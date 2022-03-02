Γνωρίστε τον Βλαντιμίρ, τον Ουκρανό επικριτή του Ζελένσκι που απλά δεν υπάρχει

Από το Twitter του Ben Collins

Γνωρίστε τον Vladimir Bondarenko.

Είναι ένας μπλόγκερ από το Κίεβο που μισεί πάρα πολύ την ουκρανική κυβέρνηση.

Επίσης, δεν υπάρχει, σύμφωνα με το Facebook.

Είναι μια εφεύρεση της ρωσικής φάρμας τρολ που έχουν στόχο την Ουκρανία. Το πρόσωπό του είναι φτιαγμένο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

follow @bencollins on bluesky on X (formerly Twitter): “Quick thread:I want you all to meet Vladimir Bondarenko.He’s a blogger from Kiev who really hates the Ukrainian government.He also doesn’t exist, according to Facebook.He’s an invention of a Russian troll farm targeting Ukraine. His face was made by AI. pic.twitter.com/uWslj1Xnx3 / X” Quick thread:I want you all to meet Vladimir Bondarenko.He’s a blogger from Kiev who really hates the Ukrainian government.He also doesn’t exist, according to Facebook.He’s an invention of a Russian troll farm targeting Ukraine. His face was made by AI. pic.twitter.com/uWslj1Xnx3

Το Facebook κατέβασε δύο προσπάθειες παραπληροφόρησης κατά της Ουκρανίας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Είχαν επαφές με το Ukraine Today, ένα ρωσικό μέσο προπαγάνδας που δημιουργήθηκε ειδικά για να κάνει την Ουκρανία να μοιάζει με αποτυχημένο κράτος.

Χρησιμοποίησαν ψεύτικα προφίλ στο Facebook για να φαίνονται όλα αληθινά.

Facebook, Twitter remove disinformation accounts targeting Ukrainians Facebook and Twitter removed two anti-Ukrainian “covert influence operations” over the weekend, one tied to Russia and another with connections to Belarus, the

Ο «Vladimir» έχει ιστορία στο σάιτ Ukraine Today. Ήταν μηχανικός αεροπορίας, μέχρι που αναγκάστηκε να ασχοληθεί με το blogging, όταν η αεροπορική υποδομή της Ουκρανίας «κατέρρευσε».

Έχει επίσης περίεργα αυτιά, κάτι που συμβαίνει συχνά όταν φτιάχνεις ένα ψεύτικο πρόσωπο στο http://ThisPersonDoesNotExist.com

Η συνάδελφος του Vladimir, Irina Kerimova από το Χάρκοβο, δημιουργήθηκε επίσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ήταν καθηγήτρια κιθάρας (;) μέχρι που έγινε αρχισυντάκτρια της ιστοσελίδας της ρωσικής προπαγάνδας το 2017. Τι προαγωγή!

Επίσης, ενδιαφέρουσα επιλογή σκουλαρικιών που δεν ταιριάζουν.

Αυτή η νέα επιχείρηση προπαγάνδας συνδέεται με το News Front και το South Front, σύμφωνα με το Facebook — δύο ομάδες ρωσικής προπαγάνδας που εντοπίστηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το 2020.

Το News Front και το South Front διευθύνονται από τον Alexander Malkevich, ο οποίος διηύθυνε… τη φάρμα τρολ της Αγίας Πετρούπολης μετά το 2016.

Η φάρμα των τρολ της Αγίας Πετρούπολης κατηγορήθηκε από τον Robert Mueller για παρέμβαση στις εκλογές του 2016.

Μετά ανέλαβε ο Malkevich, δημιουργώντας το σάιτ USA Really.

Του μίλησα για την υπόθεση στον Λευκό Οίκο το 2018. Ήταν πολύ περίεργο.

This man is running Russia’s newest propaganda effort in the U.S. – or at least he’s trying to Alexander Malkevich tried to throw a rally at the White House, but nobody showed up. Meet the man behind “USA Really. Wake Up Americans,” Russia’s newest propaganda effort.

Ο Malkevich ήταν μέρος των κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ πέρυσι για τον ρόλο του στο USA Really. Τόσο το USA Really όσο και η φάρμα των τρολ του 2016 χρηματοδοτήθηκαν από τον Ρώσο ολιγάρχη Yevgeniy Prigozhin.

Ακολουθεί ένας χάρτης το πώς σχεδίαζε να χτυπήσει τις Η.Π.Α.

follow @bencollins on bluesky on X (formerly Twitter): “Here’s a fun one: This is how Russia’s most recent propaganda operation was targeting stories in each state.Translated key:Purple – 2nd AmendmentGreen – povertyDark brown – taxesNavy blue – raceLight blue – crimeGray – recession/low growthPour one out for Louisiana. pic.twitter.com/jwygZKkwTW / X” Here’s a fun one: This is how Russia’s most recent propaganda operation was targeting stories in each state.Translated key:Purple – 2nd AmendmentGreen – povertyDark brown – taxesNavy blue – raceLight blue – crimeGray – recession/low growthPour one out for Louisiana. pic.twitter.com/jwygZKkwTW

Όπως και να ‘χει, πίσω από την υπόθεση βρίσκεται η Ρωσία στοχεύοντας τώρα τους Ουκρανούς με άρθρα όπως: «Ο Ζελένσκι χτίζει μια νεοναζιστική δικτατορία στην Ουκρανία» και «Γιατί η Ουκρανία θα χειροτερέψει».

Τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπους σαν τον Vladimir, οι οποίοι δεν υπάρχουν.

Αυτό είναι το άρθρο μου σχετικά με τη νέα επιχείρηση επιρροής της Ρωσίας που στοχεύει την Ουκρανία με πρόσωπα φτιαγμένα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Δείχνει πώς το Facebook και το Twitter απέκλεισαν μια καμπάνια που κυκλοφορούσε σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

