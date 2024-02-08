Το χορευτικό catwalk της Ελένης Τοπαλίδου στο Βερολίνο είναι ΟΤΚ θα δεις σήμερα

Λίγο βαρετή η σημερινή μέρα, έτσι; Λίγο. Κάπως. Βασικά, ίσως το μόνο μη βαρετό πράγμα που είδαμε σήμερα να είναι το χορευτικό catwalk της iconic (ναι, το λέμε) Έλενας Τοπαλίδου σε fashion show του στο Βερολίνο. Ναι, δεν ήταν και πολύ συνηθισμένη.

Η χορεύτρια και ηθοποιός δεν περπάτησε ακριβώς σαν μοντέλo στο show μόδας. Βασικά, το catwalk της χώρεσε όλη της την ταυτότητα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε επίπεδο προσωπικότητας.

View this post on Instagram A post shared by Ελενα Τοπαλιδου (@eltopalidou)

Η ίδια ανέβασε βίντεό της να περπατά σε show μόδας στο Βερολίνο, στην Εβδομάδα Μόδας του Βερολίνου, στο ντεφιλέ του Rianna in Berlin, του high end vintage store της Rianna Kounou, που μετέφερε το κατάστημά της από την Αθήνα στο Βερολίνο το 2009.

Στο κατάστημά της μπορεί να βρει κανείς προσεκτικά επιλεγμένα vintage κομμάτια, από Chanel σακάκια μέχρι τα κλασικά mom jeans των ‘90s και πουλόβερ από τα 80s, όσο loud τα φαντάζεται.

Η ίδια φαίνεται να προτιμά τα ρούχα σε έντονα χρώματα και τα flashy υλικά. Εκτός από ρούχα, έχει αναλάβει μια σειρά από προσεκτικά επιλεγμένες συλλογές από designer τσάντες, vintage κοσμήματα και μικρά έπιπλα. Προφανώς για προσωπικότητες που λατρεύουν το χρώμα όσο και εκείνη.

Να τονίσουμε πως δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που η Έλενα Τοπαλίδου πρωταγωνιστεί σε project μόδας. Πριν λίγο καιρό την είδαμε την καλλιτέχνιδα να πρωταγωνιστεί στην πρώτη προσωπική καμπάνια της Phoebe Philo, στο επόμενο βήμα της μετά τη συνεργασία της με τον οίκο Céline.

Δίπλα στη Daria Werbowy, το μοντέλο που συνδέθηκε όσο κανένα τόσο με τον οίκο Céline όσο και με τη Philo και τη Ζήνα Δεσύπρη, η Έλενα Τοπαλίδου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή και στο νέο ολόφρεσκο βήμα της Phoebe Philo.

