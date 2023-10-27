Τι είναι οι σοκαριστικές “φάμπρικες influencer” και γιατί θυμίζουν κάτεργα

Πριν από λίγο καιρό μία ιντερνετική περσόνα, ο Linus Ekenstam ανέβασε ένα βίντεο από μία “φάρμα” influencer στην Ινδονησία και σόκαρε το ίντερνετ. Σε έναν χώρο που θύμιζε εργοστάσιο, αυτοί που προετοιμάζονται να γίνουν οι επόμενοι influencer της χώρας, έχουν τα δικά τους μικροσκοπικά δωμάτια με τις κάμερες τους, τα κινητά τηλεφώνα τους, τις ειδικές λάμπες τους και εκεί, αφού περάσουν τη “εκπαίδευση” influencer, παράγουν σε βιομηχανικό ρυθμό το content τους. Αυτές είναι τεράστιες “φάρμες” που μπορεί να έχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες υπαλλήλους-content creators που του χρησιμοποιούν για να παίρνουν views-followers με τελικό σκοπό να διαφημίζουν διάφορα προϊόντα.

Και στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες, μεμονωμένες προσπάθειες, ιντερνετικών δημιουργών περιεχομένων να μείνουν στο ίδιο μέρος ή να μοιράζονται κάποιο studio, αλλά αυτό που γίνεται σε διάφορες χώρες της Ασίας γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα. Φανταστείτε τα τεράστια κέντρα τηλεφωνίας, αλλά αντί για τηλέφωνα να υπάρχουν κάμερες και αντί για να γίνεται κάποια εξυπηρέτηση ή κάποια πώληση προϊόντος να γυρίζονται επί ώρες χιλιάδες βίντεο με περιεχόμενο που να προσπαθεί να πουλήσει κάποιο προϊόν.

Αυτού του είδους οι φάρμες δεν υπάρχουν μόνο την Ινδονησία, αυτή η εμπορική τακτική είναι επίσης γνωστή στην Κίνα, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω live προγράματος αποτελεί μία βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει “θερμοκοιτίδες επιρροής” που προωθούν περιεχόμενο από προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οκτάωρες βάρδιες, ειδικά προσαρμοσμένο ώστε να γίνει viral.

Oι επιχειρήσεις αυτές γίνονται όλο και πιο συχνό φαινόμενο, καθώς η Κίνα συνεχίζει να αγκαλιάζει πλατφόρμες live προγράμματος, όπως το Taobao, που ανήκει στην Alibaba, το αντίστοιχο κινέζικο Amazon, όπου οι influencer πωλούν προϊόντα μόδας και καλλυντικά online. Δημοφιλής στην Ασία, και ακόμα σε αρχικό στάδιο στις ΗΠΑ, η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω live-streaming της Κίνας, εκτοξεύτηκε πάνω από 280% μεταξύ 2017 και 2020 και αναμένεται η αξία της να ξεπεράσει στο τέλος του 2023 τα 704 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι στιγμής στη δύση δεν υπάρχουν τέτοιες “φάρμες”, αλλά όσο ο κόσμος πλησιάζει στο να γίνει πραγματικότητα ξ δυστοπία της σειράς Black Mirror, λογικά, αυτές οι “φάμπρικες” δε θα αργήσουν να κάνουν και την εμφάνιση τους σε Ευρώπη και Αμερική.

