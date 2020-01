50 περιοχές της Πολωνίας δηλώνουν «LGBT-free» κι ένας φωτογράφος τις ξεμπροστιάζει φανταστικά

Πώς άραγε να ζεις ως γκέι, λεσβία, μπάι ή τρανς (χωρίς καν να έχεις επιλέξει τη σεξουαλικότητά σου) σε μία απ’ τις περιοχές που σε θεωρούν μίασμα και ανεπιθύμητο; Περίπου 50 πόλεις έχουν αυτοανακηρυχθεί «πόλεις χωρίς LGBT “ιδεολογία”» στην ολοένα και πιο ρατσιστική και ομοφοβική Πολωνία.

Ο Bart Staszewski, φωτογράφος και ακτιβιστής, ταξιδεύει σχεδόν σε όλες τους για χάρη του νέου του πρότζεκτ.

Bart Staszewski 🏳️‍🌈 on Twitter Projekt fotograficzny „Strefy Wolne od LGBT” ma skłonić do rozmowy nad lokalnymi rezolucjami jakie powzięli samorządowcy. Pojadę do 36 takich stref i sfotografuje mieszkańców LGBT. With my photo project I want show real people behind @LGBTfreeZones More: https://t.co/WB7sLLxs1P

Οι συμβολικές πινακίδες του, πλάι στις επίσημες πινακίδες των πόλεων είναι, όπως λέει ο ίδιος, μια απάντηση στις συμβολικές πράξεις διακρίσεων.

Bart Staszewski 🏳️‍🌈 on Twitter Around 50 cities, regions has declared themself as free from LGBT “ideology”. My project is answer to it. Symbolic signs are answer to symbolics acts of discriminations.

Οι πινακίδες κάνουν ακόμα πιο προφανή την (ήδη προφανή) σύνδεση με τις ταμπέλες «ΟΧΙ ΕΒΡΑΙΟΙ» και «ΟΧΙ ΜΑΥΡΟΙ ΕΔΩ» άλλων εποχών.

«Το φωτοπρότζεκτ μου “LGBT Free Zones”» λέει ο ίδιος «θέλει να ενθαρρύνει τη συζήτηση για τις τοπικές αποφάσεις που πήραν τοπικοί άρχοντες. Θα πάω σε 36 τέτοιες ζώνες και θα φωτογραφήσω LGBT κατοίκους.»

Με τις φωτογραφίες του θέλει να δείξει τους αληθινούς (LGBT) ανθρώπους που ζουν στις “LGBT Free Zones”.

Πήγε ήδη στις πρώτες πόλεις, και ζήτησε από αληθινούς LGBT κάτοικούς τους να φωτογραφηθούν μπροστά στην πινακίδα του τόπου κατοικίας τους.

Και θα συνεχίσει

Ήδη έχει βγάλει πολλές φωτογραφίες και έχει τραβήξει την προσοχή παγκοσμίως.

Guy Verhofstadt on Twitter This makes my stomach turn. I urge the European Commission to take immediate action against these disgusting practices and against the Polish authorities who have put up these anti-LGBTI+ signs. https://t.co/hjUmgnZHDd

