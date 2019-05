Αυτό που έπαθε ο Milo Yiannopoulos δείχνει το δρόμο: Η περιθωριοποιήση δεν ηρωοποιεί

1. «Να τους παίζουμε ώστε να τους ξεμπροστιάσουμε ως ναζί και φασίστες, ώστε να μην τους ψηφίσει κανείς»

ή

2. «Να μην τους παίζουμε ώστε να μην αποκτήσουν ακροατήριο»

Και οι δύο εκδοχές είχαν τα προβλήματά τους. Αν τους παίζαμε όντως αποκτούσαν ακροατήριο και μπορεί να έπειθαν κόσμο. Αν δεν τους παίζαμε θα γίνονταν «μάρτυρες» και «θύματα λογοκρισίας» και θα αποκτούσαν ακόμα μεγαλύτερο κοινό – με δυο λόγια θα ηρωοποιούνταν.

Το δεύτερο πίστευαν το 2016 οι περισσότεροι, όταν ο Milo Yiannopoulos ήταν τότε στην κορυφή του κόσμου χάρη στη δημοσιότητα που είχαν οι ακραίες απόψεις του. Ότι αν τα social media τον μπλόκαραν για τα κηρύγματα μίσους του αυτός θα ηρωοποιούνταν.

Κι όμως, τελικά έγινε το αντίθετο. Τρία χρόνια μετά, χωρίς social media, ο Yiannopoulos είναι απολυμένος από παντού, με τεράστια χρέη και χωρίς καμία απολύτως δύναμη!

Και παρακαλάει να του ξαναδώσουν τους λογαριασμούς του σε Twitter και Facebook μπας και ξαναβρει πλατφόρμα για να διαδίδει στις μάζες τις απόψεις του – ταυτόχρονα απειλεί με εμφύλιο πόλεμο:

2016: “Deplatforming Milo is only going to make him more popular. You’re just giving him what he wants.” 2019: Milo is broke and desperate and calling for a civil war to get his Twitter and Facebook accounts back