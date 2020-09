«Αλλιώς έχει βιασμό» – Η ατάκα που τινάζει το Big Brother στον αέρα

Είχαμε προβλέψει (σιγά το δύσκολο) πως η φετινή παραγωγή του Big Brother, προκειμένου να συζητηθεί και να προκαλέσει θα έβαζε ανθρώπους με ρατσιστικές, σεξιστικές και ομοφοβικές απόψεις, και επιβεβαιωθήκαμε απ’ την αρχή.

Ενώ όμως το να συμπαθείς τους ξένους ή τους γκέι είναι βλακώδης αλλά όχι παράνομη πράξη (εκτός αν κάνεις κάτι γι’ αυτό) φτάσαμε, σχεδόν πριν περάσει μια βδομάδα, να κανονικοποιούμε το βιασμό.

“I go to one every day, to empty the “package”, otherwise there is rape” is one of the many homophobic, sexist, racist and misogynistic statements made on national tv through #cancelbigbrothergr, I hope they’ll all be humiliated internationally, and rot pic.twitter.com/4hq7hFABm5