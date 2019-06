Πώς αντέδρασε η Lady Gaga μαθαίνοντας ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι πια single;

Συνέβη λοιπόν αυτό:

Χώρισαν Μπράντλεϊ Κούπερ και Ιρίνα Σάικ – Μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης και μια περίοδο γεμάτη φήμες Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Ιρίνα Σάικ χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια και μια περίοδο στην οποία κυριάρχησε η φημολογία για τη Lady Gaga. Ο χωρισμός γίνεται γίνεται γνωστός σήμερα ενώ σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα από διεθνή μίντια το 33 ετών top model Ιρίνα Σάικ εγκατέλειψε το σπίτι όπου ζούσε με τον 44χρονο ηθοποιό.

Κάτω απ’ την είδηση στο Facebook μας υπάρχουν μέχρι στιγμής 400 σχόλια. Τα περισσότερα έχουν αναφορές της Gaga.

Η υποτιθέμενη σχέση τους και η χημεία τους στα Όσκαρς ήταν θέμα συζήτησης εδώ και μήνες, και πολλοί θα ήθελαν να τους δουν μαζί. Έτσι λοιπόν, επιστρατεύουμε σήμερα μερικά απ’ τα πιο πετυχημένα gif reactions που χρησιμοποίησαν οι αναγνώστες μας για να περιγράψουν την αντίδραση της Gaga…

Τέλος για Μπράντλεϊ Κούπερ και Ιρίνα Σάικ -Το διάσημο ζευγάρι χώρισε μετά από 4 χρόνια σχέση. Πώς φανταζόμαστε ότι αντέδρασε η Lady Gaga 😉

Και προς Ιρίνα Σάικ

