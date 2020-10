8 χρόνια μετά το Χυτήριο, τι απέγινε ο Λαέρτης Βασιλείου; Γενναίοι άνθρωποι θυμούνται και μιλούν για το τώρα

Λίγοι ήταν αυτοί που το 2012 (χρονιά που η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή με σχεδόν μισό εκατομμύριο ψήφους) όρθωσαν το ανάστημά τους εναντίον της.

Όταν οι τραμπούκοι της αποφάσισαν να καταστρέψουν την πολυβραβευμένη παράσταση Corpus Cristi που θα παιζόταν στο Χυτήριο σε σκηνοθεσία Λαέρτη Βασιλείου, ελάχιστα άτομα ήταν εκεί για να τους σταματήσουν.

Ο Μανώλης Βαμβούνης, γνωστός απ’ την ενασχόλησή του με τα θεατρικά μέσω του gkoultoura, ήταν εκεί και καθώς οι τραμπούκοι έβριζαν τους συντελεστές της παράστασης και την ματαίωναν με την ανοχή των ΜΑΤ, τουίταρε όσα συνέβαιναν. Και εκτός των άλλων συνέβη και ο ξυλοδαρμός του από ΒΟΥΛΕΥΤΗ της Χρυσής Αυγής.

(τα πιο πρόσφατα τουίτς είναι πρώτα)

Την επόμενη μέρα, περισσότεροι πολίτες πήγαν για να υποστηρίξουν την ελευθερία της έκφρασης.

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχε με μερικούς ακόμα το σθένος να τα βάλει με το τέρας – απ’ την αρχή. Και έξω απ’ το Χυτήριο και στα παράθυρα, τότε που τα κανάλια καλούσαν ακόμα τους Χρυσαυγίτες…

Να τι είχε πει σε συνέντευξή του στη LIFO, τρεις μέρες μετά τα γεγονότα στο Χυτήριο (συνέντευξη που οδήγησε τους Χρυσαυγίτες να ζητήσουν την άρση ασυλίας του επειδή τους είπε νταβατζήδες):

«Θα μπορούσε να πει κανείς, επειδή το έζησα από κοντά, ότι ήτανε στην αλυσίδα των γραφικών επεισοδίων που έχουν γίνει κατά καιρούς στην Ελλάδα. Δηλαδή 50-60 σαλταρισμένοι τύποι, θρησκόληπτοι, ψυχοπαθείς γκαραντί τώρα δεν το συζητάω. Γι’ αυτό [είπα] ότι δεν χρειαζόμαστε εισαγγελέα, εδώ πέρα χρειαζόμαστε 5-6 ασθενοφόρα να πάρουν αυτούς τους ανθρώπους να τους πάνε κατευθείαν για ψυχιατρική νοσηλεία. Τα πιο ελαφρά περιστατικά εκεί πέρα είχαν υστερία και τα βαρύτερα είχαν καραμπινάτη ψύχωση. Ανάμεσα σε υστερικούς και ψυχωτικούς.

Τα είδες στην τηλεόραση. Άλλο να τα ζεις επί τρεις ώρες και άλλο να σου τα περιγράψω εκ του μακρόθεν και με απόσταση δύο ημερών. Ήταν ψυχωτικοί οι άνθρωποι. Αν δεν υπήρχε η αστυνομία, τα ματ ανάμεσα μας θα μας λιάνιζανε. Αυτοί οι ψυχωτικοί, γραφικοί εντός ή εκτός εισαγωγικών τύποι, κατά καιρούς κάνουν την εμφάνιση τους σε διάφορα.»

«Η ειδοποιός διαφορά αυτή τη φορά ποια ήταν;» τον είχε ρωτήσει ο Σταύρος Διοσκουρίδης. «Η παρουσία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Γιατί οι βουλευτές της Χ.Α οχυρωμένοι πίσω από την ασυλία, η ασυλία του βουλευτή ισχύει για κάθε είδους πράξη σε βαθμό πλημμελήματος και το να μπει μία αλυσίδα από πέντε νταβατζήδες βουλευτές, γιατί αυτοί ήταν νταβατζήδες τώρα, περιστασιακοί βουλευτές και κατ’ επάγγελμα νταβατζήδες. Που μπαίνουν μπροστά στην πόρτα του Χυτηρίου και λένε δεν θα περάσει κανείς ή αν περάσει κάποιος θα έρθουμε και εμείς μαζί, θα μπουκάρουμε και εμείς. Ξέρουν ότι τα ΜΑΤ δεν μπορούσαν ούτε να τους προσαγάγουν, ούτε να τους συλλάβουν ακόμη και τη στιγμή που οι ίδιοι απελευθέρωναν έναν άλλο από τη προσαγωγή.

Επειδή εγώ βλέπω αυτό το μιθριδατισμό που σου περιέγραψα στην αρχή μέρα με τη μέρα να αναπτύσσεται και βλέπω όλους αυτούς τους νταβατζήδες να τους καλούν μέρα με τη μέρα στα κανάλια και να ζητάν από εμένα να τους μιλάω κόσμια εν τω μεταξύ, να κάνουμε διάλογο κοινοβουλευτικών ανδρών και μου βάζουν χέρι και σύντροφοί μου που μου λένε μα πως κατεβαίνεις στο επίπεδο τους. Μα ποιο επίπεδο τους; Εγώ θέλω να μιλήσω σοβαρά με έναν νταβατζή; Θα κάτσω να κάνω διάλογο σαν να μην είναι νταβατζής αυτός ο άνθρωπος; Σαν να τον νομιμοποιώ; Δεν νομιμοποιώ κανένα νταβατζή. Θα του μιλάω σαν να είναι νταβατζής. Δεν νομιμοποιώ και δε δέχομαι από κανένα μπινέ, βάλτο ολογράφως, κανένα μπινέ και κανένα καριόλη να μου πει τι θα κάνω, ποιον θα βλέπω, που θα το βλέπω, πότε θα το βλέπω, αν είναι αρκετά εθνικό αυτό που βλέπω, αν είναι αρκετά θρησκευτικό αυτό που βλέπω.»

Εγώ αν έχασα την ψυχραιμία μου με τον Παναγιώταρο στο Σκάι την Παρασκευή είναι γιατί δεν μπορώ να έχω απέναντι μου έναν νταβατζή που άσκησε ψυχολογική βία. Έτρεμαν σύγκορμοι οι ηθοποιοί από το φόβο τους. Επί τρεις ώρες αυτός τους έλεγε “θα σας κόψω τις κωλοτρυπίδες, θα σας σκοτώσω, μουνιά, αλβανικές κωλοτρυπίδες”. Ο άλλος που υποτίθεται ότι κάνει το σοβαρό, ο Χρήστος ο Παππάς, άλλος νταβατζής αυτός απλά το παίζει σοβαροφανής, μέσα στη Βουλή τον Λαέρτη Βασιλείου, που έχει πάρει δύο μεγάλα θεατρικά διεθνή βραβεία στο όνομα της Ελλάδας, αποκάλεσε Αλβανό κίναιδο. Έχουμε τους νταβατζήδες μέσα στη Βουλή, που μιλάνε και συμπεριφέρονται σαν νταβατζήδες και εγώ θα τους αντιμετωπίσω σαν να είμαστε σε ένα απόγευμα τσαγιού. Δεν θα το κάνω όσο και αν φαίνεται να μη συμβαδίζει με την πολιτική ορθότητα.»

