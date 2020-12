Βίσση – Βανδή: Από τις σπάνιες φορές που οι προσδοκίες ξεπεράστηκαν

Προσπαθώ να καταλάβω γιατί, τελικά, ψιλοεντυπωσιάστηκα από τη συνύπαρξη Βίσση και Βανδή χτες βράδυ στον τελικό του Just the 2 of Us.

Ήμουν τόσο κυνικός και απορριπτικός μέχρι που ξεκίνησε το σόου τους που η μεταστροφή της γνώμης μου ίσως σημαίνει πως κάτι έγινε σωστά.

Ναι, ήταν η νοσταλγία της χαμένης νιότης. Ήταν και η κουτσομπολίστικη περιέργεια για μια συνύπαρξη που δεν περιμέναμε (ακόμη κι όσοι δεν πολυνοιαζόμασταν) να δούμε. Ήταν ίσως και μια αίσθηση πως κάτι ιστορικό συνέβαινε στην σύγχρονη ποπ κουλτούρα της χώρας: κάτι που θα γινόταν σημείο αναφοράς και θα γεννούσε άμεσα συζητήσεις, άπειρα memes, παρωδίες κλπ.

Ήταν τέλος η αίσθηση μιας αναπάντεχης χριστουγεννιάτικης ζεστασιάς, μια ανεπαίσθητη χαρά για τη συνειδητοποίηση πως οι κόντρες (;) κάποτε τελειώνουν και δίνουν τη θέση τους σε κάτι ώριμο και θερμό.

Ήταν όλα αυτά. Αλλά, για μένα, αυτό που πέταξε τον κυνισμό και τη δυσπιστία μου για ό,τι κάνει ο Νίκος Κοκλώνης στα σκουπίδια ήταν το γεγονός ότι μας έδωσαν, νομίζω για πρώτη φορά σε τέτοια σόου, περισσότερα κι από όσα μας υποσχέθηκαν.

Και εξηγώ, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στα ελληνικά σόουμπιζ προγράμματα: Πόσες φορές την έχουν πατήσει οι τηλεθεατές με συναρπαστικές προαναγγελίες απογοητευτικών πραγμάτων; Από τα δελτία ειδήσεων του Star («Δείτε ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια συνελήφθη για ναρκωτικά», όπου όταν κάποτε έπαιζαν επιτέλους την είδηση διαπίστωνες ότι επρόκειτο για μία πανάγνωστη τραγουδίστρια ΤΗΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ), μέχρι τα κουτσομπολίστικα κουίζ των μεσημεριανάδικων που τελικά δεν έδιναν ποτέ την απάντηση, από τις «μεγάλες εκπλήξεις» που έταζαν οι παρουσιαστές και αποδεικνύονταν φούσκες, μέχρι τις παραπλανητικές υποσχέσεις του Φουρθιώτη.

Λίγο να έχεις ασχοληθεί με την ποπ κουλτούρα στην τηλεόραση ξέρεις πως όσα περισσότερα κεράσια ακούς, τόσο μικρότερο καλάθι πρέπει να κρατήσεις:

No Title τελικά έχει εκπτώσεις ή είναι όπως όταν έφερε η Ρούλα τη Μαντόνα και τελικά ήταν ο Ζαχαράτος;

(Παρότι η Ρούλα έχει κάνει τρελές εκπλήξεις και είναι φοβερή στη δουλειά της, τη δεύτερη φορά που διαφήμιζε ότι φέρνει με την εκπομπή της «την Μαντόνα στην Ελλάδα», είδαμε όντως τη Μαντόνα, όμως όχι στην Ελλάδα, ούτε να τραγουδάει αλλά σε πεντάλεπτη τυποποιημένη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη απ’ το Λονδίνο για την ταινία Εβίτα…)

Γι’ αυτό από τότε δεν πιστεύω τίποτα. Το μόνο που θέλουν είναι να σε κρατήσουν στην οθόνη μέχρι το τέλος, δίνοντάς σου την εντύπωση πως η μεγάλη ανατροπή/αποκάλυψη/συνάντηση θα γίνει σε πολύ πολύ λίγο, ενώ μπορεί να απέχει και πάνω από τρεις ώρες.

Με όλο τη σοφία που μου συσσώρευσαν δεκαετίες τηλεοπτικών απογοητεύσεων, ήμουν σίγουρος πως για το χτεσινό οι πιθανότητες ήταν οι εξής: α) Η Βίσση θα ήταν «εκεί» μέσω βιντεοσύνδεσης. β) Αν ήταν στο στούντιο, η περίφημη συνύπαρξη θα ήταν απλώς ότι θα τις βλέπαμε μαζί σε μεγάλο στούντιο, αλλά όχι στο ίδιο πλάνο, γ) Στην καλύτερη περίπτωση θα ένα είχαν πλάνο μαζί και ίσως λέγαν δυο κουβέντες, δ) Σε ακόμα καλύτερη περίπτωση ίσως έκαναν ένα ντουέτο μαζί, λέγοντας ένα τραγούδι.

Τίποτα όμως δεν με είχε προετοιμάσει για αυτό που είχαν στήσει: Δεν είπαν απλά «ένα» τραγούδι μαζί: Έκαναν ολόκληρο πρόγραμμα! Ένα σωρό τραγούδια, η μία της άλλης, κοινά, ντουέτα του Καρβέλα, τραγούδια του Φοίβου, ατάκες για το παρελθόν τους, ακόμα και φιλί στο στόμα στο τέλος. Μιλάμε για πολλή ώρα, τη στιγμή που ήδη όλοι θα είχαν ικανοποιηθεί και μ’ ένα δυο τραγούδια.

Δεν είμαι πολύ της ελληνικής ποπ, παρότι μου είναι συμπαθείς και οι δύο, όμως αυτό που με κέρδισε τελικά δεν ήταν τόσο τα τραγούδια ή οι ίδιες. Ήταν το γεγονός ότι ο Κοκλώνης ήξερε ότι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα και παρόλα αυτά δεν το βροντοφώναζε για μέρες. Σε άφηνε να μην ξέρεις αν θα σε κοροϊδέψει πάλι (όπως οι περισσότερες εκπομπές στο παρελθόν), δεν έλεγε κουβέντα για το πόσο λίγο ή πολύ θα προχωρούσε αυτή η συνύπαρξη.

Έταξαν λίγα και έκαναν πολλά. Αυτή ήταν η μεγάλη ανατροπή, και ίσως πρέπει να γίνει μάθημα σε όλα τα κανάλια.

