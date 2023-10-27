Τι είναι οι σοκαριστικές “φάμπρικες influencer” και γιατί θυμίζουν κάτεργα

Πριν από λίγο καιρό μία ιντερνετική περσόνα, ο Linus Ekenstam ανέβασε ένα βίντεο από μία “φάρμα” influencer στην Ινδονησία και σόκαρε το ίντερνετ. Σε έναν χώρο που θύμιζε εργοστάσιο, αυτοί που προετοιμάζονται να γίνουν οι επόμενοι influencer της χώρας, έχουν τα δικά τους μικροσκοπικά δωμάτια με τις κάμερες τους, τα κινητά τηλεφώνα τους, τις ειδικές λάμπες τους και εκεί, αφού περάσουν τη “εκπαίδευση” influencer, παράγουν σε βιομηχανικό ρυθμό το content τους. Αυτές είναι τεράστιες “φάρμες” που μπορεί να έχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες υπαλλήλους-content creators που του χρησιμοποιούν για να παίρνουν views-followers με τελικό σκοπό να διαφημίζουν διάφορα προϊόντα.
Και στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες, μεμονωμένες προσπάθειες, ιντερνετικών δημιουργών περιεχομένων να μείνουν στο ίδιο μέρος ή να μοιράζονται κάποιο studio, αλλά αυτό που γίνεται σε διάφορες χώρες της Ασίας γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα. Φανταστείτε τα τεράστια κέντρα τηλεφωνίας, αλλά αντί για τηλέφωνα να υπάρχουν κάμερες και αντί για να γίνεται κάποια εξυπηρέτηση ή κάποια πώληση προϊόντος να γυρίζονται επί ώρες χιλιάδες βίντεο με περιεχόμενο που να προσπαθεί να πουλήσει κάποιο προϊόν.
