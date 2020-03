Πώς η Τουρκία κατάφερε να μην έχει ΚΑΘΟΛΟΥ κρούσματα Κορωνοϊού

Χρήστης του Reddit μοιράστηκε την γνώμη του σχετικά με την είδηση ότι η Τουρκία δεν έχει αναφέρει ακόμη κανένα κρούσμα του Κορωνοϊού.

Διδάγματα από την «επιτυχή» διαχείριση της γειτονικής χώρας.

Η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Ωστόσο, κατάφερε «με επιτυχία» να προφυλαχτεί από τον ιό. Αυτός είναι ένας οδηγός βήμα- βήμα για το πώς το κατάφερε.

1. Δεν εξετάζεις κανέναν. Αυτό είναι σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Αν δεν εξετάζεις κανέναν για συμπτώματα του ιού, κανείς δεν σε εμπιστεύεται. Οπότε, η τουρκική κυβέρνηση έπρεπε να αποκρύψει το γεγονός ότι δεν διενεργούνται εξετάσεις, (γι’ αυτό και τα υπόλοιπα βήματα έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος τις εξετάσεις).

2. Μην αφήνεις τα νοσοκομεία να εξετάζουν. Να έχεις μια κεντρική μονάδα ελέγχου όπου όλα τα νοσοκομεία στέλνουν τα δείγματα τους, έτσι όλοι ώστε να βασίζονται στα δικά σου αποτελέσματα.

3. Μην μιλάς δημοσίως στα τουρκικά μέσα που ελέγχονται από τον Ερντογάν. Η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο. Επομένως, κανένας έγκριτος δημοσιογράφος δεν μπορεί να μεταδώσει «fake news». Όταν κανείς δεν μαθαίνει για τον ιό, κανείς δεν πανικοβάλλεται.

4. Φτιάξε το δικό σου τεστ. Η Τουρκία δημιούργησε το δικό της τεστ για τον ιό και ισχυρίζεται ότι δίνει τα αποτελέσματα σε 30 μόλις λεπτά και μάλιστα με την μεγαλύτερη ακρίβεια στον κόσμο. Το καλύτερο τεστ του κόσμου λοιπόν, είναι εξαιρετικά γρήγορο και ακριβές, αλλά, ως εκ θαύματος, δεν δείχνει ποτέ θετικά αποτελέσματα. Έτσι, κάθε φορά που οι γιατροί βρίσκουν αρνητικά αποτελέσματα δεν έχουν κανένα τρόπο να αποδείξουν ότι είναι θετικά.

5. Να έχεις μόνιμη οικονομική κρίση. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τα έσοδα από τον τουρισμό. Αν οι τουρίστες σταματήσουν να επισκέπτονται την Τουρκία η οικονομία της θα καταρρεύσει τελείως. Κι επειδή ο Ερντογάν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Συρία, μια οικονομική κατάρρευση θα σημάνει το τέλος της διακυβέρνησής του.

6. Να έχεις ένα ημι-αυταρχικό καθεστώς. Κανένα από τα προαναφερθέντα βήματα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν όλοι οι πολίτες είχαν ελευθερία λόγου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος να μπορεί να στείλει ανθρώπους στη φυλακή όποτε το επιθυμεί.

7. Να έχεις απόλυτο έλεγχο των social media. Η Τουρκική κυβέρνηση έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων στο Twitter για εύρεση διευθύνσεων IP (με σκοπό να τιμωρήσει τους χρήστες) και τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων στο Reddit για την διαγραφή περιεχομένου, που σημαίνει ότι αν απλοί χρήστες τύχει να διαδώσουν «fake news», μπορείς εύκολα να τους στείλεις στη φυλακή.

8. Να βάζεις ανθρώπους σε καραντίνα (Προαιρετικό). Αν δεν το κάνεις αυτό, φαίνεσαι σαν να μην κάνεις καλή διαχείριση της κρίσης. Ενώ αν απλά βάζεις ανθρώπους σε καραντίνα, όπως θα έκανε μια κανονική χώρα, φαίνεσαι ότι έχεις τον έλεγχο της κατάστασης.

Όποιος ακολουθήσει αυτά τα απλά βήματα, θα κατορθώσει να μην έχει καθόλου κρούσματα και τα έσοδα του από τον τουρισμό θα αρκούν για να καλύψουν το αυταρχικό του καθεστώς.

Καθαρός από ιούς παραμένεις στην εξουσία!

Turkey still has 0 cases of coronavirus like