Ένα βίντεο από τον καύσωνα του 1998 που μας δίνει δύναμη για τον επικείμενο λίβα

Το καλοκαιράκι στην Ελλάδα είναι για όλους μας συνυφασμένο με νησιά, παραλίες και καύσωνες, το χει πει άλλωστε και η Φουρέιρα “40 βαθμοί λιώνει το κορμί η λύση είναι μία πάμε παραλία”. Αυτά βέβαια ίσχυαν στο κοντινό παρελθόν, σήμερα, λόγω των αυξημένων τιμών στα μεταφορικά και στα καταλύματα, τείνουν να μας μείνει να “απολαμβάνουμε” μόνο την κολασμένη κάψα των θερινών μηνών χωρίς νησιά και παραλίες. Το τραγικό είναι ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να καταστούν μόνιμοι “φίλοι” μας.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία το διήμερο της Παρασκευής 14/07 – Σάββατο 15/07 θα επισκεφτεί την χώρα μας ο καύσωνας “Κλέων” (εντωμεταξύ δε θυμάμαι ποτέ να έχει ξαναγίνει ονοματοδοσία σε καύσωνα) με μέγιστες τιμές θερμοκρασίας που θα φτάνουν τοπικά τους 42-43 βαθμούς.

Τι ορίζεται όμως ως καύσωνας ; Και ποσό επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν στη χώρα μας;

Σύμφωνα με την wikipedia λοιπόν:

“Ο καύσωνας έχει ποικίλους ορισμούς. Ο εκάστοτε ορισμός του διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και το κλίμα της, και είναι σε σχέση με τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Κάποιες τιμές που σε θερμά κλίματα θεωρούνται φυσιολογικές, μπορεί να θεωρηθούν καύσωνας σε ψυχρότερες περιοχές αν δεν είναι φυσιολογικές σε σχέση με τα κλιματικά μοτίβα της περιοχής.[2]

Ο όρος χρησιμοποιείται τόσο σε συχνές εναλλαγές του καιρού, όσο και σε μεγάλα κύματα ζέστης που μπορεί να συμβαίνουν μία φορά τον αιώνα. Έντονοι καύσωνες έχουν προκαλέσει καταστροφικές ζημιές στις σοδειές, χιλιάδες θανάτους από υπερθερμία και γενικευμένη χρήση ενέργειας, εξαιτίας της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών. Ο καύσωνας θεωρείται ακραίο καιρικό φαινόμενο και επικίνδυνος για τη ζωή, επειδή η θερμότητα και το φως του Ήλιου μπορούν να υπερθερμάνουν το ανθρώπινο σώμα. Το χειρότερο κύμα καύσωνα στην πρόσφατη ιστορία ήταν το Ευρωπαϊκό Κύμα Καύσωνα του 2003, με πάνω από 70.000 θύματα.”

Στην Ελλάδα το ρεκόρ θερμοκρασίας σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου του 1977,όταν το θερμόμετρο στην Ελευσίνα και το Τατόι έδειξαν 48 βαθμούς Κελσίου, αποτέλεσε παράλληλα και ευρωπαϊκό ρεκόρ. Η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε τα χρόνια που δεν υπήρχαν air condition ήταν κυριολεκτικά εφιαλτική, με αποκορύφωμα τον παρατεταμένο καύσωνα του 1987 που κράτησε από τις 20 έως 31 Ιουλίου και άφησε πίσω του πάνω από 1.300 νεκρούς στην περιοχή της Αθήνας, τους διπλάσιους από τον δεύτερο φονικότερο καύσωνα στη χώρα μας που συνέβη το 1958 και είχε σκοτώσει 600 άτομα.

Τώρα θα σας μεταφέρω σε ενα vintage ρεπορτάζ στα μακρινά 90ς, για την ακρίβεια στο 1998, στην πόλη του Άργους, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους 45c! Εντύπωση προκαλεί η ευθυμία με την οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι την κατάσταση, ίσως γιατί μιλάμε για τις πιο χαλαρές, “προμνημονιακές εποχές”.

Δείτε πώς περνούσαμε τότε:

1998 Καύσωνας στο Άργος

