηλιόλουστη διασκέδαση», καθώς και για τρία φανταχτερά δείπνα. Στα τέλη Οκτωβρίου, όταν περίπου 220.000 Αμερικανοί είχαν πεθάνει από τον κορωνοϊό και 11 εκατομμύρια ήταν άνεργοι, η Κιμ ανέβαζε στα social media φωτογραφίες από δεξιώσεις στην παραλία και βόλτες με το γιωτ. «Έκανε έκπληξη στους στενούς μου φίλους ένα ταξίδι σε ένα ιδιωτικό νησί όπου θα μπορούσαμε να προσποιούμαστε ότι τα πράγματα ήταν φυσιολογικά για λίγο», έγραψε. «Συνειδητοποιώ ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό αυτήν τη στιγμή, οπότε σε στιγμές όπως αυτή, υπενθυμίζω ταπεινά στον εαυτό μου το πόσο προνομιακή είναι η ζωή μου».

Οι ακόλουθοι της εξοργίστηκαν. Συνέκριναν τις λεζάντες της με εικόνες από το Fyre Festival, τον ματωμένο γάμο του Game of Thrones, το Midsommar, τον Κήπο των Γήινων Απολαύσεων του Ιερώνυμου Μπος κλπ. Άλλοι πέρασαν κατευθείαν στην επίθεση. Ένα tweet με 4.300 likes έλεγε: «Ξέρεις τι θα έμοιαζε φυσιολογικό για μένα, Κιμ; Να μην χρειαζόταν να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου από το τηλέφωνο καθώς πέθαινε από Covid. Το να τρίβεις στην μούρη μας τις διακοπές σου είναι σκληρό και άδικο. Ένα άλλο tweet έλεγε: «Είσαι τόσο απαθής, που δεν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να ακούσει η πλειοψηφία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της χειρότερης πανδημίας; Οι περισσότεροι από μας πηγαίνουν σε συσσίτια και όχι σε ιδιωτικά νησιά».

Το όλο περιστατικό φάνηκε να αναδεικνύει κάτι βαθύτερο στη σύγχρονη κουλτούρα. Πριν περάσει μια εβδομάδα από τη δημοσίευση των φωτογραφιών της, η αδερφή της, Κένταλ Τζένερ, βρέθηκε αντιμέτωπη με παρόμοιες αντιδράσεις όταν συμμετείχε σε ένα πάρτι γενεθλίων με 100 άτομα σε ένα μπαρ του Δυτικού Χόλιγουντ. Στο βίντεο που ανέβασε φαίνεται να φυσάει τα κεριά της τούρτας ενώ ο σερβιτόρος, που φοράει μάσκα, προσπαθεί να απομακρυνθεί. Λίγο μετά η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν προώθησε σε συνέντευξη της μια αβάσιμη θεωρία ότι οι χειρουργικές μάσκες προκαλούν καρκίνο. Το πράγμα ήταν πλέον ολοφάνερο, οι Καρντάσιαν απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο είδος διασημοτήτων είναι ακατάλληλο – και ίσως ξεπερασμένο- την εποχή του κορωνοϊού.

Αυτή η διαπίστωση φαίνεται να ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Όταν το Ε! ανακοίνωσε ότι η 20η σεζόν του Keeping Up With the Kardashians, που αναμένεται να προβληθεί το 2021, θα είναι και η τελευταία, φάνηκε να ανακοίνωνε το τέλος μιας εποχής. Από το ξεκίνημα της σειρά το 2007, οι Καρντάσιαν προέβαλαν το αρχέτυπο του influencer, με το ριάλιτι να χρησιμεύει ως ναυαρχίδα μιας μιντιακής αυτοκρατορίας που τροφοδοτείται από ερωτικά σκάνδαλα, ίντριγκες και προϊόντα περιποίησης δέρματος. Σήμερα, ο τρόπος με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι ντύνονται, ψωνίζουν και ποστάρουν στα social media είναι επηρεασμένος από τις καινοτομίες των Καρντάσιαν.

Ωστόσο, η οικογένεια επιμείνει ότι η αυτοκρατορία της δεν βασίζεται απλώς στον ηδονοβλεψισμό και την κατανάλωση. Σε όλη την πορεία τους έχουν καταφέρει να φαίνονται προσιτοί στο κοινό προωθώντας τους αδερφικούς τους καυγάδες και τα ερωτικά τους δράματα. Η Κιμ, συγκεκριμένα, έχει ζήσει δημοσίως μια φεμινιστική ιστορία μετεξέλιξης, από ταπεινή στιλίστρια και αντικείμενο εκμετάλλευσης μετά την δημοσίευση του sex-tape της, σε τρομερή επιχειρηματία και δυναμική ακτιβίστρια. Άλλα μέλη της οικογένειας έχουν γίνει μασκότ των κοινωνικών ρευμάτων, όπως η μετάβαση φυλομετάβαση της Κέιτλιν Τζένερ και το πολιτικό ξέσπασμα του Κάνυε Γουέστ στην εποχή του Τράμπ. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η τρέχουσα σεζόν του Keeping Up With the Kardashians απεικονίζει το προάστιο Calabasas, όπου ζουν, ως κατακλυσμένο από την πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο τα πάρτι τους δείχνουν την πραγματική εικόνα.

Την πρώτη φορά που η οικογένεια μίλησε για τον κορωνοϊό στην εκπομπή ήταν κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στις αρχές του 2020 στο Nobu, το διάσημο εστιατόριο σούσι που προσφέρει πιάτα τρούφας αστακού αξίας 70 ευρώ. Η Κιμ και η Κάιλι διαπραγματεύονταν αν θα παραγγείλουν μαρτίνι λίτσι ή μαρτίνι μάνγκο. Στη συνέχεια η Κιμ πρότεινε να πάνε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν το σόου του Κάνυε. Όλοι συμφωνούν με την ιδέα, όταν η Κρις ρώτησε: «Περιμένετε, έχετε ακούσει για αυτόν τον νέο ιό;»

Από κει και πέρα το ριάλιτι μοιάζει να καταγράφει τις ζωές των πλούσιων και διάσημων την εποχή της πανδημίας. Οι περισσότεροι Καρντάσιαν πηγαίνουν στο Παρίσι, αλλά όπως το έθεσε ο οικογενειακός φίλος τους Fajer Fahad, «το vibe ήταν κακό». Ο πρώην της Κόρτνεϊ, Σκοτ, αρχίζει να αισθάνεται κουρασμένος και ανησυχεί ότι φταίει ο ιός. Μετά από μια εξάωρη θεραπεία ευεξίας και διαβουλεύσεις με ειδικούς, η διάγνωση είναι ότι έχει χαμηλή περιεκτικότητα τεστοστερόνης και πρέπει να τρώει περισσότερους σπόρους κολοκύθας. Δύο επεισόδια αργότερα, η Κρις ενοχλείται όταν βλέπει την Κλόε να κυκλοφορεί με μάσκα. «Τι συμβαίνει στην οικογένειά μας;», αναρωτιέται, «Καταρρέουμε!» η Κλόε απαντά: «Δεν είναι η οικογένειά μας. Είναι όλος ο κόσμος!»

Πράγματι, το ριάλιτι προωθεί την ιδέα ότι οι Καρντάσιαν αντιμετωπίζουν την καραντίνα ακριβώς όπως εμείς. «Θα είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους», λέει ο Σκοτ διαβάζοντας τις ειδήσεις καθώς η Κιμ τον κοιτάει με μια έκφραση φόβου. Στα μέσα Μαρτίου, όταν η Καλιφόρνια εφάρμοσε υποχρεωτική καραντίνα, οι κάμερες του E! εξαφανίζονται, όπως και οι μάγειρες και οι καμαριέρες. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο χλιαρή και οι Καρντάσιαν περνούν την ώρα τους μιλώντας μέσω βιντεοκλήσεων. Αρχίζουν να έχουν έλλειψη σε αντισηπτικά και γαριδάκια. Κάνουν τεστ κορονωϊού και φοβούνται ότι τα αποτελέσματα θα βγουν μετά από 10 μέρες.

Κατά κάποιο τρόπο, το lockdown ταιριάζει στη σύγχρονη αισθητική των Καρντάσιαν. Οι πρώτες σεζόν ήταν χαοτικές, ωστόσο στη 19η σεζόν, πολλοί από τους χαρακτήρες έχουν γίνει γονείς, το στιλ τους τείνει προς το μινιμαλισμό και τα δράματα δεν είναι τόσο συχνά. Το ριάλιτι μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να παρακολουθούμε ενυδρείο. Οι πρωταγωνιστές αναλώνονται σε αθώες φάρσες που κάνουν ο ένας στον άλλο. «Θα είχε πλάκα να περνούσαμε την καραντίνα όλοι μαζί», λέει η Κρις, και ο Σκοτ απαντάει ότι αυτό κάνουν ήδη.

Η ιστορία της Κιμ είναι να αγωνίζεται για τη φροντίδα των τεσσάρων παιδιών της, ενώ ο Κάνυε βρίσκεται σε καραντίνα. Η φροντίδα των παιδιών ήταν μια πρόκληση για πολλούς γονείς κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Οι Καρντάσιαν θέλουν να δείξουν ότι η πανδημία ήταν δύσκολη για αυτούς, αλλά θέλουν επίσης να δείξουν ότι ξέρουν ότι ήταν πιο δύσκολο και για εμάς.

Αυτό ήταν το μήνυμα που προσπάθησε να μεταδώσει η Κιμ όταν κυκλοφόρησε τις φωτογραφίες από τις διακοπές της. Θέλησε να αναγνωρίσει το «προνόμιο» της. Ωστόσο, οι προσπάθειές της φάνηκαν να εξοργίζουν περισσότερο τους φαν της. Ναι, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέτρα ασφαλείας και η Κιμ έχει δώσει χρήματα για την ανακούφιση από την πανδημία, αλλά το ταξίδι της στο νησί υπονόμευσε την αφήγηση ότι «είμαστε όλοι μαζί σε αυτό» που η οικογένεια προσπαθούσε να περάσει. Το επεισόδιο για το φαντασμαγορικό πάρτι της Κιμ βασίστηκε στην ιδέα ότι δεν θα ήταν σωστό να κάνει τις διακοπές των ονείρων της κατά τη διάρκεια μια πανδημίας. Τι άλλαξε;

Ότι η Kim δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτές τις διακοπές και σίγουρα δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στη δημοσιότητα, υποδηλώνει πόσο καλά καταλαβαίνει ποια είναι η απήχηση της οικογένειάς της. Στην τηλεόραση, η πανδημία μετατρέπει τους Καρντάσιαν σε βαριεστημένους οικογενειάρχες και η τηλεθέαση είναι πιο χαμηλή από ποτέ. Αυτό που είναι πιο συναρπαστικό για το κοινό είναι η είδηση, μέσω των φωτογραφιών της Κιμ, ότι αυτή η οικογένεια μπορεί να ξεφύγει από την πανδημία. Εξάλλου η γοητεία των γκλάμ σελέμπριτις ήταν πάντοτε ότι είναι απόκοσμοι και εξωφρενικοί.

Ο κριτικός Guy Debord υποστήριξε ότι «το θέαμα μπορεί να οριστεί ως κεφάλαιο σε τέτοιο βαθμό που γίνεται εικόνα». Η ίδια η Κιμ «μοιάζει με κούκλα, με τα ροζ μάγουλα, τις ψεύτικες βλεφαρίδες και τα γυαλιστερά χείλη σε nude αποχρώσεις». Είναι ένα ζωντανό θέαμα, ένα άτομο που έγινε υπεράνθρωπος με πολλά χρήματα. Το θέαμα είναι ένα διάλειμμα από τον κανόνα και συχνά εξαιρείται από τους νόμους της φύσης και της κοινωνίας.

Η ποπ κουλτούρα ανταμείβει πάντοτε το θέαμα σε στιλ Καρντάσιαν, ίσως επειδή αυτό το θέαμα έχει αναμειχθεί με την επίμονη, διχαστική εκδοχή που παρουσιάζεται στα ριάλιτι. Η Κιμ πίστευε ότι η παλιά φόρμουλα της οικογένειάς θα εξακολουθούσε να λειτουργεί, ότι θα μπορούσε με τις φωτογραφίες της να βρει έναν τρόπο να δείξει ευσυνειδησία και να γίνει πιο προσιτή. Αλλά η περιφρόνηση που ακολούθησε δείχνει ότι το σχέδιο της απέτυχε. Η πανδημία ήταν τόσο βαθιά και ανατρεπτική που η αντίδραση της προκάλεσε περισσότερη αποστροφή παρά ενδιαφέρον. Οι Καρντάσιαν βρίσκονται πλέον στο κενό. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης τέτοιων σελέμπριτι αν δεν επιδεικνύουν πολυτέλεια και ατιμωρησία; Η απάντηση – η οποία μπορεί να μην είναι σοκαριστική, αλλά είναι πλέον οριστική – φαίνεται να είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ύπαρξης.

