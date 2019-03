Πολύ κακή ιδέα: Ο Μητσοτάκης ξαναστέλνει τον Κεφαλογιάννη στην Ευρωβουλή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνεχίζει την έρευνα της για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη σχετικά με την υπόθεση των βοηθών του.

Η έρευνα έγινε γνωστή τον περασμένο μήνα μέσα από την έγκυρη εφημερίδα ευρωπαϊκών θεμάτων New Europe που εκδίδεται στις Βρυξέλλες. Αφορά περιπτώσεις διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών που έπρεπε να εργάζονται στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως όπως φαίνεται, ούτε ζούσαν στις Βρυξέλλες όπως ήταν υποχρεωμένοι, ούτε ήταν εκεί για να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις. Φαίνεται πως δεν γνώριζαν ούτε καν τον όροφο και το νούμερο του γραφείου στο οποίο έπρεπε να εργάζονται!

Θα περίμενε κανείς μια διάψευση, ή έστω μια εξήγηση απ’ τον κ. Κεφαλογιάννη. Έχει την ευθύνη για την επιλογή και τις προσλήψεις συνεργατών του. Εάν δεν πατούσαν το πόδι τους στις Βρυξέλλες αλλά πληρώνονταν (απ’ τις τσέπες μας) δε γίνεται να μην το γνώριζε.

Η OLAF, γράφει το Neweurope, έχει στα χέρια της mail και ηχογραφημένες συνομιλίες που αποκαλύπτουν τον μηχανισμό της απάτης, ενώ στο κείμενο επισημαίνεται πως οι μισθοί των βοηθών πληρώνονται από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων.

Οι βοηθοί όταν απαιτείτο να υπογράψουν έγγραφα ή ακόμη και να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους, έστελναν ένα e-mail σε κάποιον άλλο υπάλληλο ζητώντας του «να πει σε ένα από τα κορίτσια» να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο.

Σε άλλα e-mail, υπάλληλος ζητά να «ενημερώσουν το γραφείο “για την ύπαρξή μου” και να μου στείλετε ό,τι στοιχεία χρειάζεται για να ενημερωθώ».

Επίσης, ένας «υπαλλήλους φάντασμα» παραπονιέται σε άλλο βοηθό του Μανώλη Κεφαλογιάννη στις Βρυξέλλες «για τον ηλίθιο στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του με τον τυπικό τρόπο». (Ο τυπικός τρόπος είναι ο νόμιμος.)

Κατά τα άλλα, ο κ. Κεφαλογιάννης συνεχίζει την καμπάνια του σαν να μην τρέχει τίποτα, και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα ξαναπάει ως ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες για άλλα πέντε χρόνια. (Με τους ίδιους «βοηθούς» ή άλλους, δε γνωρίζω.)

Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν μπορούμε να καταλογίσουμε ευθύνες στον κ. Κεφαλογιάννη. Όμως το πρόβλημα είναι πως, όπως αναφέρει το Neweurope, τίθεται το ερώτημα για το αν η πολιτική πίεση επιβραδύνει τις διαδικασίες ώστε τίποτα να μην έχει προχωρήσει ως τις ευρωεκλογές. Δεν αποκλείεται δηλαδή να περάσουν οι εκλογές και μετά να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης δεν είναι ένας τυχαίος ευρωβουλευτής της ΝΔ, είναι ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι είναι γνωστή η έρευνα περί απάτης τον ξαναβάζει υποψήφιο και τον ξαναστέλνει στην Ευρωβουλή. Όπου θα έχει (ευρω)βουλευτική ασυλία.

Φάουλ, κατά τη γνώμη μου, η ανακοίνωση της εκ νέου υποψηφιότητάς του απ’ τον Μητσοτάκη. Δεν θα χανόταν ο κόσμος -ούτε φυσικά η Ελλάδα- αν δεν γινόταν πάλι Ευρωβουλευτής ο κ. Κεφαλογιάννης και περιμέναμε να δούμε τι συνέβη με την απάτη. Αν τελικά δεν έφταιξε σε τίποτα, μπορεί να τον κάνει και υπουργό αν θέλει, όμως το timing τώρα είναι κάτι παραπάνω από άβολο.

ΥΓ. Τα δύο αγαπημένα μου, “Μόνο στην Ελλάδα” σημεία του ρεπορτάζ:

1) Το ότι πήγαμε στην Ευρώπη και την κάναμε τελείως Ελληνικό Δημόσιο, και

2) «Ενημερώστε το γραφείο για την ύπαρξή μου».

