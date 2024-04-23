Το αληθινό tweet της stalker του Baby Reindeer είναι ακόμα online και προκαλεί παροξυσμό

Το Baby Reindeer για πολλούς αποτελεί την πιο disturbing σειρά του Netflix. Το story είναι γνωστό, μιας και αν κρίνουμε από το Timeline μας δεν έχει μείνει κάποιος που να μην το έχει δει. Έστω από περιέργεια. Λογικά, μετά το τρίτο επεισόδιο της σειράς και μέχρι το τέλος της, μια ερώτηση στοιχειώνει το μυαλό κάθε θεατή: ποια στην ευχή είναι η αληθινή Martha και τι συνέβη τελικά σε αυτή τη γυναίκα;

Η σειρά βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες του Σκωτσέζου κωμικού Richard Gadd, ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια αληθινή stalker στην πολύ αληθινή ζωή του. Βέβαια έχουν γίνει αρκετές fictional προσθήκες στη σειρά «για νομικούς και καλλιτεχνικούς λόγους», όπως έχει δηλώσει στο Forbes.

«Προφανώς είχαμε πλήρη επίγνωση ότι κάποιοι χαρακτήρες σε αυτό είναι ευάλωτοι άνθρωποι, οπότε δε θες να κάνεις τη ζωή τους πιο δύσκολη. Οπότε πρέπει να αλλάξεις τα πράγματα για να προστατέψεις τον εαυτό σου και να προστατεύσεις τους άλλους ανθρώπους», είπε επίσης.

Ακολουθούν όσα μοιράστηκε ο Gadd για το πραγματικό πρόσωπο, τη γυναίκα στην οποία βασίζεται ο χαρακτήρας της Martha.

Ποια είναι η Martha στο “Baby Reindeer”;

Στο Baby Reindeer ο Gadd υποδύεται τον Donny Dunn, έναν wannabe κωμικό και πολύ μπερδεμένο άνθρωπο. Μια μέρα, μια άγνωστη γυναίκα μπαίνει στην pub που δουλεύει o Donny. Δεν έχει χρήματα να παραγγείλει κάτι να πιει και ο Donny καταλήγει, από καλοσύνη, να την κερνάει ένα τσάι. Εξαιτίας αυτής της χειρονομίας, η γυναίκα, που τη λένε Martha και την υποδύεται εκπληκτικά η Jessica Gunning, η Martha μετατρέπεται σε stalker του, ούσα ανίκανη να διαβάσει τις πραγματικές προθέσεις του Donny.

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ποια ήταν η πραγματική stalker;

Ο Gadd αρνήθηκε να δώσει το όνομα της πραγματικής stalker του. Μιλώντας στο GQ την περιέγραψε ως ένα «αρκετά ιδιοσυγκρασιακό άτομο».

«Καταβάλαμε τόσο μεγάλες προσπάθειες να τη μεταμφιέσουμε σε σημείο που δεν νομίζω ότι θα αναγνώριζε τον εαυτό της. Αυτό που δανειστήκαμε είναι μια συναισθηματική αλήθεια, όχι ένα πραγματικό προφίλ κάποιου», είπε.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Gadd εξήγησε πώς επέλεξε τη Gunning ως Martha.

«Αυτό που έπρεπε να δω ήταν η ουσία του ατόμου, το είδος της ενέργειας, και κανείς δεν το έκανε όπως η Jess. Είναι εκπληκτική. Έπρεπε να δω κάποια που τη μια στιγμή ήταν ευάλωτη, την άλλη θυμωμένη, ευμετάβλητη, αλλά τόσο απελπισμένη και συμπαθητική. Έπρεπε να δω κάποιον που θα μπορούσε να αποτυπώσει μια πλήρη γκάμα συναισθημάτων», είπε.

Το ίντερνετ δεν δυσκολεύτηκε να εντοπίσει την πραγματική Martha

Επειδή 2024 και πολλά χρόνια εμπειρίας στο online stalking (no pun intended), οι χρήστες του Χ/Twitter εντόπισαν το προφίλ της real Martha και μάλιστα βρήκαν και ένα που μαρτυρά εντελώς την ταυτότητά της, αλλά και την εμμονή της με τον Gadd.

Ναι, ένα tweet που περιλαμβάνει το σεξουαλικό υπονοούμενο με τις κουρτίνες:

Ενδεικτική αντίδραση της «ανακάλυψης» >>

Τι απέγινε η real Martha;

Σε άρθρο των Times, o Gadd τόνισε πως η κατάσταση έχει επιλυθεί, με το άρθρο να υποδηλώνει πως δεν πήγε στη φυλακή και ότι «δεν ήθελε να ρίξει στη φυλακή κάποιον που ήταν σε αυτό το επίπεδο ψυχικά ασθενής».

Όπως και στη σειρά, ο Gadd υπέβαλε μήνυση εναντίον της πραγματικής stalker του, ενώ συζήτησε την όλη διαδικασία με το GQ.

«Μπορώ να σκεφτώ πολλά παραδείγματα όπου οι άνθρωποι έχουν καταγγείλει στην αστυνομία έναν stalker, αλλά επειδή ίσως είχαν προηγούμενη σχέση, η αστυνομία δεν το πήρε στα σοβαρά. Μπορεί να αναζητούν έναν συγκεκριμένο λόγο για να συλλάβουν… αλλά μερικές φορές οι καταστάσεις διαφοροποιούνται από αυτό», δήλωσε.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η αστυνομία είναι να προσπαθήσει να διαφυλάξει την ασφάλεια του ατόμου που κάνει την καταγγελία αντί να περάσει από μια μακρά, επίπονη διαδικασία για να καταλάβει αν πρέπει να τον πιστέψει ή όχι».

