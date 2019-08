Το απίθανο cameo του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στο ολοκαίνουργιο ντοκιμαντέρ του Netflix

Μου έγραψε ο Κωνσταντίνος που έχει φοβερή παρατηρητικότητα: «Δεν ξέρω αν έχεις δει το ντοκιμαντέρ The family του netflix. Oxι αυτό με την τρελόαυστραλέζα και τα δύσμοιρα, αλλά το άλλο με τους κολλητούς του Jesus και την Washington…»

(Δεν το είχα δει αλλά το ξεκίνησα. Είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που ξεσκεπάζει μια μυστική χριστιανική οργάνωση που, με ηγέτη τον μακαρίτη πια Doug Coe, κινεί τα νήματα της αμερικανικής πολιτικής, με πρόσχημα την αγάπη στην θρησκεία. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη σχέση της οργάνωσης με μεγάλα σεξουαλικά σκάνδαλα, αλλά και με την παγκόσμια πολιτική κατάσταση. Στα περίφημα National Prayer Breakfasts της έχουν παραβρεθεί πολλοί πολιτικοί.)

Ακολουθεί το τρέιλερ

Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος. «Λοιπόν είμαι στο τρίτο επεισόδιο (με τίτλο Νέα Τάξη Πραγμάτων) και πρόσεξα ότι στο 19:29 σε μια φωτογραφία από το National Prayer Breakfast μαζί τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ George Bush Senior και τον ηγέτη της Οικογένειας Doug Coe είναι κι o Βαρβιτσιώτης senior!»

Ισχύει, και έβγαλα και screenshots (και έφτιαξα και gif 🙃). Το καλό σενάριο είναι ότι ως επισκέπτης στον Λευκό Οίκο ο κ. Βαρβιτσιώτης ακολούθησε τον Πρόεδρο Bush στο Πρωινό Εθνικής Προσευχής.

