Συνελήφθη ο “βαφέας” της σκάλας στο Γαλάτσι για μηνύματα μίσους κατά των ομόφυλων ζευγαριών

Θυμάστε τον τύπο στο Γαλάτσι που βανδάλισε μία σκάλα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου γιατί θεωρούσε ότι λειτουργούσε σαν προπαγάνδα της Νέας Τάξης Πραγμάτων υπέρ των ομοφυλόφιλων;

Αν όχι ας σας κάνω μία υπενθύμιση για το ποιόν του:

“Αν δε κάνεις το μπόλι και δεν πάρεις τη νέα ταυτότητα θα κάνεις θραύση προπαγανδίζει από τις σελίδες που διατηρεί σε όλα τα social media. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο, είναι ότι πέρα από τις ψέκες που “πουλάει” στα social, είχε και θέση στα πεπραγμένα του Δήμου Γαλατσίου, μάλιστα είχε υπάρξει και αντιδήμαρχος.

Διαβάζουμε στo e-galatsi.” Το 2014 συμμετείχε για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές και εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Γιώργου Μαρκόπουλου, «Γαλάτσι, Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο». Το 2014 ορίστηκε Αντιδήμαρχος καθαριότητας ,ενώ το 2016 ,αποχώρησε από τον συνδυασμό και παρέμεινε ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

Το 2018 πιστεύοντας στις ικανότητες του Κώστα Ζώμπου, αποφάσισε να συμπορευτεί μαζί του και να είναι εκ νέου υποψήφιος στις Δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, αλλά δε βγήκε καθώς πήρε μολις 336 ψήφους”

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, γύρισε ένα βίντεο στο οποίο προσπαθεί να βάψει μαύρη μία σκάλα του δήμου που έχει βαφτεί με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Σύμφωνα με το μυαλό που κουβαλάει ο εν λόγω κύριος, η σκάλα είχε βαφτεί σε αυτά τα χρώματα (από κάποια “αριστερή άπλυτη”) για να προπαγανδίσει την ομοφυλοφιλία… Το φοβερό είναι ότι, όπως βλέπουμε στο βίντεο ούτε αυτό δεν καταφέρνει να κάνει αφού κατά λάθος χύνει τη μαύρη μπογιά στο πρόσωπο του.”

ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ on X (formerly Twitter): "Τα σκαλοπάτια της ανωμαλίας είναι πλέον παρελθόν!!Όσες φορές θα τς φτιάχνεται άλλες τόσες θα σας τα χαλάω!!!Η αλήθεια θα κερδίσει!!!

Ο βαφέας της σκάλας, που παραλίγο να τυφλωθεί από τις μπογιές, συνελήφθη από την Κρατική Ασφάλεια με την κατηγορία ότι υποκινούσε σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις και μίσος σε βάρος ατόμων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων και παράβαση του νόμου περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών που αποσκοπούν σε φυλετικές διακρίσεις.

Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το βράδυ της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου είχε προβεί σε ζωντανή μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο όμοιο με το ανωτέρω

