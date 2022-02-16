Πώς ζει ένας Έλληνας στο Κίεβο τώρα;

Ο χρήστης του Reddit, Bright Speech, επιχείρησε μέσω ενός ανοικτού thread να πάρει το βήμα και να δεχτεί ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα ενός Έλληνα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Από το φαγητό και το Internet, μέχρι την τηλεφωνία, το Ίντερνετ και την τεταμένη διπλωματική σχέση της Ουκρανίας με τη Ρωσία, το πορτραίτο μιας ζωής στο Κίεβο αποτυπώνεται με τα πιο ρεαλιστικά χρώματα.

Πώς είναι η ζωή λοιπόν, για τους Έλληνες μετανάστες στο Κίεβο και γενικότερα στην Ουκρανία;

«Ας ξεκαθαρίσουμε πως άλλο Ελληνισμός και άλλο Έλληνες μετανάστες. Οι μετανάστες είμαστε λίγοι. Χαλαρά τους βλέπω όλους τους μετανάστες, η ζωή, λόγω χαμηλού κόστους δεν είναι τόσο αγχωτική εδώ όσο είναι στην Ελλάδα. Ο Ελληνισμός της Μαριούπολης, έχει πλάκα, έχω συναντήσει μερικούς στο Κίεβο από εκεί που μου λένε «α είμαι και εγώ Έλληνας».

Ενημέρωση;

«Προτιμώ Reddit, UKRINFO, Kyivpost, Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά μέσα. Έχω και γνωστούς γνωστών στρατιωτικών για mouth to mouth ενημέρωση».

Τι του αρέσει και τι απεχθάνεται περισσότερο στην Ουκρανία;

«Μου αρέσει περισσότερο η 1gbit οπτική ίνα με 10Ε το μήνα. Απεχθάνομαι περισσότερο το sex tourist mentality».

Πώς συνδέεται ο πρόεδρος της χώρας με το Netflix;

«Ο Ζελένσκι, αν και δεν παρακολουθώ τα πολιτικά καθόλου, μου φαίνεται απίστευτο το ότι εκλέχθηκε από μία σειρά στο Netflix!».

(Αναφέρεται στο Servant of the People, τη δημοφιλέστατη σειρά που δείχνει τον Ζελένσκι να υποδύεται έναν δάσκαλο γυμνασίου ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος της χώρας, λίγους μήνες αφότου ένα viral video τον δείχνει να «εκρήγνυται» κατά του διεφθαρμένου καθεστώτος της χώρας. Ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο Ζελέσνκι, εξελέγη οντως αργότερα πρόεδρος της χώρας! Μια ακραία περίπτωση όπου η Τεχνη μιμείται τη ζωή! Το BBC έκανε ένα αφιέρωμα σε αυτή την απίστευτη ιστορία.)

Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία;

«Δεν έχω ιδέα και δεν πήρε κάτι το αυτί μου. Αν γίνει κάτι καλύτερα να κοιτάς στο sub της Ουκρανίας. Γενικά στο Κίεβο είναι όλοι χαλαροί. Σε επιφυλακή φυσικά αλλά χωρίς καθόλου φασαρίες»

«Εν ολίγοις, η Ουκρανία ήθελε την ανεξαρτησία της, την απέκτησε το 2014 η Ρωσία ενεργοποίησε σχέδια κατάληψης Κριμαίας και ανεξαρτησίας Ντονμπάς για να δεσμεύει συμφέροντα της αλλά και να δημιουργήσει συρράξεις ως αποτροπή στην είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό που γίνεται τώρα, γίνεται κάθε χρόνο. Ο στρατός αυτός είναι πάντα εκεί άλλες φορές 80.000 άλλες 100.000. Αν ήταν να επιτεθούν θα το είχαν κάνει το 2014».

Υπάρχουν ακραίες εθνικιστικές κινήσεις στη χώρα;

«Ναι, αλλά ίσως ένα 10%; Γενικά βρίσκονται σε μεγάλη εξωτερική απειλή, ανεβαίνει αρκετά ο πατριωτισμός σε όλους. Αλλά επειδή έχω φίλους που δουλεύουν στην τράπεζα πχ, ή σε IT κτλ .. γενικά δεν έχω καθόλου επαφή με το κομμάτι των ακραίων πολιτικών ιδεολογιών».

Γιατί να πάει ένας Έλληνας στην Ουκρανία;

«Ξέρω σπαστά Ουκρανικά, με τράβηξε το χαμηλό κόστος ζωής και η ποιότητα στη δουλειά μου.Γνώρισα μία κοπέλα στους 2-3 μήνες όταν ήρθα στις αρχές και είμαστε μαζί όλα τα χρόνια που είμαι εδώ. Δεν έχω καθόλου εμπειρία σε dating ή να κρίνω γενικά τις γυναίκες! Μέσω social network γνωριστήκαμε με την κοπέλα μου, συγκεκριμένα μέσω του Internations»

Πόσο εύκολο είναι να μάθει κανείς Ουκρανικά;

«Μιλάω κάποια Ουκρανικά πολύ σπαστά. Έκανα καμιά 20ρια μαθήματα όλα και όλα καθώς και duolingo. Έχω ένα λεξιλόγιο 1000-2000 λέξεων τα πολύ βασικά. Τα διαβάζω, καταλαβαίνω τις ταμπέλες στα μαγαζιά κτλ. Καταλαβαίνω όταν μου μιλάνε περί τίνος πρόκειται. Αλλά δε μπορώ να κάνω σύνθετες συζητήσεις. Είμαι σε τομέα εργασίας αρκετά διεθνή, και όλοι μου οι συνεργάτες μιλούν Αγγλικά. Επαγγελματικά δεν έχω κανένα θέμα!»

Πώς είναι το street food;

«Παίζει πολύ Σαουρμά, που είναι σαν Ντονερ / Κεμπάπ. Δε συγκρίνεται με τον γύρο όμως. Γενικά πιο πολύ θα πάω σε πίτσα η burger».

Τελικά, φοβάται ένας Έλληνας στην Ουκρανία;

«Είναι μία κατάσταση την οποία την αποδέχθηκα πριν χρόνια όταν ήρθα, και ήξερα πως η Ουκρανία είχε αυτό το ρίσκο, αλλά γενικά δε φοβάμαι, επειδή η στήριξη στη χώρα από την Δύση είναι τεράστια. Μπορώ να επιστρέψω Ελλάδα ανά πάσα στιγμή, αλλά είναι ρευστό ακόμα. Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει πως θα συνεχιστεί η διπλωματία».

*ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.