Πώς πέρασαν στ’αλήθεια οι Αθηναίοι στο χθεσινό live των Arctic Monkeys;

Το παράδοξο με το χθεσινό live των Arctic Monkeys είναι πως τρίβει στα μούτρα όποιου ψάχνει για αυτό, από καθαρό FOMO το επόμενο πρωί, πως η μπάντα που λειτούργησε ως soundtrack των ερώτων του στα 20κάτι, δεν αποτελεί πλέον, σε μια γραμμική πορεία, το soundtrack των αναμνήσεών του, αλλά χωρίς να ανανεώνεται με κάποιο τρόπο, αποτελεί το παρόν soundtrack των καινούργιων 20κάτι. Ναι, οι Arctic Monkeys δεν «ανήκουν» δικαιωματικά σε όσους πεισματικά ήθελαν να απαντήσουν “I’m just mine tonight” σε εραστές και ερωμένες από τους οποίους ζητιάνευαν ένα επιβεβαιωτικό μιας delusional, νεαρής μονογαμίας. Καλησπέρα, Millennials, σας έχουμε νέα: οι Arctic Monkeys ανήκουν σήμερα σε νέους εικοσάρηδες που παριστάνουν τους ερωτευμένους, όπως ο καθένας οφείλει να κάνει στα 20. Οι υπόλοιποι είμαστε απλώς νοσταλγοί.

Αυτή η αλλαγή «στα δικαιώματα» γίνεται σαφής από τα social media. Από τα ελάχιστα tweets που αφορούν το χθεσινό live και από τις ελάχιστες αναρτήσεις στο Facebook που αναφέρονται σε αυτό. Θα μου πεις, υπάρχουν και τα Instagram stories, που έχουν επιτρέψει στα σταθερά ποστ στα social media να ζήσουν μια ψευδαίσθηση αραιότητας, αλλά ούτε σε εκείνα τα χθεσινοβραδινά swipe ακούσαμε ή είδαμε τη μπάντα να τραγουδάει μερικά από τα εμβληματικά, κάπως απρόθυμα από μεριάς της mainstream κομμάτια της. Ούτε Do I Wanna Know, ούτε Why’d You Only Call Me When You’re High ούτε τίποτα. Μόνο ένα Don’t Sit Down Cause I’ve Moved Your Chair πέρασε από μπροστά μας, σε στόρι ενός 28χρονου και αυτό εμπορικό. Αναρωτηθήκαμε αν θα πήγαινε στο live αν χρειαζόταν να πληρώσει για αυτό και τα λεφτά μας θα τα πόνταραμε στο «όχι» αν μας ενδιέφερε να κερδίσουμε το στοίχημα.

Το live των Arctic Monkeys μέσα από αναρτήσεις στα social media

Στο Twitter βρήκαμε μια ψύχραιμη αποτίμηση του χθεσινού live:

καλό entry, ωραίο φινάλε. Κοιλιά στα μέσα της συναυλίας και αδιάφορο perfomance με τον Αλεξ να υπερεπιδεικνύει πόσο τρομερα σεξι ειναι στα όρια του “εντάξει το καταλάβαμε”! ¨Οσοι πήγαν μιλάνε για decent συναυλία χωρίς να εχουν τρελαθει. Βέβαια πέραν του Αλεξ γιατί να τρελαθείς; — Chris_USA (@C_Amerikanou) July 19, 2023



Με άλλους χρήστες να σχολιάζουν πως τα τελευταία χρόνια -ειδικά μετά τον τελευταίο δίσκο- «η μπάντα είναι στα όρια του υποτονικού». Κατά τα άλλα, μόνο tweets από εκείνους που βιάζονται να κλείσουν από την προπώληση εισιτήρια και εν τέλει καταλήγουν να αναζητούν επίδοξους αγοραστές, από το “pool” με τους άλλους, τους “της τελευταίας στιγμής” που δεν πρόλαβαν, μιας και το live έγινε sold out.

Στο Facebook διαβάσαμε την ανάρτηση του ραδιοφωνικού παραγωγού του Kosmos, Μιχάλη Καμάκα, ο οποίος έγραψε σχετικά με το live:

“Οι Arctic Monkeys χθες ήταν σαν να έκαναν την εξής δήλωση: η διάθεση τους να προχωρήσουν μουσικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όσο και να θέλουν να αποτάξουν την πρώτη τους «καλλιτεχνικά» εποχή, εκείνη εμφανίζεται μπροστά τους την ώρα της κρίσης, την ώρα του live δηλαδή. Το setlist είχε ως επι το πλείστον τις κλασικές επιτυχίες του χθες. Ο ήχος, το προφίλ που τους καθιέρωσε, αλλά απ’ ότι φαίνεται εντέλει, τους έχει στοιχειώσει κιόλας. Και αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό.

Fun fact: χθες εμαθα πως κάνουν θραύση στο tik-tok. Γεγονός που δικαιολογεί και εξηγεί τα εκατοντάδες 10χρονα που ήταν από κάτω”.

Το TikTok και το μεγάλο παράπονο από το χθεσινό live των Arctic Monkeys

Mparmpara on TikTok 1.1K Likes, TikTok video from Mparmpara (@mparmparaa): “Arctic Monkeys live in Athens στο Release Festival απλά ό,τι καλύτερο #fypgreece #arcticmonkeys #releaseathens #liveinathens #concert #besfypgamww #tiktokgreece #foryougr”. 505 – Arctic Monkeys.

Και ναι, στο TikTok έγινε η αποκάλυψη. Με Zennials ξεμυαλισμένους με τον Alex Turner. Στο TikTok καταλάβαμε πόσος κόσμος ήταν εκεί, κόσμος μιας άλλης εποχής, όχι εκείνης της αμήχανης γενιάς, στο διάκενο μεταξύ χιπστερισμού και διάφανης αυθεντικότητας.

jo on TikTok 8.6K Likes, 112 Comments. TikTok video from jo (@flatlivesmatter): “θα αυτοκτονήσω 🥲 ##arcticmonkeys##concert”. original sound.

Η Gen Z είναι λίγο σαν να έχει γεννηθεί γνωρίζοντας πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να παριστάνεις τον ψαγμένο χωρίς να είσαι, απλώς για να φανείς κουλ και για να κάνεις πως τα ξέρεις όλα, θεωρώντας την απάντηση «δεν ξέρω» μια δήλωση υπαρξιακής αποτυχίας.

penia_mal on TikTok 3.6K Likes, 33 Comments. TikTok video from penia_mal (@peniamall): “#φυπシ #φυπ #foryoupage #releaseathens23 #arcticmonkeys #concert #outfit #alexturner @nadiaconstantopoulou”. original sound – <3.

Το TikTok τελοσπάντων γέμισε από βίντεο από Έλληνες της Gen Z που έφτασαν νωρίς στην Πλατεία Νερού για να βολευτούν, που ανέβασαν αναπολογητικά βίντεο με το πριν και μετά το live, με μαύρες μασκάρες να τρέχουν στα μάγουλά τους, με πλακάτ cringe αγάπης προς τον Turner, αλλά και με ένα μεγάλο παράπονο από το live:

444 on TikTok 3.4K Likes, 56 Comments. TikTok video from 444 (@n11111111111k): “ας προσποιηθουμε πως το επαιξαν!!! #arcticmonkeys #greece #wannabeyours @gew”. original sound – Wxter 水.

Οι Arctic Monkeys δεν έπαιξαν το “I Wanna Be Yours”. Και όπως έγραψε σε σχόλιο ένας χρήστης του TikTok, αυτό δεν θα τους το συγχωρήσουν ποτέ.

Plot twist: όσο γράφεται αυτό το κείμενο, ο Γιώργος από το πίσω γραφείο μου γκρινιάζει πως βαρέθηκε να βλέπει Instagram stories από τους Monkeys χθες. “Μόνο που έπαιζε το ίδιο και το ίδιο κομμάτι σε όλα”. “Ποιο;”. “Αυτό το Do I Wanna Know?. Γιατί, έχουν κι άλλο;”.

