Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία για την αλήθεια σχετικά με την κυβερνοεπίθεση και το Λιγνάδη

UPDATE:

Μετά τη διάψευση του τουίτ που είχαμε δημοσιεύσει απ’ την Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, δηλώνουμε τα εξής.

Το σύνολο του περιεχομένου του από 27.5.2021 δημοσιεύματος, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/edo-kai-mines-svinontai-systimatikata-diadiktyaka-apotypomata-tou-lignadi/ με τίτλο «Εδώ και μήνες σβήνονται συστηματικά τα διαδικτυακά αποτυπώματα του Λιγνάδη», και υπότιτλο «Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης αλλά και επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις» και τα εντός αυτού

διαλαμβανόμενα, στην έκταση που αναφέρονται στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία και στα μέλη της Διοίκησης αυτής, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ήταν εξ ολοκλήρου ψευδή και συκοφαντικά για το σύνολο των μελών του Δ.Σ. της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας» και την ιδία ως Σωματείο. Για την επανόρθωση της προκληθείσας εκ της δημοσιεύσεως αυτού βλάβης, πέραν της δηλώσεως αυτής, προβαίνουμε στην δημοσιοποίηση της εξωδίκου δηλώσεως των βλαπτομένων, ανακαλώντας τη σχετική δυσφημιστική δημοσίευση και αντικαθιστώντας την με την παρούσα.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Σωματείου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», όπως

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πεσμαζόγλου αρ. 5, με ΑΦΜ090002782, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών,

και όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

1) Του Άρη Δημοκίδη, δημοσιογράφου, κατοίκου Αθηνών, οδός Βουλής αρ. 22, Σύνταγμα,

ΤΚ 105 63.

2) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΔΥΟ ΔΕΚΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της

οδού Βουλής 22 & Πετράκη, νομίμως εκπροσωπούμενης.

Ι. Η παρούσα επιδίδεται στη δεύτερη καθής ανώνυμη εταιρία, υπό την ιδιότητα του

ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού περιοδικού «LiFO», το οποίο είναι προσβάσιμο σε τρίτους στον

διαδικτυακό τόπο «www.lifo.gr». Τούτο προκύπτει, μεταξύ άλλων στοιχείων, και από την υπ’

αριθμ. 45837/16.5.2014 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία αναφέρεται ότι «Την 22.5.2013

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης

192448 η από 22/5/2013 αίτηση/δήλωση καταχώρισης της ιστοσελίδας www.lifo.gr της

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Στον πρώτο δε εξ υμών, ως συντάκτη της -κάτωθι αναλυτικώς αναφερόμενης- δημοσιεύσεως

της ιστοσελίδας «mikropragmata.lifo.gr/» του δικτυακού τόπου www.lifo.gr. Υπό τις

αντίστοιχες ιδιότητες επιδίδεται η παρούσα και όσον αφορά στην αναδημοσίευση της κάτωθι

αναφερόμενης δημοσίευσης στους λογαριασμούς lifo και Μικροπράγματα LIFO στο μέσο

κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Σημειώνεται ότι στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου «www.lifo.gr» αναφέρεται σε

υπερσύνδεσμο: «ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ Το site του Άρη Δημοκίδη». Το συγκεκριμένο «site»,

όπως προαναφέρθηκε, είναι δημοσίως προσβάσιμο σε τρίτους στην ηλεκτρονική διεύθυνση

«mikropragmata.lifo.gr». Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο “site” είναι στην

πραγματικότητα υποενότητα του διαδικτυακού τόπου «lifo.gr», ιδιοκτησίας της δεύτερης

2

καθής. Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι η δεύτερη καθής είναι δικαιούχος των εμπορικών

σημάτων «Lifo» και «ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ» με αριθμό καταχώρησης N255127 και N255126

αντίστοιχα για τις κλάσεις 16 (Έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία), 35 (Διαφήμιση), 38

(Μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου) και 41 (Εκπαίδευση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία,

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες).

Σε κάθε δε περίπτωση, και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι η ιστοσελίδα

«mikropragmata.lifo.gr» και το μέσω αυτού διατιθέμενο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι

αυτοτελές και ανήκει στην ιδιοκτησία του πρώτου καθού, η παρούσα επιδίδεται σε εκείνον,

και υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, πέραν της ιδιότητας του συντάκτη του επίδικου

δημοσιεύματος, έτσι ώστε να μην προκύπτει καμία αμφιβολία περί της τηρήσεως των

διατυπώσεων του νόμου.

Η παρούσα επιδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του ν.

1178/1981, έτσι ως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του ν.

4356/2015.

ΙΙ. Στις 27.5.2021 δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

«https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/edo-kai-mines-svinontai-systimatikata-diadiktyaka-apotypomata-tou-lignadi/»

άρθρο του πρώτου καθού, με τον τίτλο (έμφαση όχι στο πρωτότυπο)

«Εδώ και μήνες σβήνονται συστηματικά τα διαδικτυακά αποτυπώματα

του Λιγνάδη»,

και υπότιτλο (έμφαση όχι στο πρωτότυπο)

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης αλλά και

επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις».

Στο κύριο σώμα του άρθρου αναφέρεται (έμφαση όχι στο πρωτότυπο)

«Στο Twitter συζητιέται πολύ η εξαφάνιση αρκετών σελίδων που

σχετίζονται με τον Δημήτρη Λιγνάδη»

3

και κατόπιν παρατίθεται κείμενο ανώνυμου χρήστη του Twitter, στο οποίο εμπεριέχεται

κείμενο και φωτογραφίες που είχε αναρτήσει έτερος ανώνυμος χρήστης του Twitter. Ο τίτλος,

υπότιτλος δε και εισαγωγή, του συγκεκριμένου «άρθρου» του πρώτου εξ υμών δεν καταλείπει

καμία αμφιβολία για την υιοθέτηση του περιεχομένου των αναρτήσεων. Σημειώνεται μετ’

επιτάσεως ότι σε κανένα σημείο του άρθρου, παρά το προφανώς δυσφημιστικό των

οικείων αναρτήσεων, δεν διατυπώνεται κάποιο ψήγμα έστω επιφύλαξης για την αλήθεια

και ορθότητά τους. Η υιοθέτηση, ιδιοποίηση και αναπαραγωγή των ψευδών ισχυρισμών

είναι απολύτως πλήρης και απολύτως δεδομένη.

Σε κάθε δε περίπτωση η Ποινική και Αστική ευθύνη τόσο του πρώτου, όσο και της

δεύτερης εξ υμών παραμένει ακέραια, και μόνον εκ της δημοσιεύσεως και αναπαραγωγής

των οικείων αναρτήσεων, που αυτολεξεί επαναλαμβανόμενες, στο επίδικο δημοσίευμα έχουν

ως εξής:

(έμφαση όχι στο πρωτότυπο)

«Σας θέλω συγκεντρωμένους ό,τι θα πω θα το πω πολύ σοβαρά. Εδώ

και μήνες σβήνονται συστηματικά τα διαδικτυακά αποτυπώματα του

Λιγναδη επιλεκτικά. Αυτό έχει 2 κομμάτια κατεβαίνουν άρθρα από

κάποιες ιστοσελίδες όπως πχ έχει σβηστεί η πλειοψηφία των άρθρων που

εμπεριείχαν το όνομα του Λιγναδη από τις ιστοσελίδες του Εθνικού

Θεάτρου (ειδικά οποιοδήποτε άρθρο σχετιζόταν με ανήλικα/θέατρο και

όχι μόνο) και την αντίστοιχη από το Αρσάκειο για τα μαθήματα

θεάτρου (δεν ήταν μόνο αυτά, ήταν και σεμινάρια και άλλες

δραστηριότητες). Ακόμα και μετά την προφυλάκιση του Λιγναδη το

σβήσιμο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

Η πλέον πρόσφατη διαγραφή που παρατήρησα είναι η είδηση της

επίθεσης “ανώνυμου χάκερ” στο ηλεκτρονικό αρχείο, που το

διέγραψε. Η ανακοίνωση εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα στο Αρσακειο

και από εκεί έγινε αναπαραγωγή σε social media, σε portals. Κάποια

στιγμή όμως όλα εξαφανίστηκαν και αν κάποιος τα αναζητήσει, δεν

υπάρχουν – σαν να μην έγινε αυτή η ανακοίνωση ποτέ. Τύπου «οκ το

δημοσιεύσαμε να υπάρχει σε περίπτωση που απαιτήσει ο εισαγγελέας

που έχει αναλάβει το Αρσάκειο το αρχείο» για να διαπιστώσει αν

4

υπάρχουν καταγεγραμμένες ή όχι καταγγελίες όπως η καταγγελία του

Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων που οδήγησε στην τελική αποπομπή του

Λιγναδης από το Αρσάκειο και πολύ πιθανώς δεν ήταν η μόνη (έγγραφη

καταγγελία βρέθηκε και κατασχέθηκε στο αρχείο του Λιγναδη). Χάρη στο

ψάξιμο από @dalton_sister βρέθηκε η αναπαραγωγή εδώ – ενώ στο

google δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα. Για του λόγου το αληθές:

Εκτός από τις απειλές για ομερτά σε όσους μιλάνε εδώ και 3 μήνες

διαγράφονται σημαντικά κομμάτια από το διαδίκτυο σχετικά με το

#Λιγναδης_gate και ιδιαίτερα όσα θα ενδιέφεραν την εισαγγελέα ως

επίσημες, δημόσιες πηγές για δράσεις, συσχετισμούς με πρόσωπα κτλ.

5

Κάποιοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια καθημερινά να διαγράψουν

οτιδήποτε θα μπορούσε να κριθεί ως αξιόλογο να συμπεριληφθεί σε 1

έρευνα ή σε μία δικογραφία που να εμπεριέχει και το Λιγναδη μέσα.

Κρατάτε screenshots από οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό γιατί μπορείτε

να το διαβάσετε σήμερα και μετά να “εξαφανιστεί”.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο πρώτος εξ υμών στην πραγματικότητα αναπαρήγαγε

υιοθετώντας απολύτως και αυτολεξεί αυτές, δύο αναρτήσεις του Twitter, ήτοι αφενός μεν την

ανάρτηση του ανωνύμου χρήστη «NoNameNoFace», αφετέρου δε, και ως τμήμα αυτής, την

ανάρτηση του ανωνύμου χρήστη «Az». Στη δε δεύτερη αυτή ανάρτηση αναφέρεται ως άνω

ότι: «Μετά από το ντόρο στο #ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΞΑΦΝΙΚΑ έγινε hacking! Θα χάσουν τα αρχεία

τους και θα ανακτήσουν μόνο όσα είχαν σε back up. Όλα ακολουθούν το πρωτόκολλο

«Λιγναδης»: Καθαρίστε ότι προλαβαίνετε γιατί καήκαμε». Κάτωθι δε της δημοσίευσης του

ανωνύμου χρήστη έχει τεθεί η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η «Φιλεκπαιδευτική

Εταιρεία» περί του περιστατικού κυβερνοπειρατείας το οποίο έπληξε τα ηλεκτρονικά μας

συστήματα.

ΙΙΙ. Το εν λόγω δημοσίευμα του αρθρογράφου Άρη Δημοκίδη είναι στο σύνολό του

απολύτως συκοφαντικό και ψευδές, βρίθει δε προσβλητικών και συκοφαντικών

χαρακτηρισμών και υπονοουμένων για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

«Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου και νομίμου

εκπροσώπου αυτής καθ. Γ. Μπαμπινιώτη. Ειδικότερα, το σύνολο των πληροφοριών και της

σχετικής παρουσιάσεως που λαμβάνει χώρα στο εν λόγω άρθρο υιοθετεί άκριτα κατάφωρα

συκοφαντικές και απολύτως ψευδείς θεωρίες συνομωσίας (!!) που αναπαράγουν σκόπιμα

και εν γνώσει της αναλήθειάς τους ανώνυμοι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτυώσεως,

συνήθως δε ¨επαγγελματίες¨ του είδους.

Τούτο λαμβάνει χώρα δια της αναπαραστάσεως στο αναγνωστικό σας κοινό μεμονωμένων

παραπλανητικών πληροφοριών, που οιοσδήποτε είχε κάνει στοιχειώδη έστω

δημοσιογραφική έρευνα, είτε αναζητώντας σχετικές περαιτέρω πληροφορίες στο διαδίκτυο,

είτε -ως επιβάλλει ο νόμος και η δημοσιογραφική δεοντολογία- επικοινωνώντας μαζί μας,

θα είχε διαπιστώσει ότι πέραν από κατάφωρα συκοφαντικές είναι και αποκυήματα νοσηρών

φαντασιών.

6

Αποδίδει δε επιπροσθέτως (!!!) το εν λόγω άρθρο του πρώτου εξ υμών Άρη Δημοκίδη

οργάνωση και σχεδίαση παρανόμων πράξεων (!!) στα μέλη του Δ.Σ. της

«Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και πρόθεση τάχα «απόκρυψης» (!) στοιχείων και

«παραπλανήσεως» (!) δικαστικών αρχών !! Υιοθετεί δε άκριτα την εξωφρενική θεωρία

συνωμοσίας ότι η ηλεκτρονική επίθεση που έλαβε χώρα σε βάρος των Αρσακείων Σχολείων

ενορχηστρώθηκε και οργανώθηκε από τους ιδίους τους Διοικούντες του Σχολείου,

ουσιαστικά δηλαδή από τα μέλη του Δ.Σ. και τον Πρόεδρο αυτού ως επιδίωξη (!!!)

«συγκαλύψεως» (σύμφωνα με τον τίτλο του άρθρου) μετερχόμενοι για αυτόν τον σκοπό

μάλιστα, ο οποίος ευθέως μας αποδίδεται, «επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις» σε βάρος της

ιδίας της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» !!

ΙV. Η αλήθεια, την οποία θα είχατε διαπιστώσει εάν είχατε προβεί στο εκ του νόμου και της

δημοσιογραφικής δεοντολογίας προβλεπόμενο καθήκον σας να επικοινωνήσετε μαζί μας

ή έστω να κάνετε μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο, είναι η εξής:

Το Σάββατο 13.3.2021 και συγκεκριμένα στις 01:24 π.μ. η «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία»

δέχθηκε επίθεση «κυβερνοπειρατείας». Η επίθεση αυτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην

επίμαχη ανακοίνωση, την οποία τάχα «εξαφανίσαμε» ΔΕΝ διέγραψε ΚΑΝΕΝΑ αρχείο

της Φ.Ε.. Η συγκεκριμένη επίθεση μοναδικό σκοπό είχε να κλειδώσει ορισμένα αρχεία των

Αρσακείων Σχολείων με σκοπό την ανάληψη λύτρων. Υπενθυμίζεται ότι, όπως ρητά

αναφέρθηκε και στην επίμαχη ανακοίνωση που τάχα «εξαφανίσαμε» -και μόνο οι Clouseau

του «twitter» κατάφεραν να αποτυπώσουν τον έναν περίπου μήνα που παρέμεινε ενεργή και

δημοσίως αναρτημένη-, σχετικές επιθέσεις έχουν λάβει πολλάκις χώρα σε βάρος πληθώρας

επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και Υπουργείων, καθώς και σε δομές που διαχειρίζονται

μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως φυσικά είναι και η Φ.Ε.. Παγίως δε οι δράστες αιτούνται

επικοινωνίας με τα θύματά τους, ώστε να παραδοθούν λύτρα για την ¨αποδέσμευση¨ των

¨κλειδωμένων¨ αρχείων. Ακριβώς το ίδιο έγινε και εν προκειμένω.

Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή τόσο στη Δίωξη Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος (Δ.Η.Ε.) όσο και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Α.Π.Δ.Π.Χ.). Ήρθαμε δε άμεσα και από την πρώτη ημέρα σε επαφή με -πασίγνωστηιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε σχετικά ζητήματα, ώστε να ανευρεθεί το εύρος

του ζητήματος και πιθανές λύσεις.

7

Όπως καταλαβαίνετε, το σύνολο των ανωτέρω – και όσων θα ακολουθήσουν κατωτέρω –

αποδεικνύεται ευχερώς έναντι οιασδήποτε αρμόδιας αρχής θα προσφύγουμε για την

προστασία της φήμης και του κύρους ημών και της τιμής και της υπολήψεως των μελών που

ασκούν την Διοίκηση ημών.

Επισημαίνουμε δε για ακόμη μία φορά αυτό που και δημοσίως αναφέραμε στην σχετική

ανακοίνωσή μας, την οποία αναγνώσατε εφόσον την παραθέτετε αυτούσια στο επίμαχο

άρθρο σας, ότι η επίθεση που έλαβε χώρα ΔΕΝ διέγραψε -και δεν μπορούσε να το κάνει –

κανένα από τα αρχεία της Φ.Ε., αλλά ¨κλείδωσε¨ ορισμένα από αυτά, στην πλειοψηφία τους

διοικητικού και λογιστικού περιεχομένου.

Όπως θα είχατε πληροφορηθεί εάν είχατε στοιχειωδώς επικοινωνήσει μαζί μας, τελικώς

δεν προβήκαμε σε καμία καταβολή ¨λύτρων¨, δευτερευόντως ενόψει του γεγονότος ότι

ενημερωθήκαμε πως εξαιρετικά συχνά οι δράστες είτε εξαφανίζονται είτε ζητούν συνεχώς

και νέα -πέραν των καταβληθέντων- χρηματικά ποσά.

Ο βασικός λόγος όμως που δεν προβήκαμε στην καταβολή των εκβιαστικά αιτουμένων

¨λύτρων¨ ήταν επειδή διατηρούμε εδώ και δεκαετίες αντίγραφα ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των

ηλεκτρονικών μας αρχείων, τα οποία ενημερώνονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ.

Επίσης δε, σχεδόν ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των εν λόγω αρχείων που τάχα μας κατηγορεί ο κος Α.

Δημοκίδης ότι διαγράψαμε (!!!) πέραν της καθημερινής αντιγραφής και διασφαλίσεώς τους

διατηρούνται και σε ΕΓΧΑΡΤΟ αρχείο, το οποίο διατηρεί εδώ και δεκαετίες η Φ.Ε..

Ως εκ τούτου, η επίθεση που έλαβε χώρα στις 13.3.2021 σε βάρος της «Φιλεκπαιδευτικής

Εταιρείας» πέραν του γεγονότος ότι εξ αντικειμένου ΔΕΝ θα μπορούσε να διαγράψει

οιοδήποτε αρχείο της Φ.Ε. (επίθεση τύπου «ransomware hacking», όπως ρητά αναφέρουμε

και στην σχετική ανακοίνωση, την οποία αυτούσια αναδημοσιεύετε!), ΔΕΝ θα μπορούσε

να «εξαφανίσει», όπως μας αποδίδεται από τον πρώτο εξ υμών, στην πράξη ΚΑΝΕΝΑ

αρχείο της Φ.Ε., αφού ΟΛΑ διατηρούνται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ σε ηλεκτρονικά αντίγραφα

ασφαλείας, αλλά και σε έγχαρτη μορφή.

Τα δε «συστήματα διασφάλισης δεδομένων» και η ύπαρξη «αντιγράφων ασφαλείας (back

up)» αναφέρονται ρητά στην επίμαχη ανακοίνωση, στην οποία ουδέποτε αναφέρουμε ή έστω

υπονοούμε ότι διεγράφη (!) ή ότι υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ αρχείο.

8

Φυσικά, για το εν λόγω περιστατικό κατατέθηκε άμεσα και έγκληση στην Εισαγγελία

Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου.

Αναφορικά δε με την δήθεν «συστηματική διαγραφή αρχείων», στην οποία ο κος

Δημοκίδης μας κατηγορεί ότι προβήκαμε για να συγκαλύψουμε το οτιδήποτε, στοιχειώδης

δημοσιογραφική έρευνα θα είχε αποκαλύψει στον εν λόγω δημοσιογράφο τα εξής:

Με μια απλή αναζήτηση στην ιστοσελίδα της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» θα είχατε

αντιληφθεί, αυτό που εκ της ιδιότητας σας με βεβαιότητα γνωρίζετε, ότι πολλές ιστοσελίδες

μη ειδησεογραφικού χαρακτήρα αυτομάτως μετά την πάροδο ορισμένου διαστήματος

διαγράφουν ΟΛΕΣ τις παρελθοντικές «δημοσιεύσεις» -που έχουν ήδη κάνει!- για προφανείς

τεχνικούς λόγους. Τούτο ισχύει προφανώς κατά μείζονα λόγο για τρέχουσες ανακοινώσεις

επικαιρότητας. Μία απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», στην

ενότητα «Αρχική Σελίδα/Ανακοινώσεις Φ.Ε.» θα σας επιβεβαίωνε -αυτό που θα είχατε

αντιληφθεί εάν προβαίνατε στην στοιχειώδη απαραίτητη και εκ του νόμου οριζόμενη

δημοσιογραφική έρευνα-, ότι ΟΛΕΣ (!!!) οι ανακοινώσεις στην εν λόγω κατηγορία, αφού

λάβουν χώρα και παραμείνουν δημοσιευμένες δημοσίως για συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα, κατόπιν «κατεβαίνουν» δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις αφορούν προφανώς

τρέχοντα ζητήματα επικαιρότητας. Επομένως άνθρακες ο θησαυρός.

V. Ενόψει όλων των ανωτέρω τα οποία ευχερώς θα είχατε μάθει αν είχατε προβεί σε

στοιχειώδη δημοσιογραφική έρευνα ή είχατε ζητήσει προηγούμενως ως οφείλατε και την

γνώμη της Φ.Ε., καθίσταται σαφές ότι το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου σας είναι απολύτως

ψευδές και -ως εκ της μη επικοινωνίας μαζί μας- σκοπίμως συκοφαντικό και βλαπτικό για

για τη φήμη και το κύρος της Φ.Ε. αλλά και για την τιμή και την υπόληψη του συνόλου των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Φ.Ε.

Η δε προσβολή της προσωπικότητας ημών και των διοικούντων ημών, τόσο σε Αστικό, όσο

και σε Ποινικό επίπεδο, έχει υπάρξει εξαιρετικά βαριά, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ως

άνω αναφερόμενο δημοσίευμα κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εξωδίκου έχει ήδη

18.600 θεάσεις (!!) («views») και 168 αναδημοσιεύσεις («shares»), ενώ έχει αναπαραχθεί δε

τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως του πρώτου εξ υμών («Mικροπράγματα Lifo»), όπου

-ενδεικτικά- στην σχετική σελίδα του «facebook» έχει -πλέον των ανωτέρω- 31 αντιδράσεις

και 8 αναδημοσιεύσεις, ενώ έχει δημοσιευτεί και στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως της

δεύτερης εξ υμών («Lifo»), όπου ενδεικτικά- στην σχετική σελίδα του «facebook» έχει -πλέον

9

των ανωτέρω- 65 επιπλέον αντιδράσεις. Είναι δε ανηρτημένο δημόσια στο σύνολο των

ανωτέρω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτυώσεως με αποτέλεσμα να καθίσταται

ορατό από αόριστο αριθμό προσώπων και, σε κάθε περίπτωση, ως εκ των ανωτέρω αριθμών,

εξαιρετικά μεγάλο αριθμών πολλών χιλιάδων αναγνωστών, οι οποίοι γίνονται κοινωνοί -με

αποκλειστική υπαιτιότητα τόσο του πρώτου, όσο και της δεύτερης εξ υμών- των ανωτέρω

κατάφωρα συκοφαντικών και προσβλητικών της τιμής και της υπολήψεων ημών

παραλόγων και παρανόμων θεωριών συνωμοσίας.

VI. Είναι δε περιττό να αναφέρουμε, αυτό που εκ των ανωτέρω φαντάζει αυτονόητο, ότι,

αναφορικά με τον Δ. Λιγνάδη, τον οποίο ο κος Δημοκίδης και δια αυτού και η δεύτερη εξ υμών

μας κατηγορεί ότι «συγκαλύπτουμε» και επιχειρούμε να «αποκρύψουμε από τις αρχές» (!!),

επίσης μία απλή αναζήτηση στην ιστοσελίδα του Αρσακείου θα αποκάλυπτε στους ντετέκτιβ

του διαδικτύου, αλλά και σε αμφότερους τους ως άνω εξωδίκως αναφερόμενους ότι το όνομά

του όχι απλά δεν έχει «εξαφανιστεί» από την ως άνω ιστοσελίδα αλλά -με μία απλή

αναζήτηση στο σχετικό ¨πεδίο¨ αυτής, στην οποία είναι βέβαιο ότι προβήκατε προτού

δημοσιεύσετε τα ως άνω ψεύδη- το όνομα του Δ. Λιγνάδη εμφανίζεται οχτώ (8) διαφορετικές

φορές (!) αποδεικνύοντας περίτρανα την «συστηματική προσπάθειά μας να αποκρύψουμε

την παρουσία του στα Αρσάκεια Σχολεία».

VII. Παρά τα ως άνω, υμείς ο πρώτος εξ υμών ως συντάκτης του εν λόγω άρθρου και η

δεύτερη εξ υμών ως ιδιοκτήτρια εταιρεία της σχετικής ιστοσελίδα στην οποία αυτό

δημοσιεύτηκε, με συγκεκριμένες αναφορές σας σε «προσπάθεια συγκάλυψης» και σε

«επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις» από «”ανώνυμο χάκερ”» (ευθέως υπονοώντας – δια της

χρήσης των σημάτων (“ ”) – σκόπιμη και εξ ημών καθοδηγούμενη ενέργεια) οι οποίες

μάλιστα τελούνται συστηματικά προς τον σκοπό παρεμπόδισης του έργου της Δικαιοσύνης

στην γνωστή υπόθεση του Δ. Λιγνάδη, προσβάλατε τη φήμη και το κύρος της ιδίας της

«Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» αλλά και την τιμή και την υπόληψη του συνόλου των μελών

του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου αυτής, βλάβη η οποία παραμένει και μέχρι

αυτή τη στιγμή και επιτείνεται κάθε στιγμή που περνάει και παραμένει δημοσίως

αναρτημένο το ως άνω δημοσίευμα.

Είναι δε σαφές ότι το νόημα της δημοσίευσης αυτής του πρώτου καθού συνίσταται είτε στο

ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως παρέμβαση τρίτου στα ηλεκτρονικά συστήματα της

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας και ο οικείος ισχυρισμός αποτελεί επινόηση (φράση του πρώτου

καθού!) προς παρεμπόδιση της δικαιοσύνης είτε ότι επίθεση υπήρξε μεν αλλά οργανώθηκε

10

και καθοδηγήθηκε (!!) από τα όργανα διοικήσεως της Φ.Ε. προκειμένου να εξαφανίσουν

– αποκρύψουν ηλεκτρονικά δεδομένα κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του Δ.

Λιγνάδη, αποδίδοντας σε αυτά δόλο σκοπού περί της εν λόγω -παράνομης- πράξεως.

Οι ως άνω απίθανες και ασυνάρτητες ψευδολογίες εμπλουτίζονται περαιτέρω από τα αυτού

ιταμού περιεχομένου συμπεράσματα του ανωνύμου χρήστη του Twitter «NoNameNoFace»

και του έτερου ανώνυμου χρήστη του Twitter «Αz», τα οποία υιοθετεί και αναπαράγει σε

πλήρη και απόλυτο βαθμό ο πρώτος καθού. Υιοθετεί λοιπόν εκείνος ανεπιφύλακτα και

αναπαράγει σε πλήρη και απόλυτο βαθμό ότι δεν υπήρξε ζήτημα προσβολής των

ηλεκτρονικών συστημάτων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας μέσω επίθεσης ransomware

hacking, ότι η ψευδής ως εκ τούτου ανακοίνωση έγινε ώστε να μπορεί η Φιλεκπαιδευτική

Εταιρία να την επικαλεστεί προκειμένου να αρνηθεί να προσκομίσει στοιχεία εφόσον της

ζητούντο από την Εισαγγελική Αρχή, και μάλιστα ότι μετά προέβη -επίσης σκοπίμωςστην διαγραφή της (!!) ώστε να μην είναι πλέον προσβάσιμη δημοσίως, με σκοπό

«συσκοτίσεως» και «παρεμποδίσεως» αρμοδίων αρχών (!). Ρητά δε αναφέρεται σε

συστηματική – καθημερινή προσπάθεια διαγραφής αξιόλογων στοιχείων και «σημαντικών

κομματιών» (sic) από το διαδίκτυο «και ιδιαίτερα, όσα θα ενδιέφεραν την εισαγγελέα ως

επίσημες, δημόσιες πηγές για δράσεις, συσχετισμούς με πρόσωπα κτλ.».

Όπως δε εξηγήθηκε εναργώς ανωτέρω, εξίσου ψευδώς αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση ότι

τάχα η Φιλεκπαιδευτική Εταιρία έχει διαγράψει δημοσιεύματα για δράσεις του Δ. Λιγνάδη

στα Αρσάκεια Σχολεία. Το ψευδές αποδεικνύεται με μια απλή αναζήτηση στον διαδικτυακό

τόπο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας με το όνομα του Δ. Λιγνάδη.

ΕΝΟΨΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Επειδή το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων στο επίμαχο δημοσίευμα αποτελούν

προφανώς ψευδείς ισχυρισμούς τους οποίους ανήρτησε δημοσίως ο πρώτος καθού.

Επειδή ο πρώτος καθού προτού προβεί στη δημοσίευση του εν λόγω συκοφαντικού

δημοσιεύματος δεν προέβη σε στοιχειώδη έστω δημοσιογραφική έρευνα (απλή αναζήτηση

στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.) και δεν επεδίωξε να λάβει τη δική μας θέση ως προς τα ως άνω

συκοφαντικά και κατάφωρα βλαπτικά της τιμής και της υπολήψεώς μας διαλαμβανόμενα.

Επειδή ο πρώτος καθού όχι μόνον ήταν σε θέση να αντιληφθεί το, ούτως ή άλλως,

μονοσήμαντο και expressis verbis εκπεφρασμένο νόημα και περιεχόμενο των ισχυρισμών

11

αυτών, αλλά το υιοθέτησε και ευθέως εξέφρασε αναφερόμενος ρητώς σε προσπάθεια

«συγκάλυψης» και «επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις».

Επειδή κατά την πάγια νομολογία των Αστικών και Ποινικών δικαστηρίων το σύνολο της

ως άνω συμπεριφοράς τόσο του πρώτου όσο και της δεύτερης εξ υμών εμπίπτει αφενός στα

άρθρα του Ποινικού Κώδικα περί προστασίας της τιμής και της υπολήψεως ημών (αρθ. 363

και 361 ΠΚ) αφετέρου στις διατάξεις περί προσβολής προσωπικότητας του Αστικού Κώδικα

(αρθ. 57, 59, 914 και 932 ΑΚ).

Επειδή το ψευδές των ως άνω ισχυρισμών δεν αποδεικνύεται απλά αλλά αποδεικνύεται

παραχρήμα και εξ εγγράφων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

Και σας προσκαλούμε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του ν.

1178/1981, έτσι ως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του ν.

4356/2015.

Να προβείτε άμεσα, ήτοι πριν από την αμέσως επόμενη από τη λήψη της παρούσας ανανέωση

του περιεχομένου της ιστοσελίδας mikropragmata.lifo.gr, σε επανόρθωση κατά τις

προβλέψεις του νόμου, ήτοι να δημοσιεύσετε αποσύροντας προφανώς και το επίδικο

δημοσίευμα, νέο δημοσίευμα σε ανάλογη θέση και με ανάλογη προβολή τόσο στην εν λόγω

ιστοσελίδα, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως όπου αναπαρήχθη, το οποίο,

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ:

«Δηλώνω ότι το σύνολο του περιεχομένου του από 27.5.2021

δημοσιεύματος, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

«https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/edo-kai-mines-svinontai-systimatikata-diadiktyaka-apotypomata-tou-lignadi/» με τίτλο «Εδώ και μήνες

12

σβήνονται συστηματικά τα διαδικτυακά αποτυπώματα του Λιγνάδη»,

και υπότιτλο «Κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει προσπάθεια

συγκάλυψης αλλά και επινοημένες κυβερνοεπιθέσεις» και τα εντός αυτού

διαλαμβανόμενα, στην έκταση που αναφέρονται στη Φιλεκπαιδευτική

Εταιρία και στα μέλη της Διοίκησης αυτής, δεν ανταποκρίνονται στην

πραγματικότητα και ήταν εξ ολοκλήρου ψευδή και συκοφαντικά για το

σύνολο των μελών του Δ.Σ. της «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας» και την

ιδία ως Σωματείο. Για την επανόρθωση της προκληθείσας εκ της

δημοσιεύσεως αυτού βλάβης, πέραν της δηλώσεως αυτής, προβαίνω στην

δημοσιοποίηση της εξωδίκου δηλώσεως των βλαπτομένων, ανακαλώντας

τη σχετική δυσφημιστική δημοσίευση και αντικαθιστώντας την με την

παρούσα. Η εξώδικη δήλωση έχει αυτολεξεί ως ακολούθως:

[«περιεχόμενο της παρούσας εξωδίκου δηλώσεως»].

Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου

προβλεπόμενα δικαιώματά μας ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων.

3) Σας καλούμε δε να αποφύγετε εφεξής κάθε σχετική αναφορά που βλάπτει κατάφωρα την

τιμή και την υπόληψή μας και γεννά ευθέως τόσο Ποινικές όσο και Αστικές αξιώσεις.

Προς αποφυγή περαιτέρω βλάβης, η παρούσα κοινοποιείται άμεσα μέσω μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα ακολουθήσει και επίδοσή της στα γραφεία υμών μέσω

δικαστικού επιμελητή.

Αθήνα, 29.5.2021

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Αριστοτέλης Ι. Χαραλαμπάκης

Καθηγητής Πανεπιστημίου – Δικηγόρος

ΑΜ. Δ.Σ.Α. 9015

Ακαδημίας 8, Κολωνάκι, Αθήνα

arischar@otenet.gr

Ακολουθήστε τα Μικροπράγματα στο Google News , για άρθρα και κουίζ που θα σας φτιάχνουν τη μερα.