10 memes που τρολάρουν ανελέητα το «Meta» του Ζούκερμπεργκ

Ήδη ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει ανακοινώσει στην εκδήλωση Connect της εταιρείας ότι το νέο όνομα της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων θα είναι Meta. Όλος ο κόσμος της ψηφιακής επικοινωνίας κινείται ξεκάθαρα σε ρυθμούς meta και επιχειρεί να αξιολογήσει αυτή τη νέα κίνηση του Ζούκερμπεργκ

«Είμαστε μια εταιρεία που κατασκευάζει τεχνολογία για να συνδεθεί ο κόσμος», είπε ο Ζούκερμπεργκ. «Μαζί, μπορούμε επιτέλους να βάλουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο της τεχνολογίας μας» είπε μεταξύ άλλων.

Είναι άραγε κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία του Facebook αυτή η νέα κίνηση, ή πρόκειται για «στάχτη στα μάτια»; Υπάρχουν ήδη πολλές αμφιβολίες, αλλά και διάθεση αναμονής για όσα θα παρουσιάσει η εταιρεία στο μέλλον.

Όπως ήταν φυσιολογικό, τα πρώτα memes έχουν ήδη εμφανιστεί, για ανελέητο τρολάρισμα του Meta και του νέου σύμπαντος ψηφιακής επικοινωνίας που υπόσχεται να παρουσιάσει.

Αρκεί μια μετονομασία για να βελτιωθεί η λειτουργία του Facebook;

Mήπως δεν ακούσαμε καλά και το Meta είναι Feta;

Metal ίσως;

Υπήρξαν και τα brands που σχόλιασαν – με διακριτικό τρολάρισμα – την επικαιρότητα

Παντού χωράει μια meta-ερμηνεία από τον Σάκη Ρουβά!

Και του Ύμνου του Κερατά

Δεν θα έλειπαν φυσικά και memes σε ανώτερο επίπεδο nerd-ισμού

Η λύση κρύβεται στο Squid Game!

Το logo πάντως, μας θύμισε διάφορα…

Και μια σκληρή απεικόνιση όσων υπόσχεται το Meta...

