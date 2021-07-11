OnlyFans: Το συνδρομητικό σαιτ που θα καταργήσει την πορνογραφία

H Dannii Harwood είναι από την Ουαλία. Οι καθημερινοί της πελάτες στο OnlyFans είναι κυρίως άντρες, ετεροφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλοι, για τους οποίος γνωρίζει συνήθως το μικρό τους όνομα, το επώνυμο τους, συχνά ακόμα και τα ονόματα των κατοικίδιων τους. Η Harwood κερδίζει ένα εκατομμύριο δολάρια ετησίως, στέλνοντας video σε κάθε έναν από τους πελάτες- followers της. Συνήθως της ζητούν να ντυθεί ως νοσοκόμα, ντομινάτριξ ή ακόμα και να μείνει ολόγυμνη, ώστε να προβεί σε κάποια ερωτική πράξη (στριπτίζ) ή έστω, να προσφωνήσει κάθε πελάτη με το όνομα του και να του ευχηθεί «χρόνια πολλά». O πελάτης στο OnlyFans έχει πάντα δίκιο, όταν φυσικά επιλέγει μέσα από τα ερωτικά δρώμενα που μπορεί να σκαρώσει ο/η εκάστοτε δημιουργός.

Το παράδοξο του OnlyFans

Σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που θεωρείται το προπύργιο της μοντέρνας πορνογραφίας, τίποτα δεν είναι αυστηρά πορνογραφικό. Οι δημιουργοί συνήθως προβάλλονται ως fitness models ή gamers και κατευθύνουν το κοινό τους ώστε να τους ζητάει παράξενες, «ψαγμένες» αναπαραστάσεις μέσω φωτογραφίας ή video. Οι τιμές των μηνιαίων συνδρομών αυξάνονται συνήθως ανάλογα με το πόσο δύσκολη είναι η παραγωγή των υλικών που ζητά ο πελάτης.

Jem Wolfie και Matthew Camp – δύο επιχειρηματίες του γυμνού

Η Jem Wolfie έχει 10.000 συνδρομητές που τις δίνουν 10 δολάρια ανά μήνα ώστε να τους προμηθεύει με φωτογραφίες και video που θυμίζουν την αισθητική των Kardashian. Η ίδια αυτό-προσδιορίζεται ως «fitness model» και καυχιέται για την ομοιότητα της με την Kim Kardashian.

O Matthew Camp περιγράφει το OnlyFans ως «online go-go dancing». Ο ίδιος στα 34 του, βρίσκεται ήδη 10 χρόνια στην πλατφόρμα και θεωρείται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς, με ευρεία απήχηση στο gay κοινό. Σήμερα, με μια κάμερα κινητού, ένα g-string και ένα φωτόρυθμικό, βγάζει κατ’ ελάχιστο1.000 δολάρια σε ένα βράδυ, χρησιμοποιώντας και το Instagram για να αντλεί νέους fans από εκεί, ανεβάζοντας πιο «σεμνές» εικόνες του. Ήδη τα studios του queer αισθησιακού κινηματογράφου έχουν προσπαθήσει να τον διεκδικήσουν, μάταια.

To τέλος του πορνό κινηματογράφου

Στις αρχές της δεκαετίας των 00s, ο κινηματογράφος του πορνό προσπάθησε να επιβιώσει από την επέλαση της online πειρατείας, όμως ο εχθρός ήταν αόρατος. Η μουσική βιομηχανία μπορούσε να μηνύσει τις υπηρεσίες τύπου Napster για την κλοπή της ιδιοκτησίας τους. Τα studios του πορνό ήταν «φυρά» των πολυεθνικών εταιρειών διασκέδασης, η περικοπή που μπορούσαν να κάνουν στο budget με τον πιο απενοχοποιημένο τρόπο. Ένας νέος υπέρ-οργανισμός, η εταιρεία Mindgeek, προσπάθησε να γίνει κάτι σαν πρώιμο Netflix για τους λάτρεις του πορνό, προσφέροντας videos για κάθε ερωτική προτίμηση, μέσα από sites σαν το Brazzers.

Υπήρξαν όμως κι εκείνοι που ήθελαν να πάρουν υπό τον έλεγχο τους τα μέσα παραγωγής και όχι να αφεθούν στις ορέξεις ενός πεινασμένου «βιντεοκλιπά» που ήθελε να κινηματογραφήσει το magnum opus του. Άλλωστε το Reddit και το Tumblr προσέφεραν τα εφόδια για «χειροποίητες» παραγωγές ελαφρού αισθησιακού περιεχόμενου. Το 2011, μπορούσες να συναντήσεις την αγαπημένη σου sex blogger στο Reddit και να μαθαίνεις καθημερινά για τις σχέσεις της, για τα αγαπημένα της εσώρουχα, για τα φυτά που έβαλε στον κήπο της, πάντα λαμβάνοντας και κάποιο ερωτικό περιεχόμενο δωρεάν.

«Οnline girlfriends»

Εκείνη την εποχή η Dannii Harwood, ντροπιασμένη από τις συνεχείς απορρίψεις που δεχόταν σε audition για κλασσικό μπαλέτο και εξευτελισμένη από την γυμνή φωτογράφιση που είχε κάνει στην «κίτρινη» βρετανική φυλλάδα Daily Sport, ξεκίνησε να εργάζεται για το GlamGirls, ένα site που είχε δημιουργήσει ο Tim Stokely, ένας βρετανός επιχειρηματίας που κατά πολλούς είναι σήμερα ο Mark Zuckerberg του ερωτικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια ο Stokely δημιούργησε το Customs4U, μια πλατφόρμα που έδινε τη δυνατότητα σε κάθε συνδρομητή να «σκηνοθετήσει» ένα αισθησιακό video με πρωταγωνιστή/πρωταγωνίστρια το αγαπημένο του μοντέλο. Το 2016 γεννήθηκε το μικρότερο «αδελφάκι» του, το OnlyFans: Ένα συνδρομητικό «οχυρό» που δίνει τη δυνατότητα στο δημιουργό να ποστάρει links με περιεχόμενο του σε Instagram/Twitter. Ο «πελάτης» μπορεί να καταναλώσει το περιεχόμενο υπό ένα όρο: Να γίνει συνδρομητής. Το 80% κάθε συνδρομής πηγαίνει στον δημιουργό και το 20% στην εταιρεία.

«Μπορείς να βρεις δωρεάν πορνό. Όμως οι άντρες δεν πληρώνουν γι’ αυτά. Θέλουν να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την γυναίκα που έχουν δει σε ένα περιοδικό ή στα social media. Είμαι το online κορίτσι τους» λέει η Harwood σήμερα στους New York Times. Το μοντέλο στο εν λόγω άρθρο αποκαλύπτει τα εντυπωσιακά της κέρδη ανά μήνα: 30.000 δολάρια τον Αύγουστο, 35.000 τον Σεπτέμβριο, 52.000 τον Οκτώβριο είναι οι εισπράξεις από τέσσερις «μέτριους» εμπορικά μήνες της online εργασίας της.

Το site-φάντασμα

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό και παράδοξο στοιχείο του OnlyFans είναι πως η μητρική του εταιρεία είναι περίπου ανύπαρκτη, στα μάτια ενός οποιουδήποτε χρήστη που επιχειρήσει να googl-αρει «Fenix International Limited». Δεν υπάρχει σχετικό site, εκτός από έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Daniel Blythe, που προσφέρει κάποιες αόριστες απαντήσεις σε όποιον επιχειρήσει να τον ρωτήσει κάτι σχετικά με την εταιρεία. Η θεωρία πως η Fenix βρίσκεται στα δικαστήρια για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων μέσα από το site online chat MyFreeCams, διαψεύδεται κατηγορηματικά ακόμα και από τον ίδιο τον Stokely πολλές φορές.

Επιπλέον, αξίζει να τονίσουμε πως ούτε εφαρμογή με το όνομα OnlyFans υπάρχει, καθώς η Apple διατηρεί ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο κανόνων ως προς τη διακίνηση αισθησιακού υλικού μέσα από mobile εφαρμογές. Συχνά επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να «διαλύεται» η desktop πλατφόρμα λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Πόρνες»: Η εκδίκηση

Η 21χρονη Chanel Santini είναι μια ανερχόμενη δημιουργός του OnlyFans. Κερδίζει 8.000 δολάρια τον μήνα και το κοινό της αυξάνεται διαρκώς. Προηγουμένως, το 2010 είχε φύγει από το σπίτι της στην Αλμπουκέρκη, έχοντας αποκαλύψει στους γονείς της ότι ήθελε να κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου και να γίνει γυναίκα. Το 2015 βρέθηκε στο Las Vegas, όπου για να επιβιώσει, έπαιξε σε πορνοταινίες φτηνού budget και παράλληλα εργαζόταν περιστασιακά ως συνοδός.

Πρόσφατα, καθώς γύριζε videos στην άνεση της κρεβατοκάμαρας της για τους συνδρομητές της, θυμήθηκε τι είχε βιώσει στο πρώτο της πορνογραφικό γύρισμα. «Μου είχε πει ο σκηνοθέτης μου ότι έπρεπε να γίνω πουτάνα για να επιβιώσω σε αυτή την βιομηχανία. Θα ήθελα τόσο πολύ να του πω ότι βγάζω χιλιάδες δολάρια απλά με το να ποστάρω content σε ένα site. Για δες ποιος ήταν λάθος!»

