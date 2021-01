Η ανέλπιστη γενναιότητα του Αντιπρόεδρου, και το απίστευτο παρασκήνιο Τραμπ – Πενς

Τα τέσσερα χρόνια που κυβέρνησε ο Τραμπ απέδειξαν αυτό που πολλοί τονίζαμε εκ των προτέρων: Επρόκειτο για έναν απαίσιο ψεύτη, ρατσιστή και φασίστα, διεφθαρμένο μέχρι το κόκαλο, φαινομενικά πετυχημένο αλλά στην πραγματικότητα χρεοκοπημένο και κατεστραμμένο.

Ήταν ένας ασταμάτητος απατεώνας, που πάντα τη γλίτωνε. Παρά τις εξόφθαλμες απατεωνιές του είχε χτίσει ένα τείχος προστασίας και δεν έχει πληρώσει για καμία απ’ αυτές. Από τη συμπαιγνία του με τη Ρωσία όπου τον προστάτευσαν οι Ρεπουμπλικανοί μέχρι την επίσης εξόφθαλμη και *παράνομη* προσπάθεια συναλλαγής με την Ουκρανία για την οποία παραπέμφθηκε αλλά πάλι σώθηκε απ’ τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ έχει την τύχη να έχει παντού δικούς του ανθρώπους που τον έσωζαν την τελευταία στιγμή.

Αυτά τα είχα γράψει και σε άρθρο μια μέρα πριν τις εκλογές, που ξόρκιζα το φόβο μου πως παρά τη σίγουρη εκλογική ήττα που (ήμουν σίγουρος ότι) θα βίωνε, θα ήταν τελικά πολύ δύσκολο να τον ξεφορτωθούμε. Δικαιώθηκαν οι τότε φόβοι μου; Και ναι και όχι.

*Εκφοβισμός και αποκλεισμός ψηφοφόρων.

*Καταπίεση της επιστολικής ψήφου (ξεκίνησε με την υποβάθμιση των ταχυδρομείων μήνες πριν τις εκλογές).

*Εξωφρενική απαίτηση να βγει το αποτέλεσμα το βράδυ (“stop the count!” φώναζε ο απατεώνας όσο το αποτέλεσμα τον ευνοούσε).

* Άλλα νομικά τερτίπια. Έγιναν περίπου 100 δικαστικές προσπάθειες να ακυρωθούν νίκες του Μπάιντεν. Στο 99% των περιπτώσεων ο Τραμπ έχασε, καθώς η Δικαιοσύνη έκρινε πως η πλευρά του Τραμπ δεν παρουσίασε ενδείξεις και πόσο μάλλον αποδείξεις για όσα υποστήριζε.

*Λοιπές εκπλήξεις. Έγραφα: «Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος, κι αν δεν χάσει με ουσιαστική, μη αμφισβητήσιμη διαφορά, κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. (Εδώ ακόμα και να χάσει με τεράστια διαφορά, ακόμα κι αν φύγει τελικά, αποκλείεται να αποδεχτεί το αποτέλεσμα ως 100% δίκαιο.)» Τελικά τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά, και πάλι πιστεύει ότι είναι νικητής.

Τις «λοιπές εκπλήξεις» τις είδαμε και χτες, όταν, κλείνοντας την γεμάτη ψέματα ομιλία του έστειλε τους οπαδούς του στο Καπιτώλιο (ναι, αυτός τους έστειλε).

Trump, defeated by seven million votes, fomented a coup.”We’re going to walk down Pennsylvania Avenue…and we’re going to the Capitol and we’re going to try and give our Republicans…give them the kind of pride and boldness we need to take back our country. So lets walk…” pic.twitter.com/vl4kJ2jZGq