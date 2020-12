Ρεσιτάλ ανοησίας, σε μια ιστορική μέρα

Μπήκα στα σόσιαλ για να φτιάξω μια συλλογή αναρτήσεων για τον ιστορικό του μέλλοντος, για να υπάρχουν μαζεμένες οι αντιδράσεις απ’ τη μέρα που ήρθε επιτέλους το πρώτο εμβόλιο στην Ελλάδα. Διαπίστωσα πως οι 9 στους 10 το έχουν ρίξει στην πλάκα (θεμιτό αλλά όχι να καταπιεί η πλάκα την ιστορική σημασία της ημέρας), την γκρίνια και τα ψέματα.

Αυτοί που έλεγαν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ εμβόλιο, ή ότι δεν το χρειαζόμαστε, τώρα δήθεν γκρινιάζουν «γιατί δεν έχουμε περισσότερα». Άλλοι σαρκάζουν το γεγονός ότι μας ήρθαν «μόνο 9.000» εμβόλια, κρύβοντας το γεγονός ότι ΤΟΣΑ ΑΚΡΙΒΩΣ πήραν για συμβολικούς λόγους ΟΛΕΣ οι ευρωπαϊκές χώρες για την πρώτη μέρα, και πως από αύριο και μετά θα τα μοιράζονται όπως θα έρχονται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Άλλοι που κάνουν ότι δεν ξέρουν τι είναι ο ξηρός πάγος διακινούν fake news για το ότι δήθεν δεν διατηρήθηκαν τα εμβόλια που μας έφεραν.

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

ΟΚ, πλάκα θα είχε, σε άλλη φάση μπορεί και να κάναμε αφιέρωμα με ατάκες για το φανελάκι του. Και άντε να πούμε και μεταξύ μας «καλά δεν είχε άλλο κασκορσέ»; Αλλά εκεί κολλήσαμε τώρα;

Δήθεν αντισυμβατικοί που δε νοιάζονται για ντυσίματα και πολέμιοι του bullying τώρα κοροϊδεύουν δημοσίως έναν γιατρό-ήρωα, σε μια τόσο σημαντική στιγμή (και γι’ αυτόν).

Στον Τσιόδρα που τρέχει χωρίς σταματημό 15 ώρες το 24ωρο εδώ και 9 μήνες και δε νοιάστηκε/πρόλαβε να φορέσει ένα καλό φανελάκι για τους φωτογράφους θα βγάλεις τη χολή σου ή το κυνικό «χιούμορ» σου; Επειδή δεν τον κολάκευσαν οι εικόνες;

Δεν φιμώνω κανέναν, σχολιάζω απλώς κάτι που θεώρησα λυπηρό, ειδικά όταν έρχεται από ανοιχτόμυαλους ανθρώπους.

***

An ICU nurse is the first Greek to be inoculated.I got emotional watching this live on TV. We’ll beat this beast. ✌🏻#EUvaccinationdays pic.twitter.com/Ack4918id4