Γιατί οι αποκαλύψεις για τον «περίφημο» καθηγητή Ιωαννίδη του Στάνφορντ είναι τόσο ανησυχητικές

Ο καθηγητής Ιωαννίδης του Στάνφορντ έγινε ο αγαπημένος των απανταχού συνωμοσιολόγων που θεωρούσαν πως ο Κορωνοϊός είναι ένα φιάσκο και που δεν πολυσκοτώνει και που δε δικαιολογεί αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πολλοί επιστήμονες είχαν διαφωνήσει μαζί του, τονίζοντας πως ο κ. Ιωαννίδης έβγαζε την ακαδημαϊκή αντιπαράθεση εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και προσπαθούσε να σπείρει τον σπόρο της αμφιβολίας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ήδη από τότε υπήρχαν απορίες για τις υπερβολικά καθησυχαστικές δηλώσεις του και αργότερα για την έρευνά του που «άλλαξε» τα δεδομένα:

Η μελέτη επικρίθηκε σχεδόν αμέσως για την μεθοδολογία και την εγκυρότητά της, αναγκάζοντας τους συγγραφείς της να προβούν σε διορθώσεις δύο εβδομάδες αργότερα, αλλά τα αμφισβητούμενα αποτελέσματα είχαν ήδη διαδοθεί στον διεθνή τύπο, συνοδευόμενα από την εγκυρότητα του ονόματος ενός πανεπιστημίου όπως το Stanford.

Όπως είχε σχολιάσει τότε ο Σ. Τσιόδρας, τα νούμερα της μελέτης Ιωαννίδη δεν έβγαιναν με τίποτα. Αν πχ. τα εφαρμόζαμε στη Νέα Υόρκη τότε το ποσοστό όσων υποτίθεται είχαν αντισώματα ξεπερνούσε το 100%! Επρόκειτο για λανθασμένα μαθηματικά.

Σύντομα αποκαλύφθηκε πως υπήρχε απάντηση στο γιατί ο αριθμός όσων είχαν αντισώματα στην έρευνα της Καλιφόρνια ήταν τόσο ψηλός.

